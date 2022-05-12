Стадион: Лахден
1:0
16' ГолПеннинкангас Теему
1:1
22' ГолОлусанья Антони
27' Желтая карточкаЭнрике Алан
31' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
34' Желтая карточкаОлусанья Антони
73' Желтая карточкаJussi Juurikka
75' Желтая карточкаМартич Мануэль
Ход матча
16'
22'
1:1
27'
31'
34'
73'
75'
24
Энрике
Алан
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
10
Вирта
Эмели
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Лахти
ХИК
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
69.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
76.9%
10 побед 10 ничьих 0 побед
35 матчей
20%
80%
0 побед 7 ничьих 28 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
22.9%
77.1%
0 побед 8 ничьих 20 побед
48 матчей
20.8%
20.8%
58.4%
10 побед 10 ничьих 28 побед
Первый тайм
18.8%
39.6%
41.6%
9 побед 19 ничьих 20 побед
Второй тайм
20.8%
37.5%
41.7%
10 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3
Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2 Лахти - КТП 3:0
ХИК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4
ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1 ХИК - ХИФК 0:2