Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6786
0:1
41' ГолГрот Джей-Рой
1:1
43' ПенальтиДжейбали Иссам
89' Желтая карточкаЛарсен Каспер
Ход матча
41'
0:1
43'
1:1
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
-
25 Кинг ДжоэлНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Гааей АнтонЗащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
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14 Леманс КлинтНападающий
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-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Оденсе
Виборг
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
111.1%
22.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2
Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1
Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1