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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Сённерйюск
0:0
Второй тайм: 55'
Нордшелланн
0'
33' Красная карточка
Adamo Nagalo
55'

Ход матча

33'
 
Adamo Nagalo

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Нордшелланн
3.08
3.60
4.06
Все Коэффициенты
28
Флё
Николай
24
Виндерслев
Расмус
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
21
Баркарсон
Атли
10
Томсен
Николай
8
Корнвиг
Эмиль
22
Фредериксен
Эмиль
15
Jose
Gallegos
30
Йенсен
Исак
20
Кристиансен
Петер
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
17
Саймон
Адингра
Сённерйюск
4-2-3-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Нордшелланн

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

39 матчей

33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СБЗВ
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
  • 52'
    Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Фредериксен Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 52'
    Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 44%, Норшеланн: 56%.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Корнвиг Эмиль
  • 51'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 51'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
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    • 50'
      Йенсен Исак из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Фол, нарушение
      50'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн фолит на Кристиансен Петер, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 50'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 50'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Сённерйюск выполняет удар от ворот.
    • 49'
      Игрок Фресе Мартин из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 49'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.
    • 49'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Йенсен Исак из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 47'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 47'
      Опасность предотвращена - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 45'
      Как он промахнулся? Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 45'
      Йенсен Исак из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
    • 45'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • Угловой
      44'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск подал угловой слева.
    • 43'
      Jose Gallegos мяч отрикошетил от ворот
    • 43'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • Фол, нарушение
      43'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Йенсен Исак
    • 42'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 41'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Кристиансен Петер из команды Сённерйюск пасует в штрафную, но Хансен Андреас III выходит и ловит мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Саймон Адингра имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!
    • 39'
      Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 39'
      Корнвиг Эмиль делает длинную передачу вперед
    • 39'
      Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      39'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск подал угловой слева.
    • 39'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 37'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 37'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 37'
      Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 36'
      Должен был быть гол! Беньямин Нюгрен имел отличный шанс, но Николай Фло не дал голу состоятся!
    • 36'
      ШАНС! Беньямин Нюгрен вышел один на один с голкипером...
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный кросс...
    • 35'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 35'
      Сённерйюск выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Фредериксен Эмиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 34'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 34'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!
    • 33'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Адамо Нагало удален с поля!
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Адамо Нагало атаковал сзади соперника. Это Кристиансен Петер заработал своей команде штрафной
    • 33'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 31'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 30'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Киан из команды Норшеланн.
    • 30'
      Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 30'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 30'
      Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 30'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 29'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 28'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск.
    • 26'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 26'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вилладсен Оливер и Антман Оливер из команды Норшеланн.
    • 25'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 25'
      Хансен Киан из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 25'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      24'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 24'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Антман Оливер из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 24'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 21'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      20'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • 20'
      Сённерйюск выполняет удар от ворот.
    • 19'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 19'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 19'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 18'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кристиансен Петер
    • 16'
      Опасность предотвращена - Санне Бубакарр из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
    • 16'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 16'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 33%, Норшеланн: 67%.
    • Офсайд
      15'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • 14'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
    • 14'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      13'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск заходит слишком далеко, он валит Антман Оливер.
    • 13'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 13'
      Фресе Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      11'
      Корнвиг Эмиль наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 11'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 11'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 11'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 11'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 9'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • 8'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 8'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Корнвиг Эмиль
    • 7'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 3'
      Опасность предотвращена - Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
    • 3'
      Гартенманн Стефан ошибается в защите.
    • 3'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 2'
      Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 1'
      Как он промахнулся? Антман Оливер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Нордшелланн
    3.08
    3.60
    4.06
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    Сённерйюск
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