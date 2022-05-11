Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Удар от ворот произведет Норшеланн

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Удар от ворот произведет Норшеланн

89' Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Альбек Мадс из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

87' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Хансен Мадс из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.

84' Норшеланн начинает контратаку

82' Сегодняшная посещаемость составляет 1755 болельщиков

82' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Андреас Хансен не дал случится голу! Прошшер Даниэл должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв

80' Хорошую попытку сделал Андерсен Магнус II . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

79' Тактическая замена. Jose Gallegos уходит с поля и его заменяет Прошшер Даниэл

78' Норшеланн выполняет удар от ворот.

78' Как он промахнулся? Альбек Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Хорошие навыки показал Альбек Мадс из команды Сённерйюск , красиво сыграв в пас с одноклубником.

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Норшеланн выполняет удар от ворот.

77' Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

76' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Фресе Мартин уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

75' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Андерсен Магнус II

72' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

72' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

72' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

72' Антман Оливер из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

70' Jose Gallegos имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!

70' Отличные скиллы показывает Jose Gallegos, обводя своих соперников

69' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

69' ШАНС! Антман Оливер нанес удар с лета, но не попал по воротам!

69' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

68' Норшеланн выполняет удар от ворот.

68' Хассан Рилван из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

68' Норшеланн выполняет удар от ворот.

67' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

65' Как он промахнулся? Вилладсен Оливер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает пас партнеру.

65' Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.

65' Норшеланн начинает контратаку

63' Фредериксен Эмиль получил желтую карточку от судьи

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сённерйюск будет все-таки засчитан.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

62' Г О О О О Л - Кристиансен Петер забивает с левой ноги!

61' Беньямин Нюгрен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

59' Норшеланн выполняет удар от ворот.

58' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

56' Хансен Киан из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

55' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой справа.

55' Николай Фло отбил мяч на угловой после удара Фресе Мартин из штрафной площади.

55' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

54' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Фредериксен Эмиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

53' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Плохо сыграл Хансен Киан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

51' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.

51' Норшеланн выполняет удар от ворот.

50' Йенсен Исак из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

49' Игрок Фресе Мартин из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает заброс на партнера по команде.

49' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Опасность предотвращена - Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн вступил в отбор удачно