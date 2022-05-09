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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Вернаму
1:2
Конец матча
Хеккен
0'
37' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
0:1
39' Гол
Рюгор Миккель
1:1
45' Пенальти
Антонссон Маркус
1:2
47' Гол
Еремеефф Александер
56' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
90'+5
30
Войтехович
Филипп
4
Evaldo
Neto
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
6
Hampus
Naesstroem
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
19
Удденес
Оскар
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Вернаму
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хеккен

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:0
КШ
0:3

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Сирианска Эскильстуна - Вернаму 0:2 Вернаму - Фалькенберг 3:2 ГАИС - Вернаму 1:2
Хеккен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2
Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1 Хеккен - Юргорден 0:1 Сириус - Хеккен 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус из команды Вернаму забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Abdussalam Magashy получил желтую карточку от судьи
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