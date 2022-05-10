Трент с правого фланга исполняет слишком высокую подачу, не удается гостям завершить этот момент ударом.

Ошибаются хозяева поля в опорной зоне, Джонс подхватывает мяч и наносит удар с 23 метров, однако Мартинес уверенно ловит снаряд.

6:7 по ударам к этой минуте, в створ же команды бьют поровну - 3:3.

3 минуты добавляет Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.

Джонс у левого угла штрафной обыгрывает на замахе Накамбу и пробивает по воротам - мяч летит над перекладиной ворот Мартинеса.

Позиционную атаку проводит "Ливерпуль", Трент простреливает с правого фланга, однако Динь передачу блокирует, при этом мяч попадает французу в причинное место.

Трент с углового исполняет резкую подачу на дальнюю штангу, Жота головой скидывает мяч вдоль ворот, а Мане нарушает правила в борьбе с Кэшем.

Цимикас фолит в центре поля против Дугласа Соареса, но свисток арбитра молчит, а быстрая ответная атака "Ливерпуля" завершается неудачной подачей Жоты.

Диас получает мяч от Кейта на входе в штрафную и катит правее на Мане, который поражает пустые ворота, но в момент передачи на колумбийца было положение "вне игры".

Коутиньо отмечается неплохим ударом с левого угла штрафной, однако мяч проходит над перекладиной.

Трент простреливает с правого фланга в центр штрафной, Кейта остается один в этой зоне, однако, пробивая, попадает в свою же ногу, упуская шикарный момент!

В последние минуты "Ливерпуль" контролирует мяч и территорию, но Мартинесу в игру вступать не приходится.

Трент сместился с правого фланга к центру, обыграл одного соперника, однако подстраховка у "Виллы" справляется.

Луис Диас получает повреждение на фланге после единоборства с соперником, арбитр при этом нарушения правил не определяет.

После навеса со штрафного от Цимикаса один из ливерпульцев попытался пробить головой, однако Кэш выбил мяч из вратарской.

Диас цепляется за мяч на левом краю штрафной и пытается пробить по воротам, но эту попытку блокирует один из защитников "Астон Виллы".

Мане замыкает подачу Цимикаса с левого фланга ударом головой, однако мяч проходит в сантиметрах левее створа!

Алиссон ошибается, играя за пределами штрафной, подарил бразилец мяч Уоткинсу, однако Олли не смог как следует обработать снаряд, и голкипер свою ошибку исправляет.

Цимикас с левого фланга исполняет высокую подачу в штрафную хозяев, разминая Мартинеса.

Динь включается в атаку по левому флангу, получает мяч от Макгинна и зарабатывает первый угловой в сегодняшнем матче.

После розыгрыша углового Макгинн исполнил подачу в штрафную, Ингс опередил запоздавшего с выходом Алиссона, однако головой пробил над перекладиной!

В целом приятное впечатление сегодня оставляет команда Стивена Джеррарда, у "Виллы" две победы в двух последних матчах, и в этой встрече хозяева также рассчитывают на удачный исход.

17' Конса нарушает правила против Жоты у левого углового флага, хотя игрок хозяев явно не согласен со свистком Мосса. Впрочем, нарушение сомнений не вызывает.

15' Ван Дейк исполняет заброс в штрафную, где открывался Диас, однако колумбийца опережает Динь.

14' Уоткинс получает повреждение после единоборства с Матипом, неудачно приземлившись на газон, но глобальных проблем с запястьем удалось избежать.

13' Мане вошел в штрафную с левого края и попытался исполнить передачу во вратарскую, однако мяч ушел за лицевую линию.

12' Кэш вошел в штрафную с правого края и прострелил в штрафную, мяч от Матипа отскочил на дальний край, откуда Ингс в касание зарядил выше ворот.

10' Уоткинс добирается до мяча на правом фланге после заброса Макгинна, однако с подачей форварда "Виллы" на выходе справляется Алиссон.

8' Цимикас вошел в штрафную и прострелил, мяч от ноги Кэша полетел в створ ворот, но всё-таки достался Мартинесу.

7' Проверили видеоассистенты Джонатана Мосса правильность взятия ворот, было подозрение на фол со стороны Жоты, но в итоге гол засчитан.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЖОЭЛЬ МАТИП!

После подачи Трента со штрафного в штрафной площади "Виллы" возникла суматоха, Ван Дейк прострелил в штрафную, а Матип в падении внёс мяч в сетку!

5' Осложняется задача "Ливерпуля", который в чемпионской гонке и так отставал от "Манчестер Сити" на 3 очка.

4' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДУГЛАС СОАРЕС!

После навеса с левого фланга Дуглас Соарес выиграл борьбу у Матипа и пробил головой, Алиссон отбил мяч перед собой, а бразилец сам же успел на добивание!

3' Уоткинс вошел в штрафную с левого края и пробил по воротам из-под защитника - Алиссон отбивает мяч в сторону!

2' В матче первого круга "Ливерпуль" дома одержал непростую победу - единственный гол с пенальти забил Салах, который сегодня остается в запасе.