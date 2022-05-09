Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Матч возобновится спорным мячом

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Колингер Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Колингер Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Anton Gaaei из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

88' Гуннелунн Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

87' Жамбурек Ян из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

87' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Аниембе Даниэль из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Джатта Алассана из команды Виборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

85' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Джером Опоку навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Удар от ворот произведет Вайле

83' Игрок Бонде Якуб из команды Виборг выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

83' Игрок команды Виборг получает отличный шанс забить гол, но после его удара головой мяч отбивается вратарем!

82' Бакиз Юнес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Anton Gaaei из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

81' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Тактическая замена. Леманс Клинт уходит с поля и его заменяет Anton Gaaei

81' Игрок команды Вайле выносит мяч

80' Плохо сыграл Альбентоса Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Брунст Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

79' Аниембе Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Игрок Кристиан Соренсен из команды Виборг выполняет не слишком точный удар, но Александр Брюнст-Зеллнер все равно хватает мяч.

77' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вайле будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

74' Джером Опоку сделал результативную передачу.

74' Г О О О О Л - Муколли Арбнор наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

74' Джером Опоку из команды Вайле делает передачу одноклубнику.

74' Джером Опоку нанес удар, но тот был заблокирован.

74' ПЕРЕКЛАДИНА! Муколли Арбнор упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

74' Так близко к голу! Бонде Якуб имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Александр Брюнст-Зеллнер!

74' Муколли Арбнор снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

72' Отличные скиллы показывает Бакиз Юнес , обводя своих соперников

71' Удар от ворот произведет Вайле

71' Бонде Якуб из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

71' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок Джатта Алассана из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

70' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Бакиз Юнес

68' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Отличные скиллы показывает Хенриксен Тобиас , обводя своих соперников

62' Сегодняшная посещаемость составляет 3649 болельщиков

62' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

62' Плохо сыграл Альбентоса Рауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Хенриксен Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

60' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

58' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Г О О О О Л - Бонде Якуб забивает с левой ноги!

57' Ибрагим Саид из команды Виборг делает пас партнеру.

56' Ибрагим Саид нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ибрагим Саид и Аниембе Даниэль из команды Виборг

56' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ибрагим Саид и Лонвейк Джастин из команды Виборг

55' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Вайле

55' Матч возобновлен

55' Альбентоса Рауль получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Йеппе Гроннинг получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Ибрагим Саид из команды Виборг делает неудачный навес.

53' Джорджевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Удар от ворот произведет Вайле

49' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Вайле

47' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

46' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок Ибрагим Саид из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Джером Опоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота