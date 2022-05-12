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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 11304
Цюрих
2:2
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
11' Желтая карточка
Маю Хишам
0:1
32' Гол
Куалипу Годюэн
50' Желтая карточка
Маркезано Антонио
1:1
57' Гол
Сисей Ассан
1:2
63' Пенальти
Кукурузович Степан
2:2
90' Гол
Маркезано Антонио
90'+4
1
Костадинович
Живко
2
Lindrit
Kamberi
16
Хорншу
Марк
28
Метс
Кароль
23
Ронер
Фабиан
33
Зайлер
Штефан
24
Чорич
Анте
39
Гогия
Акакий
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
18
Крамер
Блаж
1
Кастелла
Томас
24
Зохури
Армель
5
Гриппо
Симоне
51
Anel
Husic
30
Требель
Адриен
20
Маю
Хишам
21
Жан
Н'Гессан
7
Кукурузович
Степан
98
Койл
Трей
17
Куалипу
Годюэн
9
Zeki
Amdouni
Цюрих
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Цюрих
Лозанна-Спорт

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:3
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
5:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
4:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
0:1
С
4:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 19 (1) 0.56
Маркезано Антонио 13 (5) 0.38
Ньонто Вильфред 9 0.26
Тосин Айегун 5 0.15
Герреро Адрия 4 0.12
Крамер Блаж 4 0.12
Боранияшевич Никола 4 0.12
Крюезиу Мирлинд 3 0.09
Rodrigo Pollero 3 0.09
Алити Фидан 2 0.06
Гогия Акакий 2 0.06
Джемаили Блерим 1 0.03
Чорич Анте 1 0.03
Метс Кароль 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Lindrit Kamberi 1 0.03
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 12 (2) 0.35
Кукурузович Степан 8 (6) 0.24
Уаттара Брахима 4 0.12
Маю Хишам 2 0.06
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.06
Требель Адриен 1 0.03
Anel Husic 1 0.03
Койл Трей 1 0.03
Саншеш Алвин 1 0.03
Монтейру Элтон 1 0.03
Куалипу Годюэн 1 0.03
Алакуш Софьян 0 0
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюезиу Мирлинд 10 0
Сисей Ассан 9 0
Алити Фидан 8 0
Красничи Бледиан 6 1
Ньонто Вильфред 7 0
Джемаили Блерим 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Герреро Адрия 5 0
Маркезано Антонио 4 0
Чорич Анте 4 0
Думбия Усман 4 0
Крамер Блаж 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Lindrit Kamberi 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маю Хишам 7 1
Anel Husic 8 0
Сузуки Тоити 8 0
Зохури Армель 7 0
Шафик Фуад 5 1
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Пундже Максим 5 0
Диао Мори 5 0
Требель Адриен 3 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Кукурузович Степан 4 0
Монтейру Элтон 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Алакуш Софьян 3 0
Койл Трей 3 0
Уаттара Брахима 3 0
Rodrigo Pollero 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
15
16 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
11
26%
3
20%
1-15
3
7%
1
7%
16-30
2
5%
3
20%
31-45
6
14%
1
7%
46-60
8
19%
4
27%
61-75
13
30%
3
20%
76-90

Пропущено

20
33
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
3
15%
4
12%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
6
30%
6
18%
31-45
4
20%
5
15%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
3
15%
12
36%
76-90

Забито

31
23
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
16%
4
17%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
8
26%
5
22%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
6
19%
7
30%
76-90

Пропущено

22
35
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
4
11%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
8
36%
4
11%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
6
27%
9
26%
61-75
4
18%
9
26%
76-90

Забито

74
38
33 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 13
4 Не забивали 11
16
22%
7
18%
1-15
7
9%
2
5%
16-30
10
14%
8
21%
31-45
9
12%
2
5%
46-60
13
18%
9
24%
61-75
19
26%
10
26%
76-90

Пропущено

42
68
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 45
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 32
4
10%
8
12%
1-15
4
10%
5
7%
16-30
14
33%
10
15%
31-45
4
10%
11
16%
46-60
9
21%
13
19%
61-75
7
17%
21
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 34 23 7 4 75 - 41 76
2. Базель 34 14 16 4 68 - 40 58
3. Янг Бойз 34 15 11 8 75 - 48 56
4. Лугано 34 15 6 13 47 - 51 51
5. Санкт-Галлен 34 13 8 13 62 - 60 47
6. Серветт 34 12 6 16 47 - 63 42
7. Грасcхоппер 34 8 13 13 51 - 53 37
8. Сьон 34 10 7 17 41 - 63 37
9. Люцерн 34 8 12 14 47 - 60 36
10. Лозанна-Спорт 34 4 10 20 36 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 12 4 1 43 - 20 40
2. Янг Бойз 17 10 5 2 38 - 21 35
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 17 7 8 2 37 - 19 29
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 17 7 4 6 25 - 26 25
7. Люцерн 17 6 3 8 25 - 27 21
8. Сьон 17 6 3 8 18 - 23 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 17 7 1 9 30 - 33 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 17 6 3 8 22 - 28 21
6. Грасcхоппер 17 4 7 6 21 - 21 19
7. Серветт 17 5 2 10 22 - 37 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 17 2 9 6 22 - 33 15
10. Лозанна-Спорт 17 1 5 11 14 - 34 8
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Куалипу Годюэн бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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