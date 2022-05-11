Стадион: Стад де Женев Зрители: 3462
9' Желтая карточкаВуйоз Николя
0:1
10' ПенальтиЦелар Жан
21' Желтая карточкаБоттани Маттиа
25' Желтая карточкаHadj Mahmoud
45' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:1
52' ПенальтиБедья Крис
1:2
63' ГолЛоврич Санди
2:2
90' ПенальтиОберлин Димитри
Ход матча
9'
10'
0:1
21'
25'
52'
1:1
63'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
57 Владение мячом, % 43
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
15
Валь
Тео
29
Бедья
Крис
16
Лаванши
Нума
21
Yuri
VI
29
Hadj
Mahmoud
19
Целар
Жан
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
-
29 Hadj MahmoudПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Nikolas Muci
-
-
32 Luca Molino
-
23 Leonid Srdic
-
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Серветт
Лугано
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|11 (2)
|0.32
|Киэ Грежон
|6
|0.18
|Конья Тимоте
|5
|0.15
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.12
|Роделен Ронни
|4
|0.12
|Схалк Алекс
|3
|0.09
|Руй Стив
|3
|0.09
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Оберлин Димитри
|2 (1)
|0.06
|Бедья Крис
|2 (1)
|0.06
|Валь Тео
|1 (1)
|0.03
|Сотье Антони
|1
|0.03
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|Вуйоз Николя
|1
|0.03
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (3)
|0.26
|Боттани Маттиа
|6
|0.18
|Ловрич Санди
|4
|0.12
|Абубакар-Анкра Асума
|4
|0.12
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.12
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0.12
|Лаванши Нума
|3
|0.09
|Хайле-Селассие Марен
|2
|0.06
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.06
|Саббатини Хонатан
|2
|0.06
|Алиседа Игнасио
|2
|0.06
|Кустодио Оливье
|1
|0.03
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.03
|Марич Мият
|1 (1)
|0.03
|Hadj Mahmoud
|1
|0.03
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|12
|1
|Дулин Давид
|6
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Имери Кастриот
|5
|1
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Диалло Мусса
|4
|1
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Вуйоз Николя
|4
|0
|Роделен Ронни
|3
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Бедья Крис
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
|Valton Behrami
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|12
|0
|Дапрела Фабио
|9
|0
|Лаванши Нума
|7
|0
|Саббатини Хонатан
|7
|0
|Боттани Маттиа
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Amir Saipi
|3
|1
|Циглер Рето
|4
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Yuri VI
|3
|0
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
|Hadj Mahmoud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
2
8%
2
10%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
3
12%
4
19%
76-90
Пропущено
26
29
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
8
28%
61-75
5
19%
8
28%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
17%
7
29%
29%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
8
35%
6
25%
76-90
Пропущено
36
24
15 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
11%
5
21%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
8
22%
5
21%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
8
22%
2
8%
61-75
9
25%
4
17%
76-90
Забито
48
45
22 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 17
7 Не забивали 11
4
8%
3
7%
1-15
8
17%
6
13%
16-30
10
21%
13
29%
31-45
8
17%
7
16%
46-60
7
15%
6
13%
61-75
11
23%
10
22%
76-90
Пропущено
62
53
26 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 27
8
13%
7
13%
1-15
4
6%
6
11%
16-30
14
23%
10
19%
31-45
9
15%
8
15%
46-60
13
21%
10
19%
61-75
14
23%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1
Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|34
|15
|11
|8
|75 - 48
|56
|4.
|Лугано
|34
|15
|6
|13
|47 - 51
|51
|5.
|Санкт-Галлен
|34
|13
|8
|13
|62 - 60
|47
|6.
|Серветт
|34
|12
|6
|16
|47 - 63
|42
|7.
|Сьон
|34
|10
|7
|17
|41 - 63
|37
|8.
|Люцерн
|34
|8
|12
|14
|47 - 60
|36
|9.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|7.
|Люцерн
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|8.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|17
|7
|1
|9
|30 - 33
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7