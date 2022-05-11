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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Раннерс
1:1
Второй тайм: 54'
Ольборг
0'
0:1
18' Гол
Макарич Милан
1:1
49' Гол
Кехинде Тосин
52' Желтая карточка
Гравес Симон
54'

Ход матча

18'
0:1
Макарич Милан
(Куск Каспер)
49'
Кехинде Тосин
1:1
52'
Гравес Симон
 
53'
 
Oliver Ross
Андерсен Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Ольборг
4.70
3.48
3.03
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
8
Писингер
Симон
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Йонсен
Лассер
Берг
10
Кехинде
Тосин
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
5
Гранли
Даниэль
4
Росс
Матиас
36
Тораринссон
Гудмундур
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
18
Андреасен
Лука
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
Раннерс
4-4-1-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Раннерс
Ольборг

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
76.2%
12 побед 16 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед

47 матчей

27.7%
27.7%
44.6%
13 побед 13 ничьих 21 победа

Первый тайм

27.7%
31.9%
40.4%
13 побед 15 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.5%
44.7%
29.8%
12 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

СДЧГ
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СДП
0:2
СДП
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СДЛЕ
2:1
СДЛЕ
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1
Ольборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3
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    • 48'
      Джейкоб Ринн не дал случится голу! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв
    • 48'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 48'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Фоссум Ивер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
    • 48'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 47'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 46'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Ольборг контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Ольборг
    4.70
    3.48
    3.03
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