Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Уильям Бовинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Расмус Карстенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

47' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Расмус Карстенсен наказан за толчок Классон Виктор

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

46' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

45' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

43' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

42' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Elias Jelert Kristensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Силькеборг выполняет удар от ворот.

39' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Феликс Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Плохо сыграл Гояни Роберт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

23' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

22' Игрок Валлис Николай из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Идет дождь, трудные условия для игроков.

21' Копенгаген выполняет удар от ворот.

21' Себастьян Йоргенсен не смог попасть в створ ударом издали

21' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Биэл Пеп получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Биэл Пеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Йоханнессон Исак-Бергманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Силькеборг выполняет удар от ворот.

11' Классон Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лукас Энгель из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

6' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Николай Ларсен не дал случится голу! Биэл Пеп должен был забивать, но Николай Ларсен сделал отличный сейв

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Копенгаген будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Г О О О О Л - Йоханнессон Исак-Бергманн забивает с левой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля