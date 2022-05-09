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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
16' Желтая карточка
Miroslav Mazur
21' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
28' Желтая карточка
Миллескуг Ноэль
1:0
83' Гол
Тиль Венсан
90'+10
20
Эскелинен
Виллиам
90
Густавссон
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
7
Ясин
Ахмед
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
9
Бьорндал
Эрик
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
27
Ziad
Ghanoum
8
Исса
Камал
2
Вейлид
Сесар
13
Фрицсон
Людвиг
9
Jordan
Attah
Kadiri
26
Chovanie
Amatkarijo
29
Карлссон
Грач
Себастьян
Эребру
4-2-3-1
Эстерсунд
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эребру
Эстерсунд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:0
А
5:0
А
0:0
А
0:0
А
2:0
А
1:3
А
2:1
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:5
А
2:4
С
1:1
С
2:0

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1
Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2
Эстерсунд
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Миллескуг Ноэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Карлссон Грач Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Miroslav Mazur получил желтую карточку от судьи
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