Стадион: Акер
1:0
15' ГолЭйкрем Магнус
28' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
33' Вторая желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
2:0
34' ПенальтиSivert Heggheim Mannsverk
54' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
3:0
63' ГолГрёдем Магнус
84' Желтая карточкаКитолано Джошуа
Ход матча
15'
1:0
34'
63'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Мольде
Одд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2
Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1
Одд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1
Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3