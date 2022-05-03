Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Норвич
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.29
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.24
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.18
|Лукман Адемола
|6
|0.18
|Дака Пэтсон
|5
|0.15
|Барнс Харви
|4
|0.12
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.12
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|10 (3)
|0.29
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Амарти Даниэль
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Олбрайтон Марк
|3
|0
|Менди Нампалис
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|8
|0
|Ааронс Макс
|7
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
11
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 27
2
7%
2
18%
1-15
3
11%
1
9%
16-30
10
36%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
2
7%
2
18%
61-75
7
25%
2
18%
76-90
Пропущено
21
36
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
4
19%
5
14%
1-15
5
24%
3
8%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
4
19%
7
19%
61-75
6
29%
12
33%
76-90
Забито
22
11
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 26
4
18%
3
27%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
23%
1
9%
61-75
4
18%
3
27%
76-90
Пропущено
34
39
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 15
5
15%
6
15%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
5
15%
7
18%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Забито
50
22
25 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 6
6 Не забивали 18
6
12%
5
23%
1-15
6
12%
2
9%
16-30
13
26%
3
14%
31-45
7
14%
4
18%
46-60
7
14%
3
14%
61-75
11
22%
5
23%
76-90
Пропущено
55
75
27 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 43
15 Пропускали первыми 25
28 Не пропускали 30
9
16%
11
15%
1-15
12
22%
7
9%
16-30
6
11%
14
19%
31-45
6
11%
10
13%
46-60
9
16%
14
19%
61-75
13
24%
19
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1
Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0 Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2
Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|87 - 23
|83
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17.
|Лидс
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 36
|9
|20.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Норвич
Исход игры
Лестер
100% (36)
Ничья
0% (0)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
38.89% (14)
Нет
61.11% (22)
Популярный счёт
2:0 Лестер
41.7% (15)
2:1 Лестер
25% (9)
1:0 Лестер
19.4% (7)
3:1 Лестер
11.1% (4)
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