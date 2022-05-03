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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Лестер
 
Позже
Норвич
Прогнозы 36
Лестер 100% (36)
X 0% (0)
Норвич 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Норвич
1.52
5.07
7.06
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Норвич

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:2
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
4:0
Ч
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.29
Мэддисон Джеймс 8 0.24
Тилеманс Юри 6 (2) 0.18
Лукман Адемола 6 0.18
Дака Пэтсон 5 0.15
Барнс Харви 4 0.12
Ихеаначо Келечи 4 0.12
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.29
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Амарти Даниэль 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Олбрайтон Марк 3 0
Менди Нампалис 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 8 0
Ааронс Макс 7 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
11
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 27
2
7%
2
18%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
10
36%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
7
25%
2
18%
76-90

Пропущено

21
36
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
19%
5
14%
1-15
5
24%
3
8%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
6
29%
12
33%
76-90

Забито

22
11
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 26
4
18%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
23%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90

Пропущено

34
39
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
5
15%
6
15%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Забито

50
22
25 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 6
6 Не забивали 18
6
12%
5
23%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
13
26%
3
14%
31-45
7
14%
4
18%
46-60
7
14%
3
14%
61-75
11
22%
5
23%
76-90

Пропущено

55
75
27 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 43
15 Пропускали первыми 25
28 Не пропускали 30
9
16%
11
15%
1-15
12
22%
7
9%
16-30
6
11%
14
19%
31-45
6
11%
10
13%
46-60
9
16%
14
19%
61-75
13
24%
19
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1
Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 1 минуту.

    Главный судья: Харрингтон Тони
    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Лестер 100% (36)
    X 0% (0)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Норвич
    1.52
    5.07
    7.06
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Норвич онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Норвич

    Исход игры
    Лестер
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (14)
    Меньше
    61.11% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (14)
    Нет
    61.11% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    41.7% (15)
    2:1 Лестер
    25% (9)
    1:0 Лестер
    19.4% (7)
    3:1 Лестер
    11.1% (4)
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    Лестер
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