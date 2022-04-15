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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Спартак-2
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 29
Спартак-2 10.3% (3)
X 13.8% (4)
Оренбург 75.9% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
Оренбург
4.62
3.62
1.86
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак-2
Оренбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
5:2
ФПД
0:3
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Владислав 11 0.34
Шильцов Константин 6 0.19
Оганесян Степан 6 (1) 0.19
Маркитесов Дмитрий 5 0.16
Воропаев Артём 3 0.09
Мельников Степан 3 0.09
Литвинов Руслан 1 0.03
Сунгатулин Фаниль 1 0.03
Миронов Леонид 1 (1) 0.03
Петрунин Даниил 1 (1) 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.38
Сычевой Владимир 5 0.16
Миронов Алексей 5 (2) 0.16
Ковалёв Юрий 4 0.13
Прудников Николай 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Обухов Владимир 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Спартак-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сунгатулин Фаниль 8 1
Маркитесов Дмитрий 8 0
Шитов Виталий 6 1
Оганесян Степан 7 0
Петрунин Даниил 5 1
Воропаев Артём 6 0
Акмурзин Тимур 4 1
Миронов Леонид 2 1
Агапов Илья 2 1
Голятов Илья 2 1
Литвинов Руслан 3 0
Шильцов Константин 3 0
Шитов Владислав 3 0
Бакалюк Никита 2 0
Денисов Даниил 2 0
Лайкин Максим 2 0
Муминов Ильяс 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Гапонов Илья 1 0
Мельников Степан 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Гуца Артём 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 10 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 8 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Титков Николай 6 0
Капленко Кирилл 5 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Стаматов Матео 2 0
Сычевой Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
5
26%
8
36%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90

Забито

20
30
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
2
10%
6
20%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
6
30%
6
20%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
1
5%
7
23%
76-90

Пропущено

29
12
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
6
21%
3
25%
46-60
7
24%
1
8%
61-75
6
21%
3
25%
76-90

Забито

39
52
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 22
11 Не забивали 5
5
13%
7
13%
1-15
6
15%
9
17%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
8
21%
8
15%
46-60
7
18%
3
6%
61-75
6
15%
15
29%
76-90

Пропущено

46
28
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 16
5
11%
3
11%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
9
20%
4
14%
46-60
8
17%
5
18%
61-75
11
24%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2
Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 32 21 2 9 52 - 28 65
2. Торпедо Москва Заявка 31 15 13 3 55 - 33 58
3. Факел Заявка 31 17 5 9 48 - 30 56
4. Енисей Заявка 32 16 5 11 50 - 46 53
5. СКА-Хабаровск Заявка 32 15 8 9 42 - 32 53
6. Алания Заявка 32 15 7 10 65 - 43 52
7. Нефтехимик Заявка 32 14 7 11 47 - 33 49
8. Балтика Заявка 32 12 13 7 44 - 26 49
9. Акрон Заявка 32 13 9 10 36 - 34 48
10. Велес Москва Заявка 32 14 4 14 41 - 39 46
11. Спартак-2 Заявка 32 14 4 14 38 - 47 46
12. Краснодар-2 Заявка 32 13 6 13 36 - 39 45
13. Томь Заявка 32 11 8 13 45 - 52 41
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 32 8 13 11 30 - 36 37
15. ФК Кубань Заявка 32 10 7 15 36 - 45 37
16. КАМАЗ Заявка 31 8 10 13 26 - 34 34
17. Волгарь Заявка 32 9 7 16 24 - 34 34
18. Ротор Заявка 32 6 12 14 30 - 45 30
19. Металлург Липецк Заявка 31 7 4 20 24 - 61 25
20. Текстильщик Заявка 32 4 8 20 26 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
5. Алания Заявка 15 10 0 5 33 - 18 30
6. Енисей Заявка 15 9 3 3 27 - 19 30
7. Торпедо Москва Заявка 15 7 8 0 30 - 13 29
8. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
9. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
10. Велес Москва Заявка 16 8 3 5 24 - 23 27
11. Краснодар-2 Заявка 15 8 3 4 24 - 17 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 16 7 4 5 19 - 17 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 5 7 3 16 - 16 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
17. ФК Кубань Заявка 16 4 3 9 16 - 30 15
18. Текстильщик Заявка 15 4 3 8 20 - 26 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 16 6 6 4 25 - 15 24
3. Оренбург Заявка 15 7 2 6 22 - 16 23
4. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
6. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
7. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 15 6 3 6 18 - 19 21
9. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
10. Факел Заявка 15 6 2 7 22 - 20 20
11. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
12. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
13. Волгарь Заявка 16 5 3 8 14 - 18 18
14. Ротор Заявка 15 4 5 6 18 - 19 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Томь Заявка 15 3 4 8 24 - 31 13
18. КАМАЗ Заявка 14 2 6 6 6 - 13 12
19. Металлург Липецк Заявка 15 4 0 11 14 - 37 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 29
    Спартак-2 10.3% (3)
    X 13.8% (4)
    Оренбург 75.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак-2
    Ничья
    Оренбург
    4.62
    3.62
    1.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак-2 - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - Оренбург

    Исход игры
    Спартак-2
    10.7% (3)
    Ничья
    14.3% (4)
    Оренбург
    75% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (15)
    Меньше
    46.43% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (19)
    Нет
    32.14% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    50% (14)
    0:1 Оренбург
    17.9% (5)
    1:1 Ничья
    14.3% (4)
    1:0 Спартак-2
    7.1% (2)
    0:2 Оренбург
    7.1% (2)
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    Спартак-2
    Оренбург

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