Стадион: МСХ Арена Зрители: 10201
0:1
Второй тайм: 72'
0:1
14' ГолКаппис Кристиан
50' Желтая карточкаБо Энриксен
52' Желтая карточкаМахсо Андреас
Ход матча
14'
0:1
50'
52'
62'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
31
Оустед
Давид
35
Шарлес
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Брондбю
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
36%
20 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 21 победа
Второй тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед
56 матчей
33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.6%
42.9%
37.5%
11 побед 24 ничьи 21 победа
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
20 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0
Брондбю
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0
Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0