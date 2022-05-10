Стадион: Вилла Парк
1:1
Перерыв
1:0
3' ГолСоарес Дуглас
1:1
6' ГолМатип Жоэль
Ход матча
3'
1:0
6'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
27
Динь
Люка
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
23
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Астон Вилла
Ливерпуль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
137.5%
50%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.29
|Ингс Дэнни
|7 (1)
|0.2
|Рамси Джакоб
|6
|0.17
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|3
|0.09
|Макгинн Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|3
|0.09
|Соарес Дуглас
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.61
|Жота Диогу
|15
|0.42
|Мане Садио
|14
|0.39
|Фирмино Роберто
|5
|0.14
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.08
|Кейта Наби
|3
|0.08
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Матип Жоэль
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|7
|0
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Мане Садио
|5
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Кейта Наби
|3
|0
|Жота Диогу
|3
|0
|Цимикас Костас
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
42
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
2
8%
8
19%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
6
25%
8
19%
31-45
5
21%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
5
21%
6
14%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
22%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
7
26%
1
7%
76-90
Забито
23
46
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
2
9%
4
9%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
1
4%
3
7%
46-60
6
26%
9
20%
61-75
7
30%
14
30%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Забито
47
88
19 В 1-м тайме 42
28 Во 2-м тайме 46
14 Забивали первыми 27
9 Не забивали 1
4
9%
12
14%
1-15
5
11%
14
16%
16-30
10
21%
16
18%
31-45
6
13%
10
11%
46-60
10
21%
16
18%
61-75
12
26%
20
23%
76-90
Пропущено
47
22
23 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 14
10
21%
3
14%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
4
9%
4
18%
46-60
8
17%
6
27%
61-75
12
26%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|36
|25
|9
|2
|88 - 24
|84
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|35
|13
|5
|17
|48 - 48
|44
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17.
|Лидс
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|18
|11
|5
|2
|42 - 16
|38
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 36
|9
|20.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
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Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Астон Вилла
3.5% (5)
Ничья
3.5% (5)
Ливерпуль
93% (133)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
29.4% (42)
0:2 Ливерпуль
20.3% (29)
1:3 Ливерпуль
15.4% (22)
0:1 Ливерпуль
6.3% (9)
0:3 Ливерпуль
1.4% (2)
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