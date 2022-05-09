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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Сундсвалль
2:3
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
50' Гол
Юлятупа Саку
64' Желтая карточка
Андерссон Эрик
2:0
74' Гол
Юлятупа Саку
2:1
84' Гол
Саиди Абдельрахман
2:2
89' Гол
Саиди Абдельрахман
90' Желтая карточка
Diego Campos2
2:3
90' Гол
Саиди Абдельрахман
90'+7
34
Молин
Густав
15
Лундстрём
Роберт
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
11
Юлятупа
Саку
30
Корона
Джо
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
1
Уайтмэн
Элфи
16
Эрквист
Расмус
4
Сабеткар
Шон
2
Гранат
Густав
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
9
Бертильссон
Юхан
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
Сундсвалль
4-2-3-1
Дегерфорс
3-4-2-1

История личных встреч

Сундсвалль
Дегерфорс

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

К
4:1
С
2:5
С
1:4
С
4:1
С
4:1
С
1:2
С
0:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
2:2
С
0:1

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
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