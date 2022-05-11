Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джейкоб Ринн не дал случится голу! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

44' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

42' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

42' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Раннерс выполняет удар от ворот.

39' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

38' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

37' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Макарич Милан имел все шансы забить, но Патрик Карлгрен сделал отличный сейв!

37' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

33' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Куск Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Куск Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

32' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ольборг выполняет удар от ворот.

30' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Плохо сыграл Феррейра Педру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Хаммерсхёй-Мистрати Вито пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

29' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Плохо сыграл Гранли Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Ольборг

21' Шанс! Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс пробил головой, но мимо

21' Гранли Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Г О О О О Л - Макарич Милан забивает с правой ноги!

17' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Раннерс

14' Отличный пас сделал Куск Каспер из команды Ольборг . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Удар от ворот произведет Ольборг

13' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

13' Гранли Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Макарич Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Куск Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

7' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

5' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ольборг

5' Анкерсен Якоб из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Удар от ворот произведет Ольборг

4' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ольборг начинает с центра поля