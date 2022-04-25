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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 15'
Атлетико Платенсе
0' 15'
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Атлетико Платенсе
1.71
3.98
5.25
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
26
Ignacio
Schor
24
Juan
Pablo
Pignani
5
Hernan
Lamberti
15
Гонсалес
Франц
9
Бергессио
Гонсало
10
Franco
Baldassarra
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:1
НБ
4:1
НБ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 6 0.5
Carlos Rodolfo Rotondi 3 0.25
Пиццини Франсиско 2 0.17
Walter Bou 2 0.17
Hugo Fernandez 2 0.17
Tomas Galvan 1 0.08
Gabriel Alanis 1 0.08
Agustin Fontana 1 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Nazareno Colombo 1 0.08
Adonis Frias 1 (1) 0.08
Facundo Gutierrez 0 0
Gabriel Hachen 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.17
Ivan Gomez 2 0.17
Ignacio Schor 1 0.08
Кантерос Гектор 1 0.08
Rodrigo Contreras 1 0.08
Мансилья Брайан 1 0.08
Kevin Andrade 1 0.08
Бертоло Николас 0 0
Juan Infante 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nazareno Colombo 1 2
Adonis Frias 4 0
Facundo Gutierrez 3 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Сото Алексис 2 0
Raul Loaiza 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 3 0
Horacio Tijanovich 3 0
Gaston Suso 3 0
Nicolas Morgantini 3 0
Kevin Andrade 3 0
Бертоло Николас 2 0
Mauro Bogado 2 0
Juan Infante 2 0
Haibrany Ruiz Diaz 2 0
Hernan Lamberti 1 0
Ivan Gomez 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

23
10
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
5
22%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
1
10%
61-75
5
22%
3
30%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
7
44%
6
33%
31-45
4
25%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 7 2 3 15 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 11 6 2 3 18 - 14 20
5. Сармиенто 11 6 2 3 17 - 16 20
6. Дефенса и Хустисия 0:0 12 5 4 3 22 - 17 19
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 0:0 12 2 3 7 9 - 19 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 11 6 2 3 15 - 10 20
4. Тигре 11 5 4 2 15 - 7 19
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
8. Ланус 1:0 12 3 4 5 13 - 14 13
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Уракан 11 3 3 5 13 - 15 12
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Годой Крус 0:1 12 2 6 4 18 - 21 12
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 11 1 7 3 16 - 18 10

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 5 3 1 1 7 - 3 10
8. Дефенса и Хустисия 0:0 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 0:0 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Альдосиви 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 1:0 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
8. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
9. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 0:1 6 0 4 2 7 - 10 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 0:0 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Сармиенто 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 0:0 6 0 3 3 5 - 12 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 0:1 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
8. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
10. Уракан 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Ланус 1:0 6 1 2 3 6 - 9 5
12. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Арсенал Саранди 3:3 5 0 3 2 8 - 10 3
14. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Атлетико Платенсе
1.71
3.98
5.25
Все Коэффициенты
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Дефенса и Хустисия
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