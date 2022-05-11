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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 3462
Серветт
2:2
Конец матча
Лугано
0'
9' Желтая карточка
Вуйоз Николя
0:1
10' Пенальти
Целар Жан
21' Желтая карточка
Боттани Маттиа
25' Желтая карточка
Hadj Mahmoud
45' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:1
52' Пенальти
Бедья Крис
1:2
63' Гол
Ловрич Санди
2:2
90' Пенальти
Оберлин Димитри
90'+7
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
29
Бедья
Крис
27
Антунес
Алексис
58
Осигве
Себастьян
16
Лаванши
Нума
4
Kreshnik
Hajrizi
8
Дуррер
Адриан
21
Yuri
VI
14
Саббатини
Хонатан
29
Hadj
Mahmoud
10
Боттани
Маттиа
6
Эль-Амин
Амура
Мохамед
19
Целар
Жан
18
Хайле-Селассие
Марен
Серветт
4-1-2-3
Лугано
4-1-2-3

История личных встреч

Серветт
Лугано

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 11 (2) 0.32
Киэ Грежон 6 0.18
Конья Тимоте 5 0.15
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.12
Роделен Ронни 4 0.12
Схалк Алекс 3 0.09
Руй Стив 3 0.09
Антунес Алексис 2 0.06
Оберлин Димитри 2 (1) 0.06
Бедья Крис 2 (1) 0.06
Валь Тео 1 (1) 0.03
Сотье Антони 1 0.03
Сассо Венсан 1 0.03
Вуйоз Николя 1 0.03
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Диалло Мусса 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (3) 0.26
Боттани Маттиа 6 0.18
Ловрич Санди 4 0.12
Абубакар-Анкра Асума 4 0.12
Циглер Рето 4 (2) 0.12
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0.12
Лаванши Нума 3 0.09
Хайле-Селассие Марен 2 0.06
Фаччинетти Микаэль 2 0.06
Саббатини Хонатан 2 0.06
Алиседа Игнасио 2 0.06
Кустодио Оливье 1 0.03
Kreshnik Hajrizi 1 0.03
Марич Мият 1 (1) 0.03
Hadj Mahmoud 1 0.03
Рюэгг Кевин 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 12 1
Дулин Давид 6 1
Клиши Гаэль 5 1
Имери Кастриот 5 1
Сеспедес Борис 6 0
Диалло Мусса 4 1
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Киэ Грежон 4 0
Вуйоз Николя 4 0
Роделен Ронни 3 0
Руй Стив 3 0
Стеванович Мирослав 2 0
Бедья Крис 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0
Valton Behrami 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 12 0
Дапрела Фабио 9 0
Лаванши Нума 7 0
Саббатини Хонатан 7 0
Боттани Маттиа 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Amir Saipi 3 1
Циглер Рето 4 0
Марич Мият 4 0
Ловрич Санди 4 0
Целар Жан 3 0
Yuri VI 3 0
Рюэгг Кевин 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Hadj Mahmoud 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
8%
2
10%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
3
12%
4
19%
76-90

Пропущено

26
29
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
8
28%
61-75
5
19%
8
28%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
7
29%
29%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
8
35%
6
25%
76-90

Пропущено

36
24
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
11%
5
21%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
8
22%
5
21%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
8
22%
2
8%
61-75
9
25%
4
17%
76-90

Забито

48
45
22 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
4
8%
3
7%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
10
21%
13
29%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
11
23%
10
22%
76-90

Пропущено

62
53
26 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
8
13%
7
13%
1-15
4
6%
6
11%
16-30
14
23%
10
19%
31-45
9
15%
8
15%
46-60
13
21%
10
19%
61-75
14
23%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1
Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 34 15 11 8 75 - 48 56
4. Лугано 34 15 6 13 47 - 51 51
5. Санкт-Галлен 34 13 8 13 62 - 60 47
6. Серветт 34 12 6 16 47 - 63 42
7. Сьон 34 10 7 17 41 - 63 37
8. Люцерн 34 8 12 14 47 - 60 36
9. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
10. Лозанна-Спорт 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 17 7 4 6 25 - 26 25
7. Люцерн 17 6 3 8 25 - 27 21
8. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 17 7 1 9 30 - 33 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 16 1 4 11 12 - 32 7
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Hadj Mahmoud получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Целар Жан из команды Лугано забивает с точки!
    • Желтая карточка
      9'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 2:2 Лугано онлайн

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