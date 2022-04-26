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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Аргентинос Хуниорс
0:0
Конец матча
Сармиенто
0'
35' Желтая карточка
Гастон Сауро
39' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
47' Желтая карточка
Вера Фаусто
78' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90'+6
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
25
David
Zalazar
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
8
Gabriel
Carabajal
27
Биттоло
Мариано
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
38
Josue
Ayala
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
23
Federico
Rasmussen
26
Yair
Arismendi
11
Нуньес
Хервасио
31
Harrinson
Mancilla
21
Julian
Brea
9
Jonathan
Torres
36
Javier
Fabian
Toledo
Аргентинос Хуниорс
3-5-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Сармиенто

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 5 0.42
Kevin Mac Allister 2 0.17
Кабрера Хавьер 1 0.08
Вера Фаусто 1 0.08
Gabriel Carabajal 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Luciano Gomez 1 0.08
Gaston Veron 1 0.08
Thiago Nuss 1 0.08
Matias Galarza 1 0.08
David Zalazar 1 0.08
Nicolas Reniero 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 5 (2) 0.42
Julian Brea 3 0.25
Yair Arismendi 2 0.17
Javier Fabian Toledo 2 0.17
Лисандро Лопес III 1 0.08
Luciano Gondou 1 0.08
Guido Mainero 1 0.08
Harrinson Mancilla 1 0.08
Federico Andueza 1 0.08
Sergio Quiroga 0 0
Lautaro Montoya 0 0
Julian Chicco 0 0
Federico Paradela 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Kevin Mac Allister 4 0
Cesar Florentin 3 0
Luciano Gomez 1 1
Gabriel Carabajal 2 0
Lucas Villalba 2 0
Вера Фаусто 2 0
Matias Galarza 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Gaston Veron 1 0
David Zalazar 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 5 1
Harrinson Mancilla 6 0
Javier Fabian Toledo 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Guido Mainero 2 1
Гастон Сауро 3 0
Jonathan Torres 3 0
Manuel Guanini 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Vismara 1 0
Нуньес Хервасио 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Lautaro Montoya 1 0
Nicolas Femia 1 0
Jean Rosso 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
5
42%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
19%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
8
42%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2
Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1
Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 12 8 4 0 23 - 8 28
2. Ривер Плейт 12 7 2 3 22 - 11 23
3. Ньюэллс Олд Бойз 12 7 2 3 15 - 10 23
4. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 18 - 14 21
5. Сармиенто 12 6 3 3 17 - 16 21
6. Дефенса и Хустисия 12 5 4 3 23 - 18 19
7. Химнасия Ла-Плата 12 5 3 4 15 - 19 18
8. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 9 - 9 17
9. Банфилд 12 5 2 5 16 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 12 2 5 5 12 - 15 11
11. Патронато Парана 12 3 1 8 10 - 18 10
12. Атлетико Платенсе 12 2 3 7 10 - 20 9
13. Тальерес Кордоба 12 2 2 8 8 - 18 8
14. Атлетико Тукуман 12 1 4 7 9 - 22 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 12 7 4 1 30 - 16 25
2. Бока Хуниорс 12 5 6 1 15 - 11 21
3. Альдосиви 12 6 2 4 15 - 12 20
4. Тигре 12 5 5 2 15 - 7 20
5. Колон 12 3 7 2 17 - 15 16
6. Барракас Централь 12 5 1 6 14 - 21 16
7. Уракан 12 4 3 5 15 - 15 15
8. Сентраль Кордоба Росарио 12 3 5 4 14 - 19 14
9. Индепендьенте Авельянеда 12 2 7 3 14 - 17 13
10. Годой Крус 3:3 12 2 7 3 19 - 21 13
11. Велес Сарсфилд 12 2 6 4 8 - 9 12
12. Ланус 12 2 5 5 13 - 15 11
13. Росарио Сентраль 12 3 2 7 12 - 17 11
14. Арсенал Саранди 3:3 12 1 8 3 16 - 18 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 6 5 0 1 7 - 3 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 6 5 0 1 10 - 3 15
3. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 9 - 1 14
4. Сармиенто 6 4 2 0 11 - 7 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
11. Атлетико Платенсе 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 6 - 13 4
13. Патронато Парана 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Сан-Лоренсо 6 0 3 3 7 - 10 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Велес Сарсфилд 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Ланус 6 2 2 2 7 - 5 8
7. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
9. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Арсенал Саранди 3:3 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Уракан 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Бока Хуниорс 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Годой Крус 3:3 6 0 5 1 8 - 10 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 0 2 7 - 4 12
3. Дефенса и Хустисия 6 4 0 2 14 - 9 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 1 2 11 - 11 10
5. Банфилд 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
8. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Химнасия Ла-Плата 6 2 1 3 7 - 12 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 6 0 1 5 3 - 9 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Альдосиви 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 6 2 3 1 5 - 8 9
5. Барракас Централь 6 3 0 3 8 - 9 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Тигре 6 1 3 2 5 - 5 6
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Росарио Сентраль 6 1 1 4 4 - 9 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Гарринсон Мансилья получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Гастон Сауро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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