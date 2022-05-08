Стадион: Альянц Ривьера
Позже
История личных встреч
Ницца
Сент-Этьен
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
32 матча
40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|11 (2)
|0.31
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.29
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.2
|Тюрам Кефрен
|4
|0.11
|Клюйверт Джастин
|3
|0.09
|Аталь Юсеф
|2
|0.06
|Будауи Хишем
|2
|0.06
|Лемина Марио
|2
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.03
|Бар Мельвен
|1
|0.03
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.03
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|10 (4)
|0.29
|Буанга Денис
|7
|0.2
|Норден Арно
|4
|0.11
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.09
|Камара Махди
|3
|0.09
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.06
|Соу Саиду
|2
|0.06
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|3
|Лемина Марио
|6
|1
|Росарио Пабло
|7
|0
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|Тодибо Жан-Клер
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Тюрам Кефрен
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Лотомба Жордан
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Данилюк Флавиус
|3
|0
|Гессан Эванн
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|8
|0
|Мангала Эльяким
|7
|0
|Гурна-Дуат Люка
|7
|0
|Хазри Вахби
|6
|0
|Масон Иван
|6
|0
|Колодзейчак Тимоти
|4
|1
|Буанга Денис
|4
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Неу Иван
|3
|1
|Норден Арно
|4
|0
|Наде Микаэль
|4
|0
|Трауко Мигель
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
8
36%
1
7%
76-90
Пропущено
16
34
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
2
6%
1-15
2
13%
6
18%
16-30
5
31%
8
24%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
2
13%
8
24%
61-75
7
44%
7
21%
76-90
Забито
22
26
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 19
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
9
41%
10
38%
76-90
Пропущено
13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 17
2
15%
4
12%
1-15
3
23%
8
24%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
1
8%
9
27%
76-90
Забито
44
40
13 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
17
39%
11
28%
76-90
Пропущено
29
67
14 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 32
2
7%
6
9%
1-15
5
17%
14
21%
16-30
7
24%
12
18%
31-45
4
14%
8
12%
46-60
3
10%
11
16%
61-75
8
28%
16
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0
Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1
Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|81 - 36
|80
|2.
|Марсель
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|59 - 37
|68
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|59 - 36
|65
|4.
|Ренн
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|77 - 36
|62
|5.
|Страсбург
|Заявка
|36
|16
|12
|8
|59 - 39
|60
|6.
|Ницца
|Заявка
|35
|18
|7
|10
|45 - 29
|60
|7.
|Ланс
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 45
|58
|8.
|Лион
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|61 - 48
|56
|9.
|Лилль
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|43 - 45
|51
|10.
|Нант
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|50 - 43
|51
|11.
|Брест
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|45 - 49
|48
|12.
|Монпелье
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|49 - 55
|43
|13.
|Реймс
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|39 - 40
|43
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|42 - 54
|38
|15.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|35 - 49
|37
|16.
|Клермон
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|37 - 66
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 62
|34
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 70
|31
|19.
|Мец
|Заявка
|36
|5
|13
|18
|34 - 64
|28
|20.
|Бордо
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|48 - 89
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|44 - 12
|48
|2.
|Ренн
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|48 - 13
|40
|3.
|Монако
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|34 - 14
|37
|4.
|Лион
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 23
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|35 - 18
|35
|6.
|Нант
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|7.
|Ланс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|8.
|Ницца
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|30
|9.
|Марсель
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Лилль
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|11.
|Монпелье
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 22
|26
|12.
|Брест
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 25
|25
|13.
|Анже
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|21 - 23
|23
|14.
|Лорьян
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|Труа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 16
|22
|16.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 20
|21
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 36
|18
|18.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 31
|18
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|25 - 33
|15
|20.
|Мец
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|20 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 15
|39
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|37 - 24
|32
|3.
|Ницца
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|22 - 13
|30
|4.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 22
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|24 - 21
|25
|6.
|Ланс
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 27
|25
|7.
|Брест
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 24
|23
|8.
|Лилль
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 25
|23
|9.
|Реймс
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|16 - 20
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|29 - 23
|22
|11.
|Лион
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 25
|21
|12.
|Нант
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Клермон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|16 - 35
|18
|14.
|Монпелье
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|22 - 33
|17
|15.
|Анже
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|21 - 31
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 33
|15
|17.
|Мец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 33
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 34
|13
|19.
|Бордо
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|23 - 56
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 41
|11
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Прогнозы на матч Ницца - Сент-Этьен
Исход игры
Ницца
78% (32)
Ничья
17.1% (7)
Сент-Этьен
4.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (17)
Меньше
58.54% (24)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
2:1 Ницца
34.1% (14)
1:0 Ницца
24.4% (10)
2:0 Ницца
17.1% (7)
1:1 Ничья
12.2% (5)
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