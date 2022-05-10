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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Брисбен Роар
3:1
Конец матча
Сидней
0'
23' Желтая карточка
Чапман Коннор
0:1
30' Гол
Берджесс Макс
1:1
36' Гол
Alex Parson
2:1
40' Гол
Лескано Хуан
56' Желтая карточка
Бухагьяр Трент
3:1
67' Гол
Иванович Люк
86' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
90'+3
12
Jordan
Holmes
16
Josh
Brindell-South
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
21
Nicholas
Olsen
6
Чапман
Коннор
22
Alex
Parson
26
О'Ши
Джеймс
7
Акбари
Рамат
14
Eli
Adams
23
Лескано
Хуан
20
Хьюард-Белль
Том
23
Грант
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
25
Callum
Talbot
32
Patrick
Yazbek
6
Амини
Мустафа
17
Касерес
Энтони
22
Берджесс
Макс
27
Элвис
Камсоба
33
Patrick
Wood
Брисбен Роар
Сидней

История личных встреч

Брисбен Роар
Сидней

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

39 матчей

38.5%
25.6%
35.9%
15 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.2%
38.5%
33.3%
11 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
1:1
КФ
1:0
0:2
1:1
0:0
1:1
1:0
5:1
КФ
0:2
1:3
2:1
2:1
1:2
0:3
3:1
0:0
2:0
1:1
3:2
1:3
0:0
5:4
0:0
0:2
1:1
2:5
4:0
3:1
2:1
4:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 5 0.25
Иванович Люк 3 0.15
Лескано Хуан 3 0.15
Милеуснич Никола 2 0.1
Alex Parson 2 0.1
О'Ши Джеймс 1 (1) 0.05
Невилл Скотт 1 0.05
Браун Кори 1 0.05
Акбари Рамат 1 0.05
Хинджерт Джек 0 0
Вада Риё 0 0
Eli Adams 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бухагьяр Трент 5 0.25
Ле Фондре Адам 5 (1) 0.25
Бобо 5 0.25
Касерес Энтони 4 (2) 0.2
Берджесс Макс 3 0.15
Нинкович Милош 3 0.15
Элвис Камсоба 2 0.1
Грант Райан 1 0.05
Нарсинг Лусиано 1 0.05
Амини Мустафа 1 0.05
Patrick Wood 1 0.05
Ретре Пауло 0 0
Callum Talbot 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 7 0
О'Ши Джеймс 5 0
Акбари Рамат 5 0
Невилл Скотт 3 1
Олдред Том 4 0
Трюин Кай 3 0
Henry Hore 3 0
Jordan Holmes 1 1
Хинджерт Джек 2 0
Браун Кори 2 0
Иванович Люк 2 0
Anton Mlinaric 2 0
Alex Parson 2 0
Чапман Коннор 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Nicholas Olsen 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 6 0
Грант Райан 4 1
Амини Мустафа 5 0
Касерес Энтони 3 0
Уорленд Бен 3 0
Уилкинсон Алекс 2 0
Доначи Джеймс 2 0
Берджесс Макс 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Patrick Yazbek 2 0
Нинкович Милош 1 0
Ле Фондре Адам 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Барбарусес Костас 1 0
Хьюард-Белль Том 1 0
Бобо 1 0
О'тул Коннор 1 0
Элвис Камсоба 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
6
32%
2
13%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
6
55%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
3
17%
1-15
2
40%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
40%
6
33%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Забито

24
33
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
6
25%
5
15%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
3
13%
6
18%
46-60
3
13%
8
24%
61-75
7
29%
29%
4
12%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
7
25%
7
25%
31-45
5
18%
6
21%
46-60
8
29%
4
14%
61-75
3
11%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Сидней
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0
Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Сидней - Кайя 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 24 11 3 10 29 - 46 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Вестерн Юнайтед 20 8 6 6 26 - 25 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
3. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
4. Аделаида Юнайтед 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
8. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
9. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 11 3 1 7 10 - 26 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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