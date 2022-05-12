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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Тоттенхэм
2:0
Первый тайм: 45'
Арсенал
0'
17' Желтая карточка
Дэвис Бен
18' Желтая карточка
Антонио Конте
1:0
22' Пенальти
Кейн Гарри
26' Желтая карточка
Холдинг Роб
33' Вторая желтая карточка
Холдинг Роб
2:0
37' Гол
Кейн Гарри
45'

Ход матча

17'
Дэвис Бен
 
18'
Антонио Конте
 
22'
Кейн Гарри
1:0
26'
 
Холдинг Роб
33'
 
Холдинг Роб
37'
Кейн Гарри
(Бентанкур Родриго)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 178
Тоттенхэм 37.1% (66)
X 32.6% (58)
Арсенал 30.3% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
2.22
7.12
3.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
32
Ремсдейл
Аарон
17
Седрик
Соареш
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
30
Нкетиа
Эдди
Тоттенхэм
3-4-2-1
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 20 0.56
Кейн Гарри 15 (3) 0.42
Кулушевски Деян 3 0.08
Бергвейн Стевен 3 0.08
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.31
Смит-Роу Эмил 10 0.28
Эдегор Мартин 6 0.17
Мартинелли Габриэл 5 0.14
Ляказетт Александр 4 (2) 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.11
Нкетиа Эдди 4 0.11
Габриэль дос Сантос 4 0.11
Парти Томас 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Дэвис Бен 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Антонио Конте 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 8 1
Габриэль дос Сантос 7 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Холдинг Роб 3 1
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Уайт Бен 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 24
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
8
31%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
24%
4
15%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
5
19%
76-90

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
19%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
27%
5
17%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

55
55
24 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 9
7
13%
11
20%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
10
18%
8
15%
31-45
11
20%
10
18%
46-60
9
16%
5
9%
61-75
11
20%
9
16%
76-90

Пропущено

45
43
21 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
7
16%
5
12%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
8
18%
8
19%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
8
18%
9
21%
61-75
12
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 28 5 3 94 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Арсенал 0:2 Заявка 36 21 3 12 56 - 44 66
5. Тоттенхэм 2:0 Заявка 36 20 5 11 62 - 40 65
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 36 15 5 16 36 - 39 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Лестер Заявка 35 12 9 14 52 - 56 45
11. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
12. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
13. Астон Вилла Заявка 35 13 4 18 48 - 49 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 35 10 6 19 37 - 56 36
17. Лидс Заявка 36 8 10 18 39 - 77 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 36 6 5 25 32 - 70 23
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 22 - 78 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал 0:2 Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Тоттенхэм 2:0 Заявка 18 12 1 5 36 - 19 37
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 18 7 2 9 19 - 24 23
15. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 27 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 18 4 5 9 18 - 37 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 2 14 16 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 39 - 9 45
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 2:0 Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал 0:2 Заявка 18 9 1 8 26 - 28 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 18 2 3 13 10 - 40 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 45'
    Еще одна попытка дальнего удара от "канониров", в этот раз от Эдегора - мяч снова амортизирует от ноги защитника и достается Льорису.
  • Угловой
    44'
    Угловой в исполнении "Арсенала" получается неудачным, Сака не смог перебросить ближнего соперника, коим снова оказался Хёйбьерг.
  • Опасный момент
    43'
    Нкетиа на замахе обыгрывