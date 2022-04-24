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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Сентраль Кордоба Росарио
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
3' Гол
Сальвио Эдуардо
0:1
21' Не забитый пенальти
Renzo Lopez
1:1
45' Пенальти
Renzo Lopez
48' Желтая карточка
Гонсалес Диего Эрнан
56' Желтая карточка
Рохо Маркос
56' Желтая карточка
Renzo Lopez
1:2
84' Гол
Сальвио Эдуардо
90' Желтая карточка
Jonathan Bay
90' Желтая карточка
Abel Bustos
90'+5
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
20
Matias
Di
Benedetto
29
Jose
Ramon
Leguizamon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Риано
Клаудио
31
Renzo
Lopez
13
Гарсия
Хавьер
17
Адвинкула
Луис
39
Gabriel
Aranda
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
10
Сальвио
Эдуардо
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Сентраль Кордоба Росарио
5-3-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
4:1
ЛП
8:1
С
0:4
КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 6 (1) 0.5
Риано Клаудио 3 0.25
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.17
Pablo Arganaraz 1 0.08
Мартинес Алекс 1 0.08
Jonathan Bay 1 0.08
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 4 0.33
Бенедетто Дарио 4 (2) 0.33
Сальвио Эдуардо 2 0.17
Фабра Франк 1 0.08
Васкес Луис 1 0.08
Адвинкула Луис 1 0.08
Искиэрдос Карлос 1 0.08
Рохо Маркос 1 (1) 0.08
Ромеро Оскар 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 4 0
Jesus Soraire 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Abel Bustos 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 0
Фабра Франк 3 1
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Молинас Аарон 3 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Васкес Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
2
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
32%
3
27%
61-75
5
26%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0
Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 11 8 3 0 23 - 8 27
2. Ривер Плейт 11 7 1 3 21 - 10 22
3. Ньюэллс Олд Бойз 11 7 1 3 15 - 10 22
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 11 5 3 3 22 - 17 18
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 1:0 12 5 2 5 14 - 12 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 11 2 2 7 9 - 19 8
13. Тальерес Кордоба 0:1 12 2 2 8 7 - 16 8
14. Атлетико Тукуман 11 1 3 7 8 - 21 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Барракас Централь 1:0 12 6 0 6 14 - 20 18
6. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
9. Годой Крус 3:3 11 2 6 3 18 - 20 12
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
12. Велес Сарсфилд 0:1 12 2 5 5 7 - 9 11
13. Ланус 11 2 4 5 12 - 14 10
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
4. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 9 - 1 13
5. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ривер Плейт 5 3 1 1 14 - 6 10
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Банфилд 1:0 6 2 1 3 8 - 7 7
9. Тальерес Кордоба 0:1 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Дефенса и Хустисия 5 1 3 1 8 - 8 6
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
5. Барракас Централь 1:0 6 3 0 3 6 - 11 9
6. Велес Сарсфилд 0:1 6 2 3 1 7 - 4 9
7. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 5 0 4 1 7 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 1:0 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
12. Атлетико Платенсе 5 0 2 3 5 - 12 2
13. Атлетико Тукуман 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 0:1 6 0 1 5 2 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 1:0 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
13. Велес Сарсфилд 0:1 6 0 2 4 0 - 5 2
14. Ланус 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Renzo Lopez из команды Сентраль Кордоба Росарио забивает с точки!
  • 31'
    Jose Ramon Leguizamon уходит с поля. Gonzalo Rios выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Renzo Lopez пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сальвио Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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