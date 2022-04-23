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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Первый тайм: 18'
Бока Хуниорс
0'
0:1
3' Гол
Сальвио Эдуардо
18'

Ход матча

3'
0:1
Сальвио Эдуардо
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Бока Хуниорс
3.52
3.10
2.37
Все Коэффициенты
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
29
Jose
Ramon
Leguizamon
20
Matias
Di
Benedetto
6
Franco
Sbutoni
8
Jesus
Soraire
12
Jonathan
Bay
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
13
Гарсия
Хавьер
17
Адвинкула
Луис
39
Gabriel
Aranda
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
10
Сальвио
Эдуардо
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
4:1
ЛП
8:1
С
0:4
КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 5 0.42
Риано Клаудио 3 0.25
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.17
Pablo Arganaraz 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Jonathan Bay 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 4 0.33
Бенедетто Дарио 4 (2) 0.33
Фабра Франк 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Адвинкула Луис 1 0.08
Искиэрдос Карлос 1 0.08
Сальвио Эдуардо 1 0.08
Рохо Маркос 1 (1) 0.08
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 3 0
Renzo Lopez 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 1
Рохо Маркос 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Молинас Аарон 3 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Васкес Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
35%
3
30%
61-75
4
24%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 11 4 2 5 13 - 12 14
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 11 2 2 7 7 - 15 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 1:0 12 5 6 1 14 - 10 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 11 5 0 6 13 - 20 15
7. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 12 3 5 4 13 - 18 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
12. Велес Сарсфилд 11 2 5 4 7 - 8 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
9. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
11. Банфилд 5 1 1 3 7 - 7 4
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Бока Хуниорс 1:0 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Барракас Централь 5 2 0 3 5 - 11 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 5 0 1 4 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 6 4 2 0 7 - 3 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 5 0 2 3 0 - 4 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Бока Хуниорс
3.52
3.10
2.37
Все Коэффициенты
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Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс

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