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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 22876
Копенгаген
2:1
Конец матча
Силькеборг

Ход матча

2'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Классон Виктор)
1:0
46'
 
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
46'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Anders Klynge
59'
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Анкерсен Петер)
2:0
68'
Бовинг Виллиам
Биэл Пеп
 
68'
Мукайру Пол
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
74'
2:1
Тенгстедт Сёрен
(Карстенсен Расмус)
75'
 
Andreas Oggesen
Гояни Роберт
75'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк
79'
Бабакар Хоума
Классон Виктор
 
85'
Карамоко Мамуду
Харальдссон Хакон-Арнар
 
89'
 
Oliver Sonne
Lukas Engel
90'
Бойлесен Николай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
38
Elias
Jelert
Kristensen
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Биэл
Пеп
15
Классон
Виктор
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
21
Anders
Klynge
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Копенгаген
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СДЧГ
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0
Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Копенгаген - Зенит 1:1 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Флора Таллин 3:0 Копенгаген - Хельсингёр 3:2 Копенгаген - Видовре 3:1
Силькеборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 45%, Силькеборг: 55%.
  • 96'
    Феликс Йоэль бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
  • 96'
    Пелле Мэттсон из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
  • 96'
    Игрок из команды Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Желтая карточка
    95'
    Судье надоело, что Бойлесен Николай тянет время и он наказал его горчичником
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    • 93'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
    • 93'
      Уильям Бовинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      93'
      Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.
    • 92'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
    • 92'
      Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 92'
      Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг делает пас партнеру.
    • 92'
      Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Офсайд
      91'
      Уильям Бовинг из команды Копенгаген в офсайде
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Травма, повреждение
      91'
      Elias Jelert Kristensen возвращается на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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