Стадион: Савон Саномат Ареена
2' Желтая карточкаStavros Zarokostas
1:0
28' ГолВяйринен Тим
2:0
39' ГолИкауниекс Янис
39' Желтая карточкаЭрвин Ли
45' Желтая карточкаАцка Нтоналнто
2:1
86' ГолOliver Whyte
Ход матча
28'
1:0
39'
2:0
39'
45'
86'
2:1
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
19
Elias
Collin
15
Пурме
Тино
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
-
-
30 Okko Nenonen
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Elias CollinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
КуПС
Хака
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2
Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0