  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уотфорд
 
Позже
Эвертон

История личных встреч

Уотфорд
Эвертон

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:5
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.29
Кинг Джошуа 5 (1) 0.14
Эрнандес Хуан 5 0.14
Сарр Исмаила 5 0.14
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 8 (2) 0.24
Грэй Демарай 5 0.15
Гордон Энтони 4 0.12
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.09
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.09
Дукуре Абдулай 2 0.06
Кин Майкл 2 0.06
Айуоби Алекс 2 0.06
Холгейт Мэйсон 2 0.06
Рондон Саломон 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Дэвис Том 1 0.03
Миколенко Виталий 1 0.03
Брэнтуэйт Джерред 1 0.03
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Куцка Юрай 4 1
Камара Ассан 4 1
Сиссоко Мусса 5 0
Кинг Джошуа 5 0
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Маркес 7 1
Ришарлисон 8 0
Холгейт Мэйсон 6 1
Годфри Бен 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Динь Люка 4 0
Алли Деле 4 0
Гордон Энтони 4 0
Кин Майкл 2 1
Кенни Джонджо 2 1
Коулмэн Шеймус 3 0
Таунсенд Андрос 3 0
Гомеш Андре 3 0
Мина Йерри 3 0
Грэй Демарай 3 0
Делф Фабиан 2 0
Рондон Саломон 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Айуоби Алекс 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

40
33
17 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
6
15%
2
6%
1-15
7
18%
4
12%
16-30
4
10%
8
24%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
12
30%
6
18%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
26 Не забивали 22
2
12%
2
9%
1-15
5
29%
29%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
7
41%
9
41%
76-90

Пропущено

28
20
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 11
4
14%
4
20%
1-15
5
18%
3
15%
16-30
8
29%
2
10%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Забито

34
40
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 11
15 Не забивали 9
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
7
18%
16-30
4
12%
4
10%
31-45
1
3%
8
20%
46-60
6
18%
8
20%
61-75
11
32%
9
23%
76-90

Пропущено

68
53
34 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 30
25 Пропускали первыми 22
32 Не пропускали 27
10
15%
6
11%
1-15
12
18%
7
13%
16-30
12
18%
10
19%
31-45
10
15%
9
17%
46-60
8
12%
9
17%
61-75
16
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Бёрнли 1:2 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2
Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Эвертон
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Эвертон - Борэм Вуд 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Эвертон - Лидс 3:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Эвертон - Брентфорд 4:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Норвич - Эвертон 2:1 Халл Сити - Эвертон 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Уотфорд 20% (7)
    X 31.4% (11)
    Эвертон 48.6% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Эвертон
    4.32
    3.85
    1.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Эвертон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Уотфорд - Эвертон

    Исход игры
    Уотфорд
    20% (7)
    Ничья
    31.4% (11)
    Эвертон
    48.6% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    40% (14)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    2:1 Уотфорд
    11.4% (4)
    1:0 Уотфорд
    8.6% (3)
    0:1 Эвертон
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уотфорд
    Эвертон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     