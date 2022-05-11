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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Мольде
3:0
Конец матча
Одд
0'
1:0
15' Гол
Эйкрем Магнус
28' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
33' Вторая желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
2:0
34' Пенальти
Sivert Heggheim Mannsverk
54' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
3:0
63' Гол
Грёдем Магнус
84' Желтая карточка
Китолано Джошуа
90'+4
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
7
Эйкрем
Магнус
11
Брюнхильдсен
Ола
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
5
Месик
Иван
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
9
Кастрати
Фламур
22
Abel
William
Stensrud
Мольде
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Одд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
3:2
Т
1:3
Т
5:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:2

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1
Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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