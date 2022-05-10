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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Астон Вилла
1:1
Перерыв
Ливерпуль
0'
1:0
3' Гол
Соарес Дуглас
1:1
6' Гол
Матип Жоэль

Ход матча

3'
Соарес Дуглас
1:0
6'
1:1
Матип Жоэль
30'
 
Хендерсон Джордан
Фабиньо Энрике

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 143
Астон Вилла 3.5% (5)
X 3.5% (5)
Ливерпуль 93% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Ливерпуль
7.48
4.94
1.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
23
Коутиньо
Филиппе
20
Ингс
Дэнни
11
Уоткинс
Олли
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
23
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Астон Вилла
4-3-1-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Астон Вилла
Ливерпуль

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

137.5%
50%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 10 (1) 0.29
Ингс Дэнни 7 (1) 0.2
Рамси Джакоб 6 0.17
Коутиньо Филиппе 4 0.11
Буэндия Эмилиано 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Кэш Мэтти 3 0.09
Соарес Дуглас 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.61
Жота Диогу 15 0.42
Мане Садио 14 0.39
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Кейта Наби 3 0.08
Ориги Дивок 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Матип Жоэль 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Динь Люка 3 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
42
10 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
2
8%
8
19%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
6
25%
8
19%
31-45
5
21%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
5
21%
6
14%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
6
22%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
4
15%
4
29%
31-45
2
7%
2
14%
46-60
5
19%
4
29%
61-75
7
26%
1
7%
76-90

Забито

23
46
9 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
2
9%
4
9%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
1
4%
3
7%
46-60
6
26%
9
20%
61-75
7
30%
14
30%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
4
20%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Забито

47
88
19 В 1-м тайме 42
28 Во 2-м тайме 46
14 Забивали первыми 27
9 Не забивали 1
4
9%
12
14%
1-15
5
11%
14
16%
16-30
10
21%
16
18%
31-45
6
13%
10
11%
46-60
10
21%
16
18%
61-75
12
26%
20
23%
76-90

