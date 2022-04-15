РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Спартак-2
Оренбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|11
|0.34
|Шильцов Константин
|6
|0.19
|Оганесян Степан
|6 (1)
|0.19
|Маркитесов Дмитрий
|5
|0.16
|Воропаев Артём
|3
|0.09
|Мельников Степан
|3
|0.09
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.03
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.03
|Петрунин Даниил
|1 (1)
|0.03
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|12 (3)
|0.38
|Сычевой Владимир
|5
|0.16
|Миронов Алексей
|5 (2)
|0.16
|Ковалёв Юрий
|4
|0.13
|Прудников Николай
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Обухов Владимир
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Карточки
Спартак-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сунгатулин Фаниль
|8
|1
|Маркитесов Дмитрий
|8
|0
|Шитов Виталий
|6
|1
|Оганесян Степан
|7
|0
|Петрунин Даниил
|5
|1
|Воропаев Артём
|6
|0
|Акмурзин Тимур
|4
|1
|Миронов Леонид
|2
|1
|Агапов Илья
|2
|1
|Голятов Илья
|2
|1
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Шильцов Константин
|3
|0
|Шитов Владислав
|3
|0
|Бакалюк Никита
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Лайкин Максим
|2
|0
|Муминов Ильяс
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Гуца Артём
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|10
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|8
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Титков Николай
|6
|0
|Капленко Кирилл
|5
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ойеволе Адессойе
|3
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Сычевой Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
5
26%
2
9%
61-75
5
26%
8
36%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90
Забито
20
30
12 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
2
10%
6
20%
1-15
4
20%
6
20%
16-30
6
30%
6
20%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
2
10%
1
3%
61-75
1
5%
7
23%
76-90
Пропущено
29
12
10 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
17%
3
25%
31-45
6
21%
3
25%
46-60
7
24%
1
8%
61-75
6
21%
3
25%
76-90
Забито
39
52
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 22
11 Не забивали 5
5
13%
7
13%
1-15
6
15%
9
17%
16-30
7
18%
10
19%
31-45
8
21%
8
15%
46-60
7
18%
3
6%
61-75
6
15%
15
29%
76-90
Пропущено
46
28
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 16
5
11%
3
11%
1-15
6
13%
3
11%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
9
20%
4
14%
46-60
8
17%
5
18%
61-75
11
24%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак-2
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2
Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0 Спартак-2 - Акрон 0:1 Оренбург - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Томь 3:1 Факел - Спартак-2 3:0
Оренбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2
Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Оренбург - Текстильщик 2:0 Алания - Оренбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|32
|21
|2
|9
|52 - 28
|65
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|31
|15
|13
|3
|55 - 33
|58
|3.
|Факел
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|48 - 30
|56
|4.
|Енисей
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|50 - 46
|53
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|42 - 32
|53
|6.
|Алания
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|65 - 43
|52
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 33
|49
|8.
|Балтика
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|44 - 26
|49
|9.
|Акрон
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|36 - 34
|48
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|41 - 39
|46
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|38 - 47
|46
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 39
|45
|13.
|Томь
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 52
|41
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|30 - 36
|37
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|36 - 45
|37
|16.
|КАМАЗ
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|26 - 34
|34
|17.
|Волгарь
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|24 - 34
|34
|18.
|Ротор
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|30 - 45
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|24 - 61
|25
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|26 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|26 - 10
|36
|3.
|Акрон
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|23 - 15
|34
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|15
|10
|0
|5
|33 - 18
|30
|6.
|Енисей
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|27 - 19
|30
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|15
|7
|8
|0
|30 - 13
|29
|8.
|Томь
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 14
|28
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 23
|27
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 17
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 17
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|16 - 16
|22
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 30
|15
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 26
|15
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 24
|13
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 20
|29
|2.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 15
|24
|3.
|Оренбург
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 16
|23
|4.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|7.
|ФК Кубань
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|22
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|19 - 30
|21
|10.
|Факел
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 20
|20
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|13.
|Волгарь
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 18
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 20
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 31
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|6 - 13
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 37
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|6 - 32
|5
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Оренбург
Исход игры
Спартак-2
10.7% (3)
Ничья
14.3% (4)
Оренбург
75% (21)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (15)
Меньше
46.43% (13)
Обе команды забьют
Да
67.86% (19)
Нет
32.14% (9)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
50% (14)
0:1 Оренбург
17.9% (5)
1:1 Ничья
14.3% (4)
1:0 Спартак-2
7.1% (2)
0:2 Оренбург
7.1% (2)
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