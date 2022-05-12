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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 6786
Оденсе
1:1
Конец матча
Виборг
0'
0:1
41' Гол
Грот Джей-Рой
1:1
43' Пенальти
Джейбали Иссам
89' Желтая карточка
Ларсен Каспер
90'+4

Ход матча

41'
0:1
Грот Джей-Рой
(Жамбурек Ян)
43'
Джейбали Иссам
1:1
69'
 
Гааей Антон
Грот Джей-Рой
69'
Фенгер Макс
Jakob Martinsen
 
69'
 
Леманс Клинт
Жамбурек Ян
69'
 
Mads Soendergaard
Лонвейк Джастин
80'
Клеве Троэльс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
86'
 
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
89'
Ларсен Каспер
 
90'
 
Бергер Софус
Бакиз Юнес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Jakob
Martinsen
7
Джейбали
Иссам
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
6
Крамер
Ларс
II
7
Christian
Soerensen
II
19
Жамбурек
Ян
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
11
Грот
Джей-Рой
23
Бакиз
Юнес
Оденсе
4-2-3-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Оденсе
Виборг

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СБЗВ
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1
Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1
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