Стадион: Элланд Роуд
История личных встреч
Лидс
Челси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.29
|Харрисон Джек
|7
|0.2
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.17
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.11
|Льоренте Диего
|3
|0.09
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|10 (1)
|0.29
|Хаверц Кай
|7
|0.2
|Лукаку Ромелу
|7 (1)
|0.2
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.17
|Джеймс Рис II
|5
|0.14
|Пулишич Кристиан
|5
|0.14
|Зиеш Хаким
|4
|0.11
|Вернер Тимо
|4
|0.11
|Алонсо Маркос
|3
|0.09
|Чалоба Трево
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|3
|0.09
|Силва Тьяго
|3
|0.09
|Рюдигер Антонио
|3
|0.09
|Ковачич Матео
|2
|0.06
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|10
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|7
|0
|Джеймс Дэниэл
|7
|0
|Рафинья Диас
|7
|0
|Эйлинг Люк
|4
|1
|Клих Матеуш
|5
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Джисс Марш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|8
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
37
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
23 Не забивали 20
1
5%
5
14%
1-15
5
26%
8
22%
16-30
2
11%
5
14%
31-45
2
11%
9
24%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
6
32%
6
16%
76-90
Пропущено
33
10
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
4
12%
0
0%
1-15
7
21%
0
0%
16-30
3
9%
3
30%
31-45
6
18%
3
30%
46-60
5
15%
3
30%
61-75
8
24%
1
10%
76-90
Забито
21
33
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 19
3
14%
3
9%
1-15
2
10%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
19%
9
27%
46-60
5
24%
2
6%
61-75
4
19%
8
24%
76-90
Пропущено
40
21
19 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
6
15%
2
10%
1-15
5
13%
3
14%
16-30
8
20%
0
0%
31-45
9
23%
6
29%
46-60
6
15%
3
14%
61-75
6
15%
7
33%
76-90
Забито
40
70
16 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 38
15 Забивали первыми 27
12 Не забивали 4
4
10%
8
11%
1-15
7
18%
12
17%
16-30
5
13%
12
17%
31-45
6
15%
18
26%
46-60
8
20%
6
9%
61-75
10
25%
14
20%
76-90
Пропущено
73
31
33 В 1-м тайме 8
40 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 7
30 Не пропускали 20
10
14%
2
6%
1-15
12
16%
3
10%
16-30
11
15%
3
10%
31-45
15
21%
9
29%
29%
46-60
11
15%
6
19%
61-75
14
19%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3
Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Челси
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0
Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|87 - 23
|83
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17.
|Лидс
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 36
|9
|20.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Лидс - Челси
Исход игры
Лидс
5.7% (2)
Ничья
8.6% (3)
Челси
85.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
68.57% (24)
Меньше
31.43% (11)
Обе команды забьют
Да
71.43% (25)
Нет
28.57% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
54.3% (19)
0:2 Челси
11.4% (4)
0:1 Челси
11.4% (4)
1:3 Челси
5.7% (2)
1:1 Ничья
5.7% (2)
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