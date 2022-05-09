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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 7862
Эльфсборг
0:0
Конец матча
Юргорден
0'
6' Желтая карточка
Бенгтссон Пьер
30' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
32' Желтая карточка
Emmanuel Boateng2
45' Желтая карточка
Хиен Исак
75' Желтая карточка
Шуллер Расмус
79' Желтая карточка
Фрик Пер
90' Желтая карточка
Юханссон Петр
90'+11
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
Эльфсборг
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Юргорден

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:3
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
К
3:2
А
2:2
А
2:2
А
2:2
А
3:0
А
2:2
А
3:0
ТМК
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
2:0
А
0:0
А
2:1
А
2:1
А
0:1
А
4:4
А
3:1
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
0:2

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1
Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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