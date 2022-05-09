Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 3649
21' Желтая карточкаЛауритсен Мадс
0:1
29' ГолДжорджевич Лука
32' Желтая карточкаОфори Эбенезер
55' Желтая карточкаJeppe Groenning
55' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
1:1
57' ГолБонде Якуб
1:2
74' ГолМуколли Арбнор
74' Желтая карточкаМуколли Арбнор
78' Вторая желтая карточкаМуколли Арбнор
2:2
90' ГолДжатта Алассана
Ход матча
21'
29'
32'
55'
55'
57'
1:1
74'
1:2
74'
78'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Гааей АнтонЗащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
30 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
-
10 Соуза АлланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Вайле
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2
Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1 Сённерйюск - Вайле 0:1
Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:1