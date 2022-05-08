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Франция: Лига 1

2021-2022

Стадион:
Ницца
 
Позже
Сент-Этьен
Прогнозы 41
Ницца 78% (32)
X 17.1% (7)
Сент-Этьен 4.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Сент-Этьен
1.63
4.48
6.24
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ницца
Сент-Этьен

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:3
ТМС
4:1
Л1
4:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМК
3:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
5:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:1
КЛ
2:0
Л1
1:1
КЛ
4:1
Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 11 (2) 0.31
Гуйри Амин 10 (3) 0.29
Дольберг Каспер 7 (2) 0.2
Тюрам Кефрен 4 0.11
Клюйверт Джастин 3 0.09
Аталь Юсеф 2 0.06
Будауи Хишем 2 0.06
Лемина Марио 2 0.06
Гессан Эванн 1 0.03
Бар Мельвен 1 0.03
Стенгс Келвин 1 0.03
Тодибо Жан-Клер 1 0.03
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 10 (4) 0.29
Буанга Денис 7 0.2
Норден Арно 4 0.11
Будебуз Риад 3 (1) 0.09
Камара Махди 3 0.09
Колодзейчак Тимоти 2 0.06
Соу Саиду 2 0.06
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 3
Лемина Марио 6 1
Росарио Пабло 7 0
Клюйверт Джастин 5 1
Тодибо Жан-Клер 6 0
Будауи Хишем 6 0
Аталь Юсеф 4 0
Бар Мельвен 4 0
Тюрам Кефрен 4 0
Делор Анди 3 0
Лотомба Жордан 3 0
Гуйри Амин 3 0
Данилюк Флавиус 3 0
Гессан Эванн 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 8 0
Мангала Эльяким 7 0
Гурна-Дуат Люка 7 0
Хазри Вахби 6 0
Масон Иван 6 0
Колодзейчак Тимоти 4 1
Буанга Денис 4 1
Юссуф Зейду 3 1
Неу Иван 3 1
Норден Арно 4 0
Наде Микаэль 4 0
Трауко Мигель 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 25
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
2
14%
61-75
8
36%
1
7%
76-90

Пропущено

16
34
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
2
6%
1-15
2
13%
6
18%
16-30
5
31%
8
24%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
2
13%
8
24%
61-75
7
44%
7
21%
76-90

Забито

22
26
6 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
25 Не забивали 19
4
18%
3
12%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
9
41%
10
38%
76-90

Пропущено

13
33
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 17
2
15%
4
12%
1-15
3
23%
8
24%
16-30
2
15%
4
12%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
1
8%
3
9%
61-75
1
8%
9
27%
76-90

Забито

44
40
13 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
4
9%
10
25%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
17
39%
11
28%
76-90

Пропущено

29
67
14 В 1-м тайме 32
15 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 32
2
7%
6
9%
1-15
5
17%
14
21%
16-30
7
24%
12
18%
31-45
4
14%
8
12%
46-60
3
10%
11
16%
61-75
8
28%
16
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0
Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Бордо - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Брест 2:1
Лорьян - Сент-Этьен 6:2 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Мец 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 36 24 8 4 81 - 36 80
2. Марсель Заявка 36 20 8 8 59 - 37 68
3. Монако Заявка 36 19 8 9 59 - 36 65
4. Ренн Заявка 35 19 5 11 77 - 36 62
5. Страсбург Заявка 36 16 12 8 59 - 39 60
6. Ницца Заявка 35 18 7 10 45 - 29 60
7. Ланс Заявка 36 16 10 10 57 - 45 58
8. Лион Заявка 36 15 11 10 61 - 48 56
9. Лилль Заявка 36 13 12 11 43 - 45 51
10. Нант Заявка 35 14 9 12 50 - 43 51
11. Брест Заявка 36 13 9 14 45 - 49 48
12. Монпелье Заявка 36 12 7 17 49 - 55 43
13. Реймс Заявка 36 10 13 13 39 - 40 43
14. Анже Заявка 36 9 11 16 42 - 54 38
15. Труа Заявка 36 9 10 17 35 - 49 37
16. Клермон Заявка 36 9 9 18 37 - 66 36
17. Лорьян Заявка 36 8 10 18 34 - 62 34
18. Сент-Этьен Заявка 35 7 10 18 38 - 70 31
19. Мец Заявка 36 5 13 18 34 - 64 28
20. Бордо Заявка 36 5 12 19 48 - 89 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 3 0 44 - 12 48
2. Ренн Заявка 18 13 1 4 48 - 13 40
3. Монако Заявка 18 11 4 3 34 - 14 37
4. Лион Заявка 18 10 5 3 39 - 23 35
5. Страсбург Заявка 18 10 5 3 35 - 18 35
6. Нант Заявка 17 10 3 4 30 - 18 33
7. Ланс Заявка 18 9 6 3 33 - 18 33
8. Ницца Заявка 17 9 4 4 23 - 16 30
9. Марсель Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
10. Лилль Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
11. Монпелье Заявка 18 7 5 6 27 - 22 26
12. Брест Заявка 18 7 4 7 26 - 25 25
13. Анже Заявка 18 7 2 9 21 - 23 23
14. Лорьян Заявка 18 6 5 7 19 - 21 23
15. Труа Заявка 18 5 7 6 18 - 16 22
16. Реймс Заявка 18 5 6 7 23 - 20 21
17. Сент-Этьен Заявка 18 4 6 8 23 - 36 18
18. Клермон Заявка 18 4 6 8 21 - 31 18
19. Бордо Заявка 18 3 6 9 25 - 33 15
20. Мец Заявка 18 2 7 9 20 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 18 12 3 3 30 - 15 39
2. ПСЖ Заявка 18 9 5 4 37 - 24 32
3. Ницца Заявка 18 9 3 6 22 - 13 30
4. Монако Заявка 18 8 4 6 25 - 22 28
5. Страсбург Заявка 18 6 7 5 24 - 21 25
6. Ланс Заявка 18 7 4 7 24 - 27 25
7. Брест Заявка 18 6 5 7 19 - 24 23
8. Лилль Заявка 18 6 5 7 21 - 25 23
9. Реймс Заявка 18 5 7 6 16 - 20 22
10. Ренн Заявка 17 6 4 7 29 - 23 22
11. Лион Заявка 18 5 6 7 22 - 25 21
12. Нант Заявка 18 4 6 8 20 - 25 18
13. Клермон Заявка 18 5 3 10 16 - 35 18
14. Монпелье Заявка 18 5 2 11 22 - 33 17
15. Анже Заявка 18 2 9 7 21 - 31 15
16. Труа Заявка 18 4 3 11 17 - 33 15
17. Мец Заявка 18 3 6 9 14 - 33 15
18. Сент-Этьен Заявка 17 3 4 10 15 - 34 13
19. Бордо Заявка 18 2 6 10 23 - 56 12
20. Лорьян Заявка 18 2 5 11 15 - 41 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 16 часов 16 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Ницца 78% (32)
    X 17.1% (7)
    Сент-Этьен 4.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.63
    4.48
    6.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ницца - Сент-Этьен онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца - Сент-Этьен

    Исход игры
    Ницца
    78% (32)
    Ничья
    17.1% (7)
    Сент-Этьен
    4.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.46% (17)
    Меньше
    58.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    34.1% (14)
    1:0 Ницца
    24.4% (10)
    2:0 Ницца
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
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