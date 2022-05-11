Стадион: Френдс Арена
Статистика матча
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1 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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1 Угловые 1
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 0
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22 Владение мячом, % 78
25
Оума
Эрик
10
Бауи
Набиль
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
31
Hugo
Larsson
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
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26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
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27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
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23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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31 Hugo LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
АИК
Мальмё
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед
32 матча
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1