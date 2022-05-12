Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
17' Желтая карточкаДэвис Бен
18' Желтая карточкаАнтонио Конте
1:0
22' ПенальтиКейн Гарри
26' Желтая карточкаХолдинг Роб
33' Вторая желтая карточкаХолдинг Роб
2:0
37' ГолКейн Гарри
Ход матча
17'
18'
22'
1:0
26'
33'
37'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
-
51 Крэйг МэттьюПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Арсенал
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
35 матчей
34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|20
|0.56
|Кейн Гарри
|15 (3)
|0.42
|Кулушевски Деян
|3
|0.08
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.31
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.28
|Эдегор Мартин
|6
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.14
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.11
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.11
|Нкетиа Эдди
|4
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|4
|0.11
|Парти Томас
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Джака Гранит
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Тавареш Нуну
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Дэвис Бен
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Сессеньон Райан
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Антонио Конте
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|8
|1
|Габриэль дос Сантос
|7
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Сака Букайо
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Холдинг Роб
|3
|1
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
26
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 24
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
8
31%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
24%
4
15%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
4
14%
4
15%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
5
19%
76-90
Забито
26
29
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
19%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
27%
5
17%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
55
55
24 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 9
7
13%
11
20%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
10
18%
8
15%
31-45
11
20%
10
18%
46-60
9
16%
5
9%
61-75
11
20%
9
16%
76-90
Пропущено
45
43
21 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
7
16%
5
12%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
8
18%
8
19%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
8
18%
9
21%
61-75
12
27%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Арсенал
|0:2 Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 44
|66
|5.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|36
|20
|5
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|0:2 Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 19
|37
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|0:2 Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 28
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Исход игры
Тоттенхэм
37.1% (66)
Ничья
32.6% (58)
Арсенал
30.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (65)
Меньше
39.81% (43)
Обе команды забьют
Да
91.67% (99)
Нет
8.33% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.7% (35)
2:1 Тоттенхэм
16.9% (30)
1:2 Арсенал
9% (16)
2:2 Ничья
3.9% (7)
1:0 Тоттенхэм
3.4% (6)
3:2 Тоттенхэм
1.7% (3)
3:1 Тоттенхэм
1.7% (3)
0:1 Арсенал
1.1% (2)
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