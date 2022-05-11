Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Ольборг выполняет удар от ворот.

88' Тактическая замена. Хаммерсхёй-Мистрати Вито уходит с поля и его заменяет Мадс Энггаард

87' Тибблинг Симон нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

87' Хаммерсхёй-Мистрати Вито из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

86' Писингер Симон бьет со штрафного в створ, но Джейкоб Ринн держит все под контролем

85' Паллесен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

84' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Oliver Ross из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...

83' Ольборг выполняет удар от ворот.

81' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Фоссум Ивер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

80' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ольборг выполняет удар от ворот.

78' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

76' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Раннерс

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Ох, красивый был бы гол! Oliver Ross пробил с лета в перекладину!

74' Андреасен Лука разрезает оборону соперника отличным пасом

74' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сегодняшная посещаемость составляет 5352 болельщиков

73' Oliver Ross из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Хорошую попытку сделал Фоссум Ивер . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Oliver Ross из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...

72' Кехинде Тосин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Г О О О О О Л - Фоссум Ивер из команды Ольборг легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

70' Плохо сыграл Писингер Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Лауэнборг Фредерик наказан за толчок Oliver Ross

69' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Раннерс

68' Феррейра Педру не смог попасть в створ ударом издали

67' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Раннерс выполняет удар от ворот.

61' Фоссум Ивер нанес удар издали, а Патрик Карлгрен отбил его обратно в игру!

61' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

58' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Раннерс будет все-таки засчитан.

58' 'Г О О О О О Л - Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс забивает с пенальти! Он пробил правой. Джейкоб Ринн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

58' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Йонсен Лассер Берг пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Гранли Даниэль получил желтую карточку от судьи

55' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Ольборг

54' Хаммерсхёй-Мистрати Вито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Андерсен Лукас получил травму и заменен. Oliver Ross выходит на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

52' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Раннерс

52' Судья подбегает и показывает Гравес Симон из команды Раннерс отложенную желтую карточку за фол.

51' Отличные скиллы показывает Куск Каспер , обводя своих соперников

50' Удар от ворот произведет Ольборг

50' Как он промахнулся? Фоссум Ивер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Г О О О О О Л - Кехинде Тосин из команды Раннерс легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

48' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

48' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

46' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля