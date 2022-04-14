2:0
Конец матча
1:0
27' ГолJavier Correa
2:0
66' Гол в свои воротаHeidemann Joao Carlos
Ход матча
27'
1:0
46'
61'
66'
68'
34
Мура
Факундо
4
Marllon
15
Гава
Рафаэл
25
Andre1
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Andre1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Elton V
-
8 Pepe4
-
13 Joaquim
-
22 Ewerthon VI
-
-
14 Paulo III
-
21 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Pintado
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3
Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1 Куяба - Форталеза 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3