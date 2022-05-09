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  3. Швеция: Суперэттан
Сковде АИК
1:3
Конец матча
Хальмстад
0'
14' Желтая карточка
Боаки Томас
1:0
33' Гол
Filip Schyberg
1:1
36' Гол
Юханссон Андреас
37' Желтая карточка
Elias Lindell
1:2
49' Гол
Кроон Самуэль
63' Желтая карточка
Офосу-Айе Фил
1:3
70' Гол
Карим Садат
73' Желтая карточка
Кроон Самуэль
90'+5
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
5
Крейда
Владислав
10
Elmar
Abraham
11
Маттссон
Линус
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
17
Офосу-Айе
Фил
11
Кроон
Самуэль
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Сковде АИК
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Сковде АИК
Хальмстад

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ШК
0:2

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0
Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0 Лундс ФФ - Сковде АИК 1:5 Сковде АИК - Твоокер 1:1 Эстерлен - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Оскаршамнс АИК 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2
Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
  • Желтая карточка
    73'
    Samuel Kroon получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    63'
    Офосу-Айе Фил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Elias Lindell получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Юханссон Андреас бьет в цель!
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    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Filip Schyberg бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Боаки Томас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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