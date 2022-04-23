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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Росарио Сентраль
1:0
Второй тайм: 48'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
2' Гол
Рубен Марко
17' Желтая карточка
Sergio Barreto
48'

Ход матча

2'
Рубен Марко
(Marcelo Benitez II)
1:0
17'
 
Sergio Barreto
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.60
3.15
3.04
Все Коэффициенты
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
22
Якоб
Клаудио
28
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Luciano
Ferreyra
7
Marcelo
Benitez
II
24
Alejo
Veliz
9
Рубен
Марко
1
Соса
Себастьян
2
Joaquin
Laso
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
8
Damian
Batallini
35
Tomas
Pozzo
18
Бенегас
Леандро
10
Alan
Sonora
Росарио Сентраль
4-1-3-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
5:0
С
1:2
С
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
2:0
ТМ(
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:2
ПАК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 3 (1) 0.25
Facundo Almada 2 0.17
Marcelo Benitez II 1 0.08
Christian Baez 1 0.08
Pedro Ojeda 1 0.08
Luciano Ferreyra 1 0.08
Luca Martinez Dupuy 1 0.08
Emiliano Vecchio 0 0
Damian Alberto Martinez 0 0
Fernando Torrent 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 (1) 0.25
Tomas Pozzo 3 0.25
Joaquin Laso 1 0.08
Gaston Togni 1 0.08
Alan Sonora 1 0.08
Бланко Доминго 1 0.08
Роа Андрес Фелипе 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Carlos Benavidez 1 0.08
Rodrigo Marquez 1 0.08
Lucas Daniel Romero 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтойя Вальтер 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Mateo Tanlongo 3 0
Christian Baez 2 0
Рубен Марко 2 0
Gaspar Servio 2 0
Pedro Ojeda 2 0
Luciano Ferreyra 2 0
Lautaro Blanco 2 0
Emiliano Vecchio 1 0
Marcelo Benitez II 1 0
Gino Infantino 1 0
Alejo Veliz 1 0
Facundo Buonanotte 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Pozzo 4 0
Соса Себастьян 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Joaquin Laso 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Бланко Доминго 2 0
Damian Batallini 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Sergio Barreto 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
5
36%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
35%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
3. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
4. Бока Хуниорс 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 11 3 5 3 13 - 17 14
8. Индепендьенте Авельянеда 0:1 12 2 7 3 14 - 15 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Росарио Сентраль 1:0 12 3 2 7 10 - 17 11
12. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
8. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
10. Росарио Сентраль 1:0 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Индепендьенте Авельянеда 0:1 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 5 3 2 0 6 - 3 11
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 0:1 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 1:0 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.60
3.15
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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Росарио Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

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