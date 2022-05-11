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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 9600
Сьон
1:3
Конец матча
Люцерн
0'
13' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
13' Желтая карточка
Симани Денис
20' Желтая карточка
Бальтазар
31' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
44' Гол
Соргич Деян
0:2
57' Гол
Шульц Марвин
0:3
72' Гол
Дрэгер Мохамед
1:3
86' Пенальти
Гргич Анто
90'+3
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
7
Дзуффи
Лука
97
Кавар
Димитри
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
11
Карлен
Гаэтан
17
Стожилкович
Филип
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
4
Гентнер
Кристиан
10
Кампо
Самуэле
9
Соргич
Деян
21
Абубакар-Анкра
Асума
Сьон
3-1-4-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

37 матчей

70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.5%
35.1%
5.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед

25 матчей

40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

72%
28%
0 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 20 побед

62 матча

41.9%
33.9%
24.2%
26 побед 21 ничья 15 побед

Первый тайм

35.5%
50%
14.5%
22 победы 31 ничья 9 побед

Второй тайм

33.9%
33.9%
32.2%
21 победа 21 ничья 20 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 10 (1) 0.29
Гргич Анто 5 (4) 0.15
Кавар Димитри 5 0.15
Весли Давид 3 0.09
Оаро Гийом 3 0.09
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Карлен Гаэтан 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Бальтазар 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 6 (1) 0.18
Соргич Деян 6 (1) 0.18
Ндиайе Ибраима 5 0.15
Чумич Никола 4 0.12
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Сидлер Сильван 3 0.09
Шульц Марвин 3 (1) 0.09
Квасина Марко 2 0.06
Шюрпф Паскаль 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Ташар Варол 1 0.03
Верманн Йорди 1 0.03
Эмини Лорик 1 (1) 0.03
Гентнер Кристиан 0 0
Кампо Самуэле 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 7 2
Гргич Анто 7 0
Кавар Димитри 7 0
Весли Давид 7 0
Сиприано Маркос Робсон 4 1
Ндойе Бирама 5 0
Бамер Жан 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Карлен Гаэтан 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 10 2
Угриниц Филип 8 0
Ташар Варол 5 1
Бурч Марко 6 0
Симани Денис 5 0
Яшари Ардон 5 0
Чумич Никола 3 1
Соргич Деян 4 0
Ндиайе Ибраима 4 0
Верманн Йорди 4 0
Фаркаш Патрик 3 0
Дрэгер Мохамед 3 0
Эмини Лорик 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Фрыдек Мартин 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Гретер Симон 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Квасина Марко 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
0
0%
4
18%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
5
31%
9
41%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
0
0%
12
36%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
7
28%
5
15%
31-45
6
24%
2
6%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
6
24%
5
15%
76-90

Забито

22
24
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

41
28
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
5
12%
5
18%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
8
20%
5
18%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
6
15%
5
18%
76-90

Забито

38
46
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
3
8%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
8
21%
5
11%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
21%
8
17%
61-75
11
29%
16
35%
76-90

Пропущено

66
61
29 В 1-м тайме 36
37 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 30
5
8%
17
28%
1-15
9
14%
9
15%
16-30
15
23%
10
16%
31-45
14
21%
8
13%
46-60
11
17%
7
11%
61-75
12
18%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0
Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0
Люцерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 34 15 11 8 75 - 48 56
4. Лугано 34 15 6 13 47 - 51 51
5. Санкт-Галлен 34 13 8 13 62 - 60 47
6. Серветт 34 12 6 16 47 - 63 42
7. Сьон 34 10 7 17 41 - 63 37
8. Люцерн 34 8 12 14 47 - 60 36
9. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
10. Лозанна-Спорт 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 17 7 4 6 25 - 26 25
7. Люцерн 17 6 3 8 25 - 27 21
8. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 17 7 1 9 30 - 33 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Бальтазар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Симани Денис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Карлен Гаэтан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 1:3 Люцерн онлайн

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