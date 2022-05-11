Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Нант

88' Плохо сыграл Мутуссами Самуэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Мартен Жонас уходит с поля и его заменяет Лесли Угочукву

79' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

73' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Г О О О О Л - Паллуа Николя левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

70' Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Опасность предотвращена - Адриен Трюффер из команды Ренн вступил в отбор удачно

69' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Сиприен Вилан получил желтую карточку от судьи

67' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Отличные скиллы показывает Букари Осман , обводя своих соперников

66' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

66' Удар от ворот произведет Ренн

66' Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

65' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Нант

63' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ренн выполняет удар от ворот.

59' Букари Осман из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Жеббель Виллем из команды Нант делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

58' Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Нант

57' Тэт Флавьен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

54' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

53' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Нант

48' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Адриен Трюффер и Майер Ловро из команды Ренн

47' Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Альбан Ляфон отбил мяч на угловой после удара Тэт Флавьен из штрафной площади.

47' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кулибали Калифа пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем