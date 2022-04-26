Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Перерыв
35' Желтая карточкаГастон Сауро
39' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
Ход матча
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston Veron
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Сармиенто
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|5
|0.42
|Kevin Mac Allister
|2
|0.17
|Кабрера Хавьер
|1
|0.08
|Вера Фаусто
|1
|0.08
|Gabriel Carabajal
|1
|0.08
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|Luciano Gomez
|1
|0.08
|Gaston Veron
|1
|0.08
|Thiago Nuss
|1
|0.08
|Matias Galarza
|1
|0.08
|David Zalazar
|1
|0.08
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|5 (2)
|0.42
|Julian Brea
|3
|0.25
|Yair Arismendi
|2
|0.17
|Javier Fabian Toledo
|2
|0.17
|Лисандро Лопес III
|1
|0.08
|Luciano Gondou
|1
|0.08
|Guido Mainero
|1
|0.08
|Harrinson Mancilla
|1
|0.08
|Federico Andueza
|1
|0.08
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Lautaro Montoya
|0
|0
|Julian Chicco
|0
|0
|Federico Paradela
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Kevin Mac Allister
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Luciano Gomez
|1
|1
|Gabriel Carabajal
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Gaston Veron
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Andueza
|5
|1
|Harrinson Mancilla
|6
|0
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Guido Mainero
|2
|1
|Гастон Сауро
|3
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Manuel Guanini
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Vismara
|1
|0
|Нуньес Хервасио
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Lautaro Montoya
|1
|0
|Nicolas Femia
|1
|0
|Jean Rosso
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
8
42%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|12
|8
|4
|0
|23 - 8
|28
|2.
|Ривер Плейт
|12
|7
|2
|3
|22 - 11
|23
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|7
|2
|3
|15 - 10
|23
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Сармиенто
|0:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Дефенса и Хустисия
|12
|5
|4
|3
|23 - 18
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|9 - 9
|17
|9.
|Банфилд
|12
|5
|2
|5
|16 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|12
|2
|5
|5
|12 - 15
|11
|11.
|Патронато Парана
|12
|3
|1
|8
|10 - 18
|10
|12.
|Атлетико Платенсе
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|13.
|Тальерес Кордоба
|12
|2
|2
|8
|8 - 18
|8
|14.
|Атлетико Тукуман
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|7
|4
|1
|30 - 16
|25
|2.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|3.
|Альдосиви
|0:2
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|4.
|Тигре
|12
|5
|5
|2
|15 - 7
|20
|5.
|Колон
|12
|3
|7
|2
|17 - 15
|16
|6.
|Барракас Централь
|12
|5
|1
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Уракан
|2:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|2
|7
|3
|14 - 17
|13
|10.
|Годой Крус
|3:3
|12
|2
|7
|3
|19 - 21
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|12
|2
|6
|4
|8 - 9
|12
|12.
|Ланус
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|2
|7
|12 - 17
|11
|14.
|Арсенал Саранди
|3:3
|12
|1
|8
|3
|16 - 18
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|6
|5
|0
|1
|7 - 3
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|9 - 1
|14
|4.
|Сармиенто
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Альдосиви
|0:2
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Ланус
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Барракас Централь
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Уракан
|2:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Годой Крус
|3:3
|6
|0
|5
|1
|8 - 10
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|Банфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|8.
|Сармиенто
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Альдосиви
|0:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|2
|3
|1
|5 - 8
|9
|5.
|Барракас Централь
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|7.
|Уракан
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3