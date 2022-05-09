Стадион: EXTRA Arena Зрители: 1237
25' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
0:1
44' ГолВангберг Симен
Ход матча
44'
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Солли СивертНападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Hugo Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Ранхейм
Стабек
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4
Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Осане 2:2 Ранхейм - Олесунн 1:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Санднес - Ранхейм 5:4 Ранхейм - Улленсакер-Киса 5:1
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3
Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3