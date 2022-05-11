Стадион: Стад де ля Божуар
0:1
32' ГолТэт Флавьен
1:1
45' ГолКулибали Калифа
67' Желтая карточкаСиприен Вилан
2:1
71' ГолПаллуа Николя
86' Желтая карточкаБлас Людовик
90' Желтая карточкаТэт Флавьен
Ход матча
32'
0:1
45'
1:1
67'
71'
2:1
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
28
Мартен
Жонас
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нант
Ренн
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12
|0.33
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.25
|Саймон Мозес
|6
|0.17
|Жиротто Андрей
|6
|0.17
|Кулибали Калифа
|5
|0.14
|Чиривелья Педро
|3
|0.08
|Букари Осман
|2
|0.06
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Коко Маркус
|1
|0.03
|Паллуа Николя
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|21 (2)
|0.58
|Лаборд Гаэтан
|12 (2)
|0.33
|Буриго Бенжамен
|9
|0.25
|Гирасси Серу
|8
|0.22
|Майер Ловро
|5
|0.14
|Тэт Флавьен
|5
|0.14
|Сулемана Камалдин
|4
|0.11
|Траоре Амари
|3
|0.08
|Трюффер Адриен
|3
|0.08
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Сантамария Батист
|2
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|8
|1
|Блас Людовик
|9
|0
|Паллуа Николя
|7
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|8
|0
|Жиротто Андрей
|8
|0
|Чиривелья Педро
|6
|0
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Аппиа Деннис
|4
|0
|Коко Маркус
|2
|1
|Сиприен Вилан
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Лафон Альбан
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Де Са Роли Перейра
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|8
|0
|Сантамария Батист
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|0
|Агер Наиф
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
30
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
2
7%
5
17%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
9
30%
7
23%
46-60
6
20%
1
3%
61-75
5
17%
6
20%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
6
24%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
2
10%
8
32%
76-90
Забито
21
48
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
23 Не забивали 19
4
19%
4
8%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
5
24%
9
19%
31-45
0
0%
9
19%
46-60
4
19%
5
10%
61-75
5
24%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
24
13
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
9
38%
1
8%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Забито
51
78
22 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 27
10 Не забивали 5
6
12%
9
12%
1-15
7
14%
12
15%
16-30
9
18%
15
19%
31-45
9
18%
16
21%
46-60
10
20%
6
8%
61-75
10
20%
20
26%
76-90
Пропущено
45
38
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 24
7
16%
2
5%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
10
22%
6
16%
46-60
13
29%
6
16%
61-75
5
11%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2
Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3
Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|81 - 36
|80
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ницца
|Заявка
|36
|19
|7
|10
|49 - 31
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|78 - 38
|62
|6.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Нант
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|52 - 44
|54
|10.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|40 - 74
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|32 - 19
|36
|5.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|6.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 18
|33
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|30 - 25
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|17.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 38
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Нант 2:1 Ренн
Исход игры
Нант
20% (22)
Ничья
26.4% (29)
Ренн
53.6% (59)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (56)
Меньше
46.67% (49)
Обе команды забьют
Да
76.19% (80)
Нет
23.81% (25)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31.8% (35)
1:1 Ничья
21.8% (24)
0:1 Ренн
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1:0 Нант
2.7% (3)
2:0 Нант
2.7% (3)
2:3 Ренн
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