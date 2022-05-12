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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 4992
Вайле
1:0
Конец матча
Орхус
0'
1:0
14' Гол
Эммануилидис Димитриос
45' Желтая карточка
Frederik Brandhof
59' Желтая карточка
Опоку Джером
90' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
90' Желтая карточка
Соуза Аллан
90' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
90' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
90'+6

Ход матча

14'
Эммануилидис Димитриос
(Альборнос Миико)
1:0
45'
 
Frederik Brandhof
46'
 
Бунду Мустафа
Линкс Гифт
59'
Опоку Джером
 
62'
Понсе Андрес
Джорджевич Лука
 
63'
 
Уилшер Джек
Поульсен Николай
63'
 
Биссек Янн-Аурель
Кристенсен Томас
69'
Гуннелунн Томас
Эммануилидис Димитриос
 
86'
 
Курминовски Давид
Лунд Оливер
86'
 
Грёнбек Альберт
Frederik Brandhof
87'
Соуза Аллан
Бабаян Эдгар
 
90'
 
Мортенсен Патрик
90'
Соуза Аллан
 
90'
Альбентоса Рауль
 
90'
 
Торстейнссон Йон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Брунст
Александер
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Опоку
Джером
44
Хенриксен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
17
Эммануилидис
Димитриос
19
Джорджевич
Лука
30
Бабаян
Эдгар
1
Хансен
Йеспер
13
Мунксгор
Александер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
15
Лунд
Оливер
6
Поульсен
Николай
11
Линкс
Гифт
29
Frederik
Brandhof
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
Вайле
3-4-3
Орхус
4-1-4-1

История личных встреч

Вайле
Орхус

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

СБЗВ
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СДП
2:4
СДП
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1
Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1
Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0
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