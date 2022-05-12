  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион: Зрители: 10201
Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 72'
Брондбю
0'
0:1
14' Гол
Каппис Кристиан
50' Желтая карточка
Бо Энриксен
52' Желтая карточка
Махсо Андреас
72'

Ход матча

14'
0:1
Каппис Кристиан
(Хедлунд Симон)
46'
Jose Ferreira
Далсгор Хенрик
 
46'
 
Радошевич Йосип
Квистгарден Матиас
50'
Бо Энриксен
 
52'
 
Махсо Андреас
62'
Систо Пионе
Шарлес
 
69'
 
Греве Матиас
Дивкович Марко

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Брондбю
5.58
4.55
6.15
Все Коэффициенты
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
35
Шарлес
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
30
Хермансен
Мадс
17
Бруус
Андреас
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
25
Слимане
Анис
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
24
Дивкович
Марко
36
Квистгарден
Матиас
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
4-1-2-1-2

История личных встреч

Митьюлланд
Брондбю

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
36%
20 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 21 победа

Второй тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед

56 матчей

33.9%
23.2%
42.9%
19 побед 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.6%
42.9%
37.5%
11 побед 24 ничьи 21 победа

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
20 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

СДЧГ
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СДЧГ
3:1
СДЧГ
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СДЧГ
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СДЧГ
4:1
К
1:1
СДЧГ
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1
Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Зенит - Митьюлланд 1:0
Брондбю
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0
Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Брондбю - Видовре 1:2 Брондбю - Зенит 1:2 Брентфорд Б - Брондбю 1:0 Брондбю - Волеренга 2:1 Брондбю - Виборг 2:1 Брондбю - Люнгбю 1:4 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Спарта Прага - Брондбю 2:0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Брондбю
    5.58
    4.55
    6.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Брондбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Митьюлланд
    Брондбю
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     