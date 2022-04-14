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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Куяба
0'
1:0
27' Гол
Javier Correa
2:0
66' Гол в свои ворота
Heidemann Joao Carlos
90'+5
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
8
Fabricio
Dominguez
29
Морено
Анибал
19
Leonel
Ariel
Miranda
7
Ауче
Габриэль
27
Javier
Correa
22
Carlos
Alcaraz
12
Heidemann
Joao
Carlos
2
Joao
Lucas2
4
Marllon
3
Эмпереур
Алан
16
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
15
Гава
Рафаэл
5
Marcao
VI
25
Andre1
10
Rodriguinho
I
17
Felipe
Marques
9
Андре
Филипе
Расинг Авельянеда
Куяба

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1
Куяба
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3
Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0 Sport Sinop - Куяба 1:1 Куяба - Дом Боско 4:0 Куяба - Академия ФК 4:0 Operario VG - Куяба 0:1 Куяба - Нова-Мутун 3:2 Луверденсе - Куяба 2:1 Униан Рондонополис - Куяба 1:2 Куяба - Акао 3:0 Сантос - Куяба 1:1 Куяба - Форталеза 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 1:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хавьер Корреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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