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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 3649
Виборг
2:2
Конец матча
Вайле
0'
21' Желтая карточка
Лауритсен Мадс
0:1
29' Гол
Джорджевич Лука
32' Желтая карточка
Офори Эбенезер
55' Желтая карточка
Jeppe Groenning
55' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
1:1
57' Гол
Бонде Якуб
1:2
74' Гол
Муколли Арбнор
74' Желтая карточка
Муколли Арбнор
78' Вторая желтая карточка
Муколли Арбнор
2:2
90' Гол
Джатта Алассана
90'+9

Ход матча

21'
Лауритсен Мадс
 
29'
0:1
Джорджевич Лука
(Хенриксен Тобиас)
32'
 
Офори Эбенезер
55'
Jeppe Groenning
 
55'
 
Альбентоса Рауль
57'
Бонде Якуб
(Леманс Клинт)
1:1
63'
 
Соуза Аллан
Эммануилидис Димитриос
69'
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
 
69'
Бакиз Юнес
Ibrahim Said
 
74'
1:2
Муколли Арбнор
(Опоку Джером)
74'
 
Муколли Арбнор
78'
 
Муколли Арбнор
81'
Гааей Антон
Леманс Клинт
 
81'
Жамбурек Ян
Jeppe Groenning
 
84'
 
Гуннелунн Томас
Офори Эбенезер
84'
 
Понсе Андрес
Джорджевич Лука
90'
Джатта Алассана
(Бонде Якуб)
2:2
90'
 
Oliver Provstgaard
Альборнос Миико

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
17
Бонде
Якуб
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
11
Грот
Джей-Рой
30
Ibrahim
Said
1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
11
Муколли
Арбнор
17
Эммануилидис
Димитриос
19
Джорджевич
Лука
Виборг
4-3-3
Вайле
3-4-1-2

История личных встреч

Виборг
Вайле

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СБЗВ
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2
Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1
Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Виборг: 61%, Вайле: 39%.
  • 99'
    Джатта Алассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    99'
    Соуза Аллан II из команды Вайле подал угловой слева.
  • 99'
    Лауритсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 98'
    Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    98'
    Жамбурек Ян из команды Виборг сбивает игрока соперника — это фол.
  • 98'
    Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе
  • 98'
    Бакиз Юнес из команды Виборг забрасывает мяч в штрафную.
  • 98'
    Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 97'
    Соуза Аллан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 97'
    Anton Gaaei из команды Виборг делает пас партнеру.
  • 97'
    Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Вайле
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