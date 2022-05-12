Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Хорошую попытку сделал Anton Gaaei. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О О Л - Джейбали Иссам из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Лунд Педерсен прыгнул не в ту сторону.

43' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Г О О О О Л - Грот Джей-Рой забивает с правой ноги!

39' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сабби Эммануэль имел все шансы забить, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв!

37' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Оденсе выполняет удар от ворот.

35' Аниембе Даниэль из команды Виборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

35' Педерсен Лукас Лунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Лукас Лунд Педерсен отбил мяч на угловой после удара Мадс Фрокьяер-Йенсен из штрафной площади.

33' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бакиз Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Микельсон Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виборг выполняет удар от ворот.

21' Головой пробил Окосун Айо , но голкипер отбил его в поле!

21' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сабби Эммануэль бьет со свободного, но вратарь делает сейв.

19' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шельвик Йорген из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Виборг выполняет удар от ворот.

16' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Плохо сыграл Сабби Эммануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Оденсе выполняет удар от ворот.

12' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Jakob Breum выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Джейбали Иссам должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

6' Виборг выполняет удар от ворот.

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Шельвик Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Ларсен Каспер из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Кристиан Соренсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля