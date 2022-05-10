Стадион: Moreton Daily Stadium
3:1
Конец матча
23' Желтая карточкаЧапман Коннор
0:1
30' ГолБерджесс Макс
1:1
36' ГолAlex Parson
2:1
40' ГолЛескано Хуан
56' Желтая карточкаБухагьяр Трент
3:1
67' ГолИванович Люк
86' Желтая карточкаУилкинсон Алекс
Ход матча
23'
30'
0:1
36'
1:1
40'
2:1
56'
67'
3:1
86'
27
Трюин
Кай
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
14
Eli
Adams
23
Лескано
Хуан
23
Грант
Райан
33
Patrick
Wood
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Alex ParsonПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eli AdamsПолузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Louis Zabala
-
15 Jesse Daley
-
13 Henry Hore
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick WoodНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Макгинг ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Брисбен Роар
Сидней
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
39 матчей
38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|5
|0.25
|Иванович Люк
|3
|0.15
|Лескано Хуан
|3
|0.15
|Милеуснич Никола
|2
|0.1
|Alex Parson
|2
|0.1
|О'Ши Джеймс
|1 (1)
|0.05
|Невилл Скотт
|1
|0.05
|Браун Кори
|1
|0.05
|Акбари Рамат
|1
|0.05
|Хинджерт Джек
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
|Eli Adams
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бухагьяр Трент
|5
|0.25
|Ле Фондре Адам
|5 (1)
|0.25
|Бобо
|5
|0.25
|Касерес Энтони
|4 (2)
|0.2
|Берджесс Макс
|3
|0.15
|Нинкович Милош
|3
|0.15
|Элвис Камсоба
|2
|0.1
|Грант Райан
|1
|0.05
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|Амини Мустафа
|1
|0.05
|Patrick Wood
|1
|0.05
|Ретре Пауло
|0
|0
|Callum Talbot
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|7
|0
|О'Ши Джеймс
|5
|0
|Акбари Рамат
|5
|0
|Невилл Скотт
|3
|1
|Олдред Том
|4
|0
|Трюин Кай
|3
|0
|Henry Hore
|3
|0
|Jordan Holmes
|1
|1
|Хинджерт Джек
|2
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Anton Mlinaric
|2
|0
|Alex Parson
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|6
|0
|Грант Райан
|4
|1
|Амини Мустафа
|5
|0
|Касерес Энтони
|3
|0
|Уорленд Бен
|3
|0
|Уилкинсон Алекс
|2
|0
|Доначи Джеймс
|2
|0
|Берджесс Макс
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Patrick Yazbek
|2
|0
|Нинкович Милош
|1
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Барбарусес Костас
|1
|0
|Хьюард-Белль Том
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Элвис Камсоба
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
6
32%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
6
55%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
40%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
40%
6
33%
61-75
1
20%
2
11%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Забито
24
33
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
6
25%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
7
29%
29%
4
12%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
7
25%
7
25%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
8
29%
4
14%
61-75
3
11%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Сидней
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|13
|7
|3
|50 - 30
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|24
|11
|3
|10
|29 - 46
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|3.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|4.
|Аделаида Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|8.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|1
|7
|10 - 26
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1