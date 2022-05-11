Стадион: Турбийон Зрители: 9600
13' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
13' Желтая карточкаСимани Денис
20' Желтая карточкаБальтазар
31' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
0:1
44' ГолСоргич Деян
0:2
57' ГолШульц Марвин
0:3
72' ГолДрэгер Мохамед
1:3
86' ПенальтиГргич Анто
Ход матча
13'
13'
20'
31'
44'
0:1
57'
0:2
72'
86'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
46 Владение мячом, % 54
34
Ндойе
Бирама
32
Бенито
Лорис
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
30
Яшари
Ардон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Телер СандроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
20 Чумич НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Сьон
Люцерн
37 матчей
70.3%
29.7%
3.5527136788005E-15%
26 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.5%
35.1%
5.4%
22 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.8%
32.4%
10.8%
21 победа 12 ничьих 0 побед
25 матчей
40%
60%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
72%
28%
0 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 20 побед
62 матча
41.9%
33.9%
24.2%
26 побед 21 ничья 15 побед
Первый тайм
35.5%
50%
14.5%
22 победы 31 ничья 9 побед
Второй тайм
33.9%
33.9%
32.2%
21 победа 21 ничья 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|10 (1)
|0.29
|Гргич Анто
|5 (4)
|0.15
|Кавар Димитри
|5
|0.15
|Весли Давид
|3
|0.09
|Оаро Гийом
|3
|0.09
|Итаитинга
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Карлен Гаэтан
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Бальтазар
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|6 (1)
|0.18
|Соргич Деян
|6 (1)
|0.18
|Ндиайе Ибраима
|5
|0.15
|Чумич Никола
|4
|0.12
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Сидлер Сильван
|3
|0.09
|Шульц Марвин
|3 (1)
|0.09
|Квасина Марко
|2
|0.06
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Ташар Варол
|1
|0.03
|Верманн Йорди
|1
|0.03
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.03
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|7
|2
|Гргич Анто
|7
|0
|Кавар Димитри
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|4
|1
|Ндойе Бирама
|5
|0
|Бамер Жан
|5
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|10
|2
|Угриниц Филип
|8
|0
|Ташар Варол
|5
|1
|Бурч Марко
|6
|0
|Симани Денис
|5
|0
|Яшари Ардон
|5
|0
|Чумич Никола
|3
|1
|Соргич Деян
|4
|0
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Гретер Симон
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Квасина Марко
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
22
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
0
0%
4
18%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
31%
4
18%
61-75
5
31%
9
41%
76-90
Пропущено
25
33
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
0
0%
12
36%
1-15
3
12%
6
18%
16-30
7
28%
5
15%
31-45
6
24%
2
6%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
6
24%
5
15%
76-90
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
23%
2
8%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
6
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
41
28
19 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
5
12%
5
18%
1-15
6
15%
3
11%
16-30
8
20%
5
18%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
8
20%
4
14%
61-75
6
15%
5
18%
76-90
Забито
38
46
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
3
8%
6
13%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
8
21%
5
11%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
21%
8
17%
61-75
11
29%
16
35%
76-90
Пропущено
66
61
29 В 1-м тайме 36
37 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 24
29 Не пропускали 30
5
8%
17
28%
1-15
9
14%
9
15%
16-30
15
23%
10
16%
31-45
14
21%
8
13%
46-60
11
17%
7
11%
61-75
12
18%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0
Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0
Люцерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|34
|15
|11
|8
|75 - 48
|56
|4.
|Лугано
|34
|15
|6
|13
|47 - 51
|51
|5.
|Санкт-Галлен
|34
|13
|8
|13
|62 - 60
|47
|6.
|Серветт
|34
|12
|6
|16
|47 - 63
|42
|7.
|Сьон
|34
|10
|7
|17
|41 - 63
|37
|8.
|Люцерн
|34
|8
|12
|14
|47 - 60
|36
|9.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|7.
|Люцерн
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|8.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|17
|7
|1
|9
|30 - 33
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7