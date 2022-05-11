Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 5352
0:1
17' ГолМакарич Милан
1:1
48' ГолКехинде Тосин
52' Желтая карточкаГравес Симон
56' Желтая карточкаГранли Даниэль
1:1
58' Не забитый пенальтиЙонсен Лассер Берг
2:1
58' ПенальтиЙонсен Лассер Берг
65' Вторая желтая карточкаГравес Симон
2:2
70' ГолФоссум Ивер
85' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
Ход матча
17'
0:1
48'
1:1
52'
56'
58'
58'
65'
70'
2:2
Статистика матча
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2 Голы 2
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7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 Theo Sander
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38 Oliver Ross
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Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Ольборг
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
76.2%
12 побед 16 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 14 побед
47 матчей
27.7%
27.7%
44.6%
13 побед 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
27.7%
31.9%
40.4%
13 побед 15 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.5%
44.7%
29.8%
12 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1 Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1
Ольборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0
Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Ольборг - Сигма Оломоуц 0:3 Ольборг - Копенгаген 1:3