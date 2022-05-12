  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 10110
Викинг
0:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
35' Желтая карточка
Грогард Томас
78' Желтая карточка
Токстад Кристоффер
90' Желтая карточка
Красники Крешник
90' Желтая карточка
Паттинама Шейн
90' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
90'+9
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
17
Себулонсен
Себастьян
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
15
Сандберг
Никлас
14
Бериша
Ветон
9
Кабран
Кевин
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
84
Энерсен
Оле
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Стрёмсгодсет

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
ТМС
0:2
Т
3:2
КН
3:2
Т
1:0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Грогард Томас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 0:0 Стрёмсгодсет онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     