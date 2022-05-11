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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 25153
АИК
2:0
Конец матча
Мальмё
0'
13' Желтая карточка
Бауи Набиль
1:0
17' Гол в свои ворота
Хаджикадунич Деннис
65' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
86' Желтая карточка
Ольссон Мартин
86' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
2:0
87' Пенальти
Ларссон Себастьян
90' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
90'+6
23
Яношевич
Будимир
2
Josafat
Mendes
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
19
Ларссон
Джордан
10
Бауи
Набиль
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
23
Халуш
Матей
21
Хаджикадунич
Деннис
2
Ларссон
Эрик
7
Ракип
Эрдаль
8
Пенья
Серхио
31
Hugo
Larsson
17
Абубакари
Малик
19
Бирманчевич
Велько
11
Тойвонен
Ола
АИК
4-4-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

АИК
Мальмё

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 12 побед

32 матча

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.9%
53.1%
25%
7 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2 АИК - Сириус 4:2 Эльфсборг - АИК 2:4 Варберг БоИС - АИК 0:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0
Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Хаджикадунич Деннис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      13'
      Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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