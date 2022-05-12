Стадион: Вейле Зрители: 4992
1:0
14' ГолЭммануилидис Димитриос
45' Желтая карточкаFrederik Brandhof
59' Желтая карточкаОпоку Джером
90' Желтая карточкаМортенсен Патрик
90' Желтая карточкаСоуза Аллан
90' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
90' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
Ход матча
14'
59'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
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1 Голы 0
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4 Удары по воротам 4
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4 Удары в створ 2
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3 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
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17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
30
Бабаян
Эдгар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Бабаян ЭдгарНападающий
- Запасные игроки
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32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Нападающий
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10 Соуза АлланНападающий
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Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Орхус
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Виборг - Вайле 2:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Вайле - Сённерйюск 0:3 Вайле - Митьюлланд 0:1
Сённерйюск - Вайле 0:1 Вайле - Нордшелланн 0:0 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Вайле - Оденсе 2:0 Виборг - Вайле 2:0 Ольборг - Вайле 0:0 Вайле - Орхус 3:2 Силькеборг - Вайле 3:0 Вайле - Фредерисия 3:3 Оденсе - Вайле 0:0 Александрия - Вайле 3:0 Ягеллония - Вайле 1:1 Колдинг - Вайле 2:1 Вайле - Колдинг 5:1
Орхус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1
Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0