Пропущено

47
22
23 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
19 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 14
10
21%
3
14%
1-15
5
11%
2
9%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
4
9%
4
18%
46-60
8
17%
6
27%
61-75
12
26%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 36 25 9 2 88 - 24 84
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Астон Вилла 1:1 Заявка 35 13 5 17 48 - 48 44
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
13. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла 1:1 Заявка 17 6 4 7 27 - 26 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 18 11 5 2 42 - 16 38
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла 1:1 Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
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  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Трент с углового исполняет резкую подачу на дальнюю штангу, Жота головой скидывает мяч вдоль ворот, а Мане нарушает правила в борьбе с Кэшем.
  • 45'
    Позиционную атаку проводит "Ливерпуль", Трент простреливает с правого фланга, однако Динь передачу блокирует, при этом мяч попадает французу в причинное место.
  • 45'
    Джонс у левого угла штрафной обыгрывает на замахе Накамбу и пробивает по воротам - мяч летит над перекладиной ворот Мартинеса.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.
  • 43'
    6:7 по ударам к этой минуте, в створ же команды бьют поровну - 3:3.
  • 42'
    Ошибаются хозяева поля в опорной зоне, Джонс подхватывает мяч и наносит удар с 23 метров, однако Мартинес уверенно ловит снаряд.
  • 41'
    Трент с правого фланга исполняет слишком высокую подачу, не удается гостям завершить этот момент ударом.
  • Травма, повреждение
    40'
    Луис Диас получает повреждение на фланге после единоборства с соперником, арбитр при этом нарушения правил не определяет.
  • 38'
    Трент сместился с правого фланга к центру, обыграл одного соперника, однако подстраховка у "Виллы" справляется.
  • 36'
    В последние минуты "Ливерпуль" контролирует мяч и территорию, но Мартинесу в игру вступать не приходится.
  • Опасный момент
    34'
    Трент простреливает с правого фланга в центр штрафной, Кейта остается один в этой зоне, однако, пробивая, попадает в свою же ногу, упуская шикарный момент!
  • 33'
    Коутиньо отмечается неплохим ударом с левого угла штрафной, однако мяч проходит над перекладиной.
  • Офсайд
    32'
    Диас получает мяч от Кейта на входе в штрафную и катит правее на Мане, который поражает пустые ворота, но в момент передачи на колумбийца было положение "вне игры".
  • 31'
    Цимикас фолит в центре поля против Дугласа Соареса, но свисток арбитра молчит, а быстрая ответная атака "Ливерпуля" завершается неудачной подачей Жоты.
  • Замена
    30'
    Джордан Хендерсон появляется на поле вместо Фабиньо.
  • Бонусы букмекеров
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    • 29'
      Уходит в сопровождении врачей Фабиньо, пару недель бразилец пропустит.
    • Травма, повреждение
      27'
      Фабиньо требуется помощь врачей, надорвал заднюю поверхность бедра бразильский полузащитник "Ливерпуля".
    • 25'
      В целом приятное впечатление сегодня оставляет команда Стивена Джеррарда, у "Виллы" две победы в двух последних матчах, и в этой встрече хозяева также рассчитывают на удачный исход.
    • Опасный момент
      24'
      После розыгрыша углового Макгинн исполнил подачу в штрафную, Ингс опередил запоздавшего с выходом Алиссона, однако головой пробил над перекладиной!
    • 23'
      Динь включается в атаку по левому флангу, получает мяч от Макгинна и зарабатывает первый угловой в сегодняшнем матче.
    • 22'
      Цимикас с левого фланга исполняет высокую подачу в штрафную хозяев, разминая Мартинеса.
    • 21'
      Алиссон ошибается, играя за пределами штрафной, подарил бразилец мяч Уоткинсу, однако Олли не смог как следует обработать снаряд, и голкипер свою ошибку исправляет.
    • Опасный момент
      20'
      Мане замыкает подачу Цимикаса с левого фланга ударом головой, однако мяч проходит в сантиметрах левее створа!
    • 19'
      Диас цепляется за мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам, но эту попытку блокирует один из защитников "Астон Виллы".
    • 18'
      После навеса со штрафного от Цимикаса один из ливерпульцев попытался пробить головой, однако Кэш выбил мяч из вратарской.
    • Фол, нарушение
      17'
      Конса нарушает правила против Жоты у левого углового флага, хотя игрок хозяев явно не согласен со свистком Мосса. Впрочем, нарушение сомнений не вызывает.
    • 15'
      Ван Дейк исполняет заброс в штрафную, где открывался Диас, однако колумбийца опережает Динь.
    • Травма, повреждение
      14'
      Уоткинс получает повреждение после единоборства с Матипом, неудачно приземлившись на газон, но глобальных проблем с запястьем удалось избежать.
    • 13'
      Мане вошел в штрафную с левого края и попытался исполнить передачу во вратарскую, однако мяч ушел за лицевую линию.
    • 12'
      Кэш вошел в штрафную с правого края и прострелил в штрафную, мяч от Матипа отскочил на дальний край, откуда Ингс в касание зарядил выше ворот.
    • 10'
      Уоткинс добирается до мяча на правом фланге после заброса Макгинна, однако с подачей форварда "Виллы" на выходе справляется Алиссон.
    • 8'
      Цимикас вошел в штрафную и прострелил, мяч от ноги Кэша полетел в створ ворот, но всё-таки достался Мартинесу.
    • Видеоповтор
      7'
      Проверили видеоассистенты Джонатана Мосса правильность взятия ворот, было подозрение на фол со стороны Жоты, но в итоге гол засчитан.
    • 6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЖОЭЛЬ МАТИП!
      После подачи Трента со штрафного в штрафной площади "Виллы" возникла суматоха, Ван Дейк прострелил в штрафную, а Матип в падении внёс мяч в сетку!
    • 5'
      Осложняется задача "Ливерпуля", который в чемпионской гонке и так отставал от "Манчестер Сити" на 3 очка.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУГЛАС СОАРЕС!
      После навеса с левого фланга Дуглас Соарес выиграл борьбу у Матипа и пробил головой, Алиссон отбил мяч перед собой, а бразилец сам же успел на добивание!
    • Опасный момент
      3'
      Уоткинс вошел в штрафную с левого края и пробил по воротам из-под защитника - Алиссон отбивает мяч в сторону!
    • 2'
      В матче первого круга "Ливерпуль" дома одержал непростую победу - единственный гол с пенальти забил Салах, который сегодня остается в запасе.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Астон Вилла
    3.5% (5)
    Ничья
    3.5% (5)
    Ливерпуль
    93% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    61.47% (67)
    Нет
    38.53% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    29.4% (42)
    0:2 Ливерпуль
    20.3% (29)
    1:3 Ливерпуль
    15.4% (22)
    0:1 Ливерпуль
    6.3% (9)
    0:3 Ливерпуль
    1.4% (2)
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    Ливерпуль
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