Стадион: Летцигрунд Зрители: 11304
2:2
Конец матча
11' Желтая карточкаМаю Хишам
0:1
32' ГолКуалипу Годюэн
50' Желтая карточкаМаркезано Антонио
1:1
57' ГолСисей Ассан
1:2
63' ПенальтиКукурузович Степан
2:2
90' ГолМаркезано Антонио
Ход матча
11'
32'
0:1
57'
1:1
63'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
48 Владение мячом, % 52
16
Хорншу
Марк
28
Метс
Кароль
23
Ронер
Фабиан
24
Чорич
Анте
39
Гогия
Акакий
18
Крамер
Блаж
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
21
Жан
Н'Гессан
98
Койл
Трей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
21 Жан Н'ГессанПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Цюрих
Лозанна-Спорт
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|19 (1)
|0.56
|Маркезано Антонио
|13 (5)
|0.38
|Ньонто Вильфред
|9
|0.26
|Тосин Айегун
|5
|0.15
|Герреро Адрия
|4
|0.12
|Крамер Блаж
|4
|0.12
|Боранияшевич Никола
|4
|0.12
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.09
|Rodrigo Pollero
|3
|0.09
|Алити Фидан
|2
|0.06
|Гогия Акакий
|2
|0.06
|Джемаили Блерим
|1
|0.03
|Чорич Анте
|1
|0.03
|Метс Кароль
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Lindrit Kamberi
|1
|0.03
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|12 (2)
|0.35
|Кукурузович Степан
|8 (6)
|0.24
|Уаттара Брахима
|4
|0.12
|Маю Хишам
|2
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.06
|Требель Адриен
|1
|0.03
|Anel Husic
|1
|0.03
|Койл Трей
|1
|0.03
|Саншеш Алвин
|1
|0.03
|Монтейру Элтон
|1
|0.03
|Куалипу Годюэн
|1
|0.03
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|10
|0
|Сисей Ассан
|9
|0
|Алити Фидан
|8
|0
|Красничи Бледиан
|6
|1
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Маркезано Антонио
|4
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Lindrit Kamberi
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маю Хишам
|7
|1
|Anel Husic
|8
|0
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Шафик Фуад
|5
|1
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Пундже Максим
|5
|0
|Диао Мори
|5
|0
|Требель Адриен
|3
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Кукурузович Степан
|4
|0
|Монтейру Элтон
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Алакуш Софьян
|3
|0
|Койл Трей
|3
|0
|Уаттара Брахима
|3
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
15
16 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 23
11
26%
3
20%
1-15
3
7%
1
7%
16-30
2
5%
3
20%
31-45
6
14%
1
7%
46-60
8
19%
4
27%
61-75
13
30%
3
20%
76-90
Пропущено
20
33
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
3
15%
4
12%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
6
30%
6
18%
31-45
4
20%
5
15%
46-60
3
15%
4
12%
61-75
3
15%
12
36%
76-90
Забито
31
23
17 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
16%
4
17%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
8
26%
5
22%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
5
16%
5
22%
61-75
6
19%
7
30%
76-90
Пропущено
22
35
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
5%
4
11%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
8
36%
4
11%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
6
27%
9
26%
61-75
4
18%
9
26%
76-90
Забито
74
38
33 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 13
4 Не забивали 11
16
22%
7
18%
1-15
7
9%
2
5%
16-30
10
14%
8
21%
31-45
9
12%
2
5%
46-60
13
18%
9
24%
61-75
19
26%
10
26%
76-90
Пропущено
42
68
22 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 45
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 32
4
10%
8
12%
1-15
4
10%
5
7%
16-30
14
33%
10
15%
31-45
4
10%
11
16%
46-60
9
21%
13
19%
61-75
7
17%
21
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|34
|23
|7
|4
|75 - 41
|76
|2.
|Базель
|34
|14
|16
|4
|68 - 40
|58
|3.
|Янг Бойз
|34
|15
|11
|8
|75 - 48
|56
|4.
|Лугано
|34
|15
|6
|13
|47 - 51
|51
|5.
|Санкт-Галлен
|34
|13
|8
|13
|62 - 60
|47
|6.
|Серветт
|34
|12
|6
|16
|47 - 63
|42
|7.
|Грасcхоппер
|34
|8
|13
|13
|51 - 53
|37
|8.
|Сьон
|34
|10
|7
|17
|41 - 63
|37
|9.
|Люцерн
|34
|8
|12
|14
|47 - 60
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|34
|4
|10
|20
|36 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|12
|4
|1
|43 - 20
|40
|2.
|Янг Бойз
|17
|10
|5
|2
|38 - 21
|35
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|37 - 19
|29
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|17
|7
|4
|6
|25 - 26
|25
|7.
|Люцерн
|17
|6
|3
|8
|25 - 27
|21
|8.
|Сьон
|17
|6
|3
|8
|18 - 23
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|17
|7
|1
|9
|30 - 33
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|17
|6
|3
|8
|22 - 28
|21
|6.
|Грасcхоппер
|17
|4
|7
|6
|21 - 21
|19
|7.
|Серветт
|17
|5
|2
|10
|22 - 37
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|17
|2
|9
|6
|22 - 33
|15
|10.
|Лозанна-Спорт
|17
|1
|5
|11
|14 - 34
|8