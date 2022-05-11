Первый тайм

9' Перехват "Сент-Этьена", вдвоем входят в штрафную Буанга и Норден, Буанга отдал пяткой на партнера, тот пробил в защитника, а затем упал на газон. Нет пенальти, показывает арбитр.

8' Длинный заброс на Делора, Бернардони вовремя вышел из ворот и забрал мяч.

7' А вот и удар в створ ворот "зеленых", Делор после подачи пробил ногой, но мяч отрикошетил и совсем потерял скорость. Легко для голкипера.

6' Бар здорово сохранил мяч у самой левой бровки, но продолжить атаку не удалось, пришлось отыграть назад.

5' После быстрой перепасовки последовала подача с правого фланга на Делора, но там еще до навеса было "вне игры".

4' Длинный заброс по левому флангу, борятся за мяч два футболиста, в результате аут для "Ниццы".