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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Санднес
0:0
Первый тайм: 32'
Фредрикстад
0'
31' Желтая карточка
 32'

Ход матча

31'
 
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Фредрикстад
2.46
3.46
3.18
Все Коэффициенты
1
Фальк
Аслак
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
11
Стёлос
Александер
22
Таддесе
Хоренус
6
Christian
Landu
Landu
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
10
Хейланн
Томми
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
14
Jakob
Lindstroem
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
24
Уильямс
Ноа
Санднес
3-5-2
Фредрикстад
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Фредрикстад

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
6:1
ТМС
0:1
Т
5:1
Т
3:4
А
3:1
А
0:1

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1
Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7 Дьерв - Санднес 1:0
Фредрикстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2
Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Фредрикстад
2.46
3.46
3.18
Все Коэффициенты
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