Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 1755
1:1
Конец матча
33' Красная карточкаAdamo Nagalo
61' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
1:0
62' ГолКристиансен Петер
63' Желтая карточкаФредериксен Эмиль
1:1
84' ГолАндерсен Магнус
Ход матча
33'
61'
62'
84'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
28
Флё
Николай
30
Йенсен
Исак
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсНападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Нордшелланн
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
39 матчей
33.3%
15.4%
51.3%
13 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.6%
30.8%
43.6%
10 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Вайле - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Сённерйюск - Вайле 0:1 Сённерйюск - Орхус 2:1 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4