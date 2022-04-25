Аргентина: Лига професиональ 2022
1:1
Конец матча
76' Желтая карточкаСото Алексис
0:1
79' ГолКантерос Гектор
80' Желтая карточкаCarlos Rodolfo Rotondi
1:1
89' ГолMiguel Merentiel
Ход матча
76'
79'
0:1
89'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|7
|0.58
|Carlos Rodolfo Rotondi
|3
|0.25
|Пиццини Франсиско
|2
|0.17
|Walter Bou
|2
|0.17
|Hugo Fernandez
|2
|0.17
|Agustin Fontana
|1
|0.08
|Tomas Galvan
|1
|0.08
|Gabriel Alanis
|1
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Nazareno Colombo
|1
|0.08
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.08
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Gabriel Hachen
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.17
|Кантерос Гектор
|2
|0.17
|Ivan Gomez
|2
|0.17
|Ignacio Schor
|1
|0.08
|Rodrigo Contreras
|1
|0.08
|Мансилья Брайан
|1
|0.08
|Kevin Andrade
|1
|0.08
|Бертоло Николас
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nazareno Colombo
|1
|2
|Adonis Frias
|4
|0
|Сото Алексис
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергессио Гонсало
|3
|0
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Nicolas Morgantini
|3
|0
|Kevin Andrade
|3
|0
|Бертоло Николас
|2
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|2
|0
|Hernan Lamberti
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Забито
14
4
6 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
3
43%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
5
21%
1
9%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
17%
3
27%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
25%
4
36%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
7
41%
6
32%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5
Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1
Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|5.
|Сармиенто
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|4.
|Тигре
|11
|5
|4
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|9.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|10.
|Уракан
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|11
|1
|7
|3
|16 - 18
|10
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Альдосиви
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Уракан
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Сармиенто
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Уракан
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3