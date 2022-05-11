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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Нант
2:1
Конец матча
Ренн
0'
0:1
32' Гол
Тэт Флавьен
1:1
45' Гол
Кулибали Калифа
67' Желтая карточка
Сиприен Вилан
2:1
71' Гол
Паллуа Николя
86' Желтая карточка
Блас Людовик
90' Желтая карточка
Тэт Флавьен
90'+4

Ход матча

32'
0:1
Тэт Флавьен
(Буриго Бенжамен)
45'
Кулибали Калифа
(Букари Осман)
1:1
67'
Сиприен Вилан
 
67'
Мерлин Квентин
Жеббель Виллем
 
68'
Аппиа Деннис
Букари Осман
 
68'
Коло-Муани Рандаль
Сиприен Вилан
 
71'
Паллуа Николя
(Блас Людовик)
2:1
74'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
74'
 
Гирасси Серу
Майер Ловро
75'
 
Докю Жереми
Лаборд Гаэтан
81'
 
Тель Матис
Буриго Бенжамен
82'
 
Угочукву Лесли
Мартен Жонас
82'
Коко Маркус
Кулибали Калифа
 
86'
Блас Людовик
 
90'
 
Тэт Флавьен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Нант 20% (22)
X 26.4% (29)
Ренн 53.6% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
18
Мутуссами
Самуэль
8
Сиприен
Вилан
26
Букари
Осман
10
Блас
Людовик
19
Жеббель
Виллем
7
Кулибали
Калифа
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
8
Сантамария
Батист
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
28
Мартен
Жонас
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Террье
Мартен
Нант
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Нант
Ренн

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
1:0
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:3
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 0.33
Блас Людовик 9 (4) 0.25
Саймон Мозес 6 0.17
Жиротто Андрей 6 0.17
Кулибали Калифа 5 0.14
Чиривелья Педро 3 0.08
Букари Осман 2 0.06
Жеббель Виллем 2 0.06
Сиприен Вилан 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 21 (2) 0.58
Лаборд Гаэтан 12 (2) 0.33
Буриго Бенжамен 9 0.25
Гирасси Серу 8 0.22
Майер Ловро 5 0.14
Тэт Флавьен 5 0.14
Сулемана Камалдин 4 0.11
Траоре Амари 3 0.08
Трюффер Адриен 3 0.08
Агер Наиф 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 8 1
Блас Людовик 9 0
Паллуа Николя 7 1
Кастеллетто Жан-Шарль 8 0
Жиротто Андрей 8 0
Чиривелья Педро 6 0
Мутуссами Самуэль 5 0
Аппиа Деннис 4 0
Коко Маркус 2 1
Сиприен Вилан 3 0
Саймон Мозес 3 0
Лафон Альбан 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Де Са Роли Перейра 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Букари Осман 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 8 0
Сантамария Батист 7 0
Омари Вармед 5 0
Агер Наиф 3 1
Траоре Амари 4 0
Баде Луак 2 1
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
30
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
23 Не забивали 22
2
7%
5
17%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
9
30%
7
23%
46-60
6
20%
1
3%
61-75
5
17%
6
20%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 16
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
6
24%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
2
10%
8
32%
76-90

Забито

21
48
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
23 Не забивали 19
4
19%
4
8%
1-15
3
14%
7
15%
16-30
5
24%
9
19%
31-45
0
0%
9
19%
46-60
4
19%
5
10%
61-75
5
24%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

24
13
7 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
9
38%
1
8%
61-75
3
13%
3
23%
76-90

Забито

51
78
22 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 42
16 Забивали первыми 27
10 Не забивали 5
6
12%
9
12%
1-15
7
14%
12
15%
16-30
9
18%
15
19%
31-45
9
18%
16
21%
46-60
10
20%
6
8%
61-75
10
20%
20
26%
76-90

Пропущено

45
38
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 24
7
16%
2
5%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
10
22%
6
16%
46-60
13
29%
6
16%
61-75
5
11%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2
Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3
Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1 Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 24 8 4 81 - 36 80
2. Марсель Заявка 36 20 8 8 59 - 37 68
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ницца Заявка 36 19 7 10 49 - 31 63
5. Ренн Заявка 36 19 5 12 78 - 38 62
6. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Нант Заявка 36 15 9 12 52 - 44 54
10. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Труа Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
16. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
17. Лорьян Заявка 36 8 10 18 34 - 62 34
18. Сент-Этьен Заявка 36 7 10 19 40 - 74 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Нант Заявка 18 11 3 4 32 - 19 36
5. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
6. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 18 10 4 4 27 - 18 33
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 18 12 3 3 30 - 15 39
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 18 6 4 8 30 - 25 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
17. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
18. Сент-Этьен Заявка 18 3 4 11 17 - 38 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Нант: 30%, Ренн: 70%.
  • 94'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Лесли Угочукву из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    93'
    Коршья Себастьен наказан за толчок Гирасси Серу
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Желтая карточка
    90'
    Тэт Флавьен получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Нант 20% (22)
    X 26.4% (29)
    Ренн 53.6% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Нант 2:1 Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Нант 2:1 Ренн

    Исход игры
    Нант
    20% (22)
    Ничья
    26.4% (29)
    Ренн
    53.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (56)
    Меньше
    46.67% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (80)
    Нет
    23.81% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    31.8% (35)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    0:1 Ренн
    14.5% (16)
    2:1 Нант
    11.8% (13)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:0 Нант
    2.7% (3)
    2:0 Нант
    2.7% (3)
    2:3 Ренн
    1.8% (2)
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