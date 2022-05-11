Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Опасность предотвращена - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норшеланн выполняет удар от ворот.

45' Как он промахнулся? Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

45' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Jose Gallegos мяч отрикошетил от ворот

43' Баркарсон Атли из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

41' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Саймон Адингра имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!

39' Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

37' Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

37' Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

37' Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

36' Должен был быть гол! Беньямин Нюгрен имел отличный шанс, но Николай Фло не дал голу состоятся!

36' ШАНС! Беньямин Нюгрен вышел один на один с голкипером...

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный кросс...

35' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

35' Фредериксен Эмиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!

33' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Адамо Нагало удален с поля!

32' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

31' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Киан из команды Норшеланн.

30' Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

28' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Сённерйюск

26' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск

26' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

25' Хансен Киан из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

25' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.

24' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Антман Оливер из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

22' Норшеланн контролирует мяч.

21' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

20' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

19' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

19' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Матч возобновлен

18' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

18' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.

16' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде

14' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

13' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Сённерйюск

12' Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

11' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Сённерйюск

9' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

7' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

4' Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

4' Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

3' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Удар от ворот произведет Сённерйюск

2' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

1' Удар от ворот произведет Сённерйюск

1' Как он промахнулся? Антман Оливер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Норшеланн начинает с центра поля