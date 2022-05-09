16' Желтая карточкаMiroslav Mazur
21' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
28' Желтая карточкаМиллескуг Ноэль
1:0
83' ГолТиль Венсан
Ход матча
16'
28'
83'
1:0
30
Samuel
Dahl
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Malik Mokede
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сабастин УчеНападающий
-
-
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эребру
Эстерсунд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0