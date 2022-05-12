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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
КуПС
2:1
Конец матча
Хака
0'
2' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
1:0
28' Гол
Вяйринен Тим
2:0
39' Гол
Икауниекс Янис
39' Желтая карточка
Эрвин Ли
45' Желтая карточка
Ацка Нтоналнто
2:1
86' Гол
Oliver Whyte
90'+3
21
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
2
Рикардо
Пауло
3
Томас
Диого
33
Хямяляйнен
Танели
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
25
Антви
Клинтон
10
Икауниекс
Янис
9
Вяйринен
Тим
11
Де
Паула
Таллес
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
19
Elias
Collin
11
Роджерсон
Логан
8
Ацка
Нтоналнто
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
10
Stavros
Zarokostas
9
Эрвин
Ли
КуПС
Хака

История личных встреч

КуПС
Хака

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

45.8%
8.3%
45.9%
11 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0
Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5 КуПС - Унион Берлин 0:4
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2
Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ацка Нтоналнто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Эрвин Ли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
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    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Stavros Zarokostas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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