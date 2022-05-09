Стадион: Boraas Arena
6' Желтая карточкаБенгтссон Пьер
30' Желтая карточкаВяйсянен Лео
32' Желтая карточкаEmmanuel Boateng2
45' Желтая карточкаХиен Исак
76' Желтая карточкаШуллер Расмус
80' Желтая карточкаФрик Пер
Ход матча
30'
45'
76'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
47 Владение мячом, % 53
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Эльфсборг
Юргорден
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1