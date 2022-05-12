ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАРРИ КЕЙН! Сон подает угловой с правого фланга, Бентанкур скидывает мяч на дальнюю штангу, а Кейн, выскочив из-за спины Нкетии, в падении головой отправил снаряд в сетку!

Кулушевски добирается до мяча после классной диагонали от Сессеньона, ставит корпус сопернику и оказывается на газоне, но свисток арбитр молчит.

Эдегор, заваливаясь на газон, получил неприятный удар коленом в скулу от Дэвиса, но момент был игровым, потому нарушения не зафиксировано.

Кейн врывается в штрафную и пробивает по воротам с 14 метров - Габриэл блокирует попытку, а вторым темпом Эмерсон пытался в касание пробить после диагонали Сессеньона, но в створ не попал.

Нкетиа на замахе обыгрывает Эмерсона и с 18 метров пробивает под перекладину - Льорис в прыжке парирует угрозу!

Угловой в исполнении "Арсенала" получается неудачным, Сака не смог перебросить ближнего соперника, коим снова оказался Хёйбьерг.

Еще одна попытка дальнего удара от "канониров", в этот раз от Эдегора - мяч снова амортизирует от ноги защитника и достается Льорису.

Джака завершает позиционную атаку "Тоттенхэма" дальним ударом из центральной зоны - мяч проходит мимо цели.

Эмерсон по флангу покатил мяч на Хёйбьерга, датчанин прострелил в штрафную в направлении Кейна, но Соареш в подкате выбил снаряд из-под ног Гарри.

Интересно, что в последние 5 минут "Тоттенхэм" владеет мячом 70 процентов игрового времени, да и в общем у "шпор" есть преимущество.

Ошибся Эльнени на своей половине поля, Сон и Кулушевски пытались разрезать оборону "Арсенала", однако Эдегор помог в обороне.

"Арсенал" остается в меньшинстве! Холдинг получает вторую желтую карточку за попадание локтем в лицо Сону!

Помощь врачей требуется Сону, Микел Артета же вынужден в срочном порядке готовить замену, выпуская другого центрального защитника.

Кейн со штрафного исполнил заброс на левый край штрафной площади, однако Сессеньону не удалось в касание прострелить в центр.

Еще один штрафной исполняют хозяева, после навеса Сона Кейн скидывал мяч головой на дальнюю штангу, но Томиясу обстановку разрядил, выбив снаряд на угловой.

Дэвис неудачно принял мяч на фланге обороны, под прессингом Сака упустил владение и сфолил против соперника, получив желтую карточку.

Эдегор со штрафного исполняет подачу на ближний угол вратарской, где успешно сыграл головой Хёйбьерг.

Быстрый выход в атаку удается "Тоттенхэму", Сессеньон получил мяч на левом полуфланге и навесил в штрафную, но Габриэль вынес снаряд головой.

Пенальти в ворота "Арсенала"! Кулушевски с правого фланга крутит мяч на дальнюю штангу, Сон в борьбе с Холдингом до мяча не добирается, но арбитр определил в действиях защитника гостей фол!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН! Уверенно реализует 11-метровый Кейн, пробивая впритирку с правой штанги, а Ремсдейл направление удара не угадывает!

Несколько нелогичный гол забивает "Тоттенхэм", зато борьба за четвертую позицию в турнирной таблице разгорается с новой силой.

Естественно, "Тоттенхэм" инициативу сопернику отдает сразу же, и так команда Конте не претендовала на владение мячом.

Джака с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Льорис выронил мяч, но всё же накрыл его прямо в ногах у Эдегора.

Холдинг получает желтую карточку за фол против Сона, арбитр показывает, что нарушение со стороны защитника уже далеко не первое.

Кейн врывается в штрафную практически по центру, но удар Гарри в подкате заблокировал Томиясу, а удар Эмерсона с края штрафной получился неточным.

16' Мартинелли врывается в штрафную с левого края и простреливает на набегающего Эдегора, но Санчес опередил норвежца.

14' И еще один вертикальный заброс в чужую штрафную исполняют хозяева поля - Ремсдейл без труда забирает мяч на выходе.

13' Заброс на Кейна исполняют хозяева поля, но в итоге форварду "Тоттенхэма" не удается добраться до мяча.

12' Небольшая стычка возникает после единоборства на половине поля "Тоттенхэма", успокаивает Пол Тирни страсти без желтых карточек.

10' Холдинг в центре поля встречает Сона, попутно еще и наступив на корейского игрока "Тоттенхэма", не сразу поднимается с газона бомбардир хозяев.

9' Сака пытается пробить по воротам из-за пределов штрафной - рикошет смячгил и без того несильный удар, Льорис забирает мяч.

7' Кулушевски простреливает в штрафную с правого фланга, Ремсдейл был готов забрать мяч, однако Габриэл опередил своего же голкипера, выбив снаряд.

6' В матче первого круга "Арсенал" победил со счётом 3:1, причем к перерыву вёл 3:0. У победителей тогда забивали Смит-Роу, Обамеянг и Сака, а у "шпор" отличился Сон.

5' Кулушевски не сумел обыграть Габриэла на фланге, в итоге шведский форвард "Тоттенхэма" нарушает правила в атаке.

5' 2 минуты добавляет Пол Тирни к основному времени первого тайма.

4' Ситуация в турнирной таблице вынуждает "Тоттенхэм" играть на победу, ведь отставание от "Арсенала" составляет 4 очка. В случае победы команда Микеля Артеты обеспечит себе место в Лиге чемпионов.

3' Отобрали "канониры" мяч на чужой половине поля, Эдегор получил мяч от Соареша и пробил из-за пределов штрафной - снаряд после небольшого рикошета достается Льорису.

2' Нкетиа ворвался в штрафную хозяев с правого края, но оказался на газоне после подката Дайера - свисток Пола Тирни молчит.