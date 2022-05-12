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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Лахти
1:1
Конец матча
ХИК
0'
1:0
16' Гол
Пеннинкангас Теему
1:1
22' Гол
Олусанья Антони
27' Желтая карточка
Энрике Алан
31' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
34' Желтая карточка
Олусанья Антони
73' Желтая карточка
Jussi Juurikka
75' Желтая карточка
Мартич Мануэль
90'+4
25
Регеро
Антонио
24
Энрике
Алан
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
20
Хейнонен
Артту
10
Вирта
Эмели
11
Лампинен
Пири
99
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
17
Мартич
Мануэль
20
Мурило
44
Серраренс
Фабиан
29
Олусанья
Антони
58
Или-Кокко
Йоханнес
Лахти
ХИК

История личных встреч

Лахти
ХИК

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
76.9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 20 побед

48 матчей

20.8%
20.8%
58.4%
10 побед 10 ничьих 28 побед

Первый тайм

18.8%
39.6%
41.6%
9 побед 19 ничьих 20 побед

Второй тайм

20.8%
37.5%
41.7%
10 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3
Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0
ХИК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4
ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Олусанья Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Эмсис Эдуард получил желтую карточку от судьи
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