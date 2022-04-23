Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
Первый тайм: 18'
0:1
3' ГолСальвио Эдуардо
Ход матча
3'
0:1
36
Jose
Amado
12
Jonathan
Bay
15
Лаба
Матиас
31
Renzo
Lopez
11
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Jonathan BayПолузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
14 Abel Bustos
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Leandro Brey
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|5
|0.42
|Риано Клаудио
|3
|0.25
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.17
|Pablo Arganaraz
|1
|0.08
|Мартинес Алекс
|1
|0.08
|Jonathan Bay
|1
|0.08
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
|Matias Ruiz Diaz
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|4
|0.33
|Бенедетто Дарио
|4 (2)
|0.33
|Фабра Франк
|1
|0.08
|Васкес Луис
|1
|0.08
|Адвинкула Луис
|1
|0.08
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.08
|Сальвио Эдуардо
|1
|0.08
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.08
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|3
|0
|Renzo Lopez
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|1
|Рохо Маркос
|4
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
3
30%
61-75
4
24%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|11
|8
|3
|0
|23 - 8
|27
|2.
|Ривер Плейт
|11
|7
|1
|3
|21 - 10
|22
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|7
|1
|3
|15 - 10
|22
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|11
|4
|2
|5
|13 - 12
|14
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|13.
|Тальерес Кордоба
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|11
|5
|0
|6
|13 - 20
|15
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|12
|3
|5
|4
|13 - 18
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|12.
|Велес Сарсфилд
|11
|2
|5
|4
|7 - 8
|11
|13.
|Ланус
|11
|2
|4
|5
|12 - 14
|10
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ривер Плейт
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|9.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Барракас Централь
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|12.
|Атлетико Платенсе
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|13.
|Атлетико Тукуман
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|13.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|2
|3
|0 - 4
|2
|14.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2