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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Лидс
 
Позже
Челси

История личных встреч

Лидс
Челси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.29
Харрисон Джек 7 0.2
Морено Родриго 6 (1) 0.17
Джеймс Дэниэл 4 0.11
Льоренте Диего 3 0.09
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 10 (1) 0.29
Хаверц Кай 7 0.2
Лукаку Ромелу 7 (1) 0.2
Жоржиньо II 6 (6) 0.17
Джеймс Рис II 5 0.14
Пулишич Кристиан 5 0.14
Зиеш Хаким 4 0.11
Вернер Тимо 4 0.11
Алонсо Маркос 3 0.09
Чалоба Трево 3 0.09
Чилуэлл Бен 3 0.09
Силва Тьяго 3 0.09
Рюдигер Антонио 3 0.09
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 10 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Джеймс Дэниэл 7 0
Рафинья Диас 7 0
Эйлинг Люк 4 1
Клих Матеуш 5 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Джисс Марш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 8 0
Рюдигер Антонио 8 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Хаверц Кай 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
37
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
23 Не забивали 20
1
5%
5
14%
1-15
5
26%
8
22%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
2
11%
9
24%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
6
32%
6
16%
76-90

Пропущено

33
10
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
3
30%
31-45
6
18%
3
30%
46-60
5
15%
3
30%
61-75
8
24%
1
10%
76-90

Забито

21
33
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
3
14%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
19%
9
27%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
8
24%
76-90

Пропущено

40
21
19 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
15%
2
10%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
20%
0
0%
31-45
9
23%
6
29%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
6
15%
7
33%
76-90

Забито

40
70
16 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 27
12 Не забивали 4
4
10%
8
11%
1-15
7
18%
12
17%
16-30
5
13%
12
17%
31-45
6
15%
18
26%
46-60
8
20%
6
9%
61-75
10
25%
14
20%
76-90

Пропущено

73
31
33 В 1-м тайме 8
40 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 7
30 Не пропускали 20
10
14%
2
6%
1-15
12
16%
3
10%
16-30
11
15%
3
10%
31-45
15
21%
9
29%
29%
46-60
11
15%
6
19%
61-75
14
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3
Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0
Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Лидс - Челси онлайн

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Прогнозы на матч Лидс - Челси

Исход игры
Лидс
5.7% (2)
Ничья
8.6% (3)
Челси
85.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
71.43% (25)
Нет
28.57% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
54.3% (19)
0:2 Челси
11.4% (4)
0:1 Челси
11.4% (4)
1:3 Челси
5.7% (2)
1:1 Ничья
5.7% (2)
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