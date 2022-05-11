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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 1755
Сённерйюск
1:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
33' Красная карточка
Adamo Nagalo
61' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
1:0
62' Гол
Кристиансен Петер
63' Желтая карточка
Фредериксен Эмиль
1:1
84' Гол
Андерсен Магнус
90'+5

Ход матча

33'
 
Adamo Nagalo
61'
 
Беньямин Нюгрен
62'
Кристиансен Петер
(Фредериксен Эмиль)
1:0
63'
Фредериксен Эмиль
 
67'
Альбек Мадс
Корнвиг Эмиль
 
67'
Хассан Рилван
Йенсен Исак
 
75'
 
Хансен Мадс
Саймон Адингра
75'
 
Андерсен Магнус
Диоманде Мохаммед
75'
 
Ernest Nuamah
Беньямин Нюгрен
75'
 
Свенссон Даниэль
Фресе Мартин
79'
Прошшер Даниэл
Jose Gallegos
 
84'
1:1
Андерсен Магнус
(Хансен Мадс)
86'
 
Jonas Jensen-Abbew
Антман Оливер
90'
Схаутен Робин
Баркарсон Атли
 
90'
Maxime Soulas
Виндерслев Расмус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

28
Флё
Николай
24
Виндерслев
Расмус
2
Гартенманн
Стефан
13
Санне
Бубакарр
21
Баркарсон
Атли
10
Томсен
Николай
8
Корнвиг
Эмиль
22
Фредериксен
Эмиль
15
Jose
Gallegos
30
Йенсен
Исак
20
Кристиансен
Петер
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
17
Саймон
Адингра
Сённерйюск
4-2-3-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Нордшелланн

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

39 матчей

33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СБЗВ
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4
  • 94'
    Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Альбек Мадс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 92'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 92'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Прошшер Даниэл из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Контроль мяча: Сённерйюск: 50%, Норшеланн: 50%.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 45'
      Как он промахнулся? Jose Gallegos имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 45'
      Йенсен Исак из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
    • 45'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • Угловой
      44'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск подал угловой слева.
    • 43'
      Jose Gallegos мяч отрикошетил от ворот
    • 43'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • Фол, нарушение
      43'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Йенсен Исак
    • 42'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 41'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 41'
      Кристиансен Петер из команды Сённерйюск пасует в штрафную, но Хансен Андреас III выходит и ловит мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Саймон Адингра имел все шансы забить, но Николай Фло сделал отличный сейв!
    • 39'
      Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 39'
      Корнвиг Эмиль делает длинную передачу вперед
    • 39'
      Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      39'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск подал угловой слева.
    • 39'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Игрок Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 37'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 37'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 37'
      Флё Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 36'
      Должен был быть гол! Беньямин Нюгрен имел отличный шанс, но Николай Фло не дал голу состоятся!
    • 36'
      ШАНС! Беньямин Нюгрен вышел один на один с голкипером...
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный кросс...
    • 35'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 35'
      Сённерйюск выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Фредериксен Эмиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 34'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 34'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Сённерйюск пробьет пенальти!
    • 33'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Адамо Нагало удален с поля!
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья свистит. Адамо Нагало атаковал сзади соперника. Это Кристиансен Петер заработал своей команде штрафной
    • 33'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 31'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 30'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хансен Киан из команды Норшеланн.
    • 30'
      Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 30'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • 30'
      Санне Бубакарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
    • 30'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
    • 29'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 28'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск.
    • 26'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 26'
      Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вилладсен Оливер и Антман Оливер из команды Норшеланн.
    • 25'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 25'
      Хансен Киан из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 25'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      24'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 24'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Антман Оливер из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 24'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 21'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      20'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • 20'
      Сённерйюск выполняет удар от ворот.
    • 19'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 19'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 19'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 19'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 18'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кристиансен Петер
    • 16'
      Опасность предотвращена - Санне Бубакарр из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
    • 16'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 16'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 33%, Норшеланн: 67%.
    • Офсайд
      15'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • 14'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
    • 14'
      Сённерйюск начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      13'
      Баркарсон Атли из команды Сённерйюск заходит слишком далеко, он валит Антман Оливер.
    • 13'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 13'
      Фресе Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Баркарсон Атли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      11'
      Корнвиг Эмиль наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 11'
      Томсен Николай из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 11'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 11'
      Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • 11'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 9'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • 8'
      Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • 8'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 8'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Корнвиг Эмиль
    • 7'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Сённерйюск: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Флё Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 4'
      Виндерслев Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 3'
      Опасность предотвращена - Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
    • 3'
      Гартенманн Стефан ошибается в защите.
    • 3'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Фредериксен Эмиль из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 2'
      Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 2'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 1'
      Удар от ворот произведет Сённерйюск
    • 1'
      Как он промахнулся? Антман Оливер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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