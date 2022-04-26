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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Аргентинос Хуниорс
0:0
Перерыв
Сармиенто
0'
35' Желтая карточка
Гастон Сауро
39' Желтая карточка
Harrinson Mancilla

Ход матча

35'
 
Гастон Сауро
39'
 
Harrinson Mancilla
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Сармиенто
1.60
4.15
5.90
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
25
David
Zalazar
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
38
Josue
Ayala
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
31
Harrinson
Mancilla
11
Нуньес
Хервасио
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Сармиенто

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 5 0.42
Kevin Mac Allister 2 0.17
Кабрера Хавьер 1 0.08
Вера Фаусто 1 0.08
Gabriel Carabajal 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Luciano Gomez 1 0.08
Gaston Veron 1 0.08
Thiago Nuss 1 0.08
Matias Galarza 1 0.08
David Zalazar 1 0.08
Nicolas Reniero 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.42
Julian Brea 3 0.25
Yair Arismendi 2 0.17
Javier Fabian Toledo 2 0.17
Лисандро Лопес III 1 0.08
Luciano Gondou 1 0.08
Guido Mainero 1 0.08
Harrinson Mancilla 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Kevin Mac Allister 3 0
Cesar Florentin 3 0
Luciano Gomez 1 1
Gabriel Carabajal 2 0
Lucas Villalba 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
Вера Фаусто 1 0
David Zalazar 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 5 1
Harrinson Mancilla 6 0
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Гастон Сауро 3 0
Jonathan Torres 3 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
8
42%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 7 2 3 15 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 0:0 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 0:0 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 0:2 12 6 2 4 15 - 12 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 2:0 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 0:0 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 0:2 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 2:0 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Сармиенто 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 0:2 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 2:0 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    39'
    Гарринсон Мансилья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Гастон Сауро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Сармиенто
1.60
4.15
5.90
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