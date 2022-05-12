Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Джером Опоку совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Вайле

44' Томас Кристенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Офори Эбенезер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Линкс Гифт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Удар от ворот произведет Вайле

41' Лунд Оливер не смог попасть в створ ударом издали

40' Хетеми Лундрим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Удар от ворот произведет Вайле

38' Тингагер Фредерик из команды Орхус пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

37' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Вайле

36' Удар от ворот произведет Вайле

33' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Джером Опоку делает длинную передачу вперед

32' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Вайле

26' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Вайле

23' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

22' Бабаян Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Торстейнссон Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Йеспер Хансен не дал случится голу! Эммануилидис Димитриос должен был забивать, но Йеспер Хансен сделал отличный сейв

16' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Вайле

14' Г О О О О Л - Эммануилидис Димитриос забивает с правой ноги!

14' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

10' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Орхус

4' Бабаян Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Удар от ворот произведет Орхус

3' Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали

2' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

2' Джорджевич Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орхус начинает с центра поля