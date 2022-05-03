Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Эвертон
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.29
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.14
|Эрнандес Хуан
|5
|0.14
|Сарр Исмаила
|5
|0.14
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Педро Жоао
|2
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|8 (2)
|0.24
|Грэй Демарай
|5
|0.15
|Гордон Энтони
|4
|0.12
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.09
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Кин Майкл
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Холгейт Мэйсон
|2
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Дэвис Том
|1
|0.03
|Миколенко Виталий
|1
|0.03
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.03
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Куцка Юрай
|4
|1
|Камара Ассан
|4
|1
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Кинг Джошуа
|5
|0
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Маркес
|7
|1
|Ришарлисон
|8
|0
|Холгейт Мэйсон
|6
|1
|Годфри Бен
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Алли Деле
|4
|0
|Гордон Энтони
|4
|0
|Кин Майкл
|2
|1
|Кенни Джонджо
|2
|1
|Коулмэн Шеймус
|3
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Делф Фабиан
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
40
33
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
6
15%
2
6%
1-15
7
18%
4
12%
16-30
4
10%
8
24%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
12
30%
6
18%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
2
12%
2
9%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
9
41%
76-90
Пропущено
28
20
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
14%
4
20%
1-15
5
18%
3
15%
16-30
8
29%
2
10%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Забито
34
40
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 9
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
7
18%
16-30
4
12%
4
10%
31-45
1
3%
8
20%
46-60
6
18%
8
20%
61-75
11
32%
9
23%
76-90
Пропущено
68
53
34 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 30
25 Пропускали первыми 22
32 Не пропускали 27
10
15%
6
11%
1-15
12
18%
7
13%
16-30
12
18%
10
19%
31-45
10
15%
9
17%
46-60
8
12%
9
17%
61-75
16
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Эвертон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|87 - 23
|83
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17.
|Лидс
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 36
|9
|20.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Эвертон
Исход игры
Уотфорд
20% (7)
Ничья
31.4% (11)
Эвертон
48.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
82.35% (28)
Нет
17.65% (6)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
40% (14)
1:1 Ничья
25.7% (9)
2:1 Уотфорд
11.4% (4)
1:0 Уотфорд
8.6% (3)
0:1 Эвертон
5.7% (2)
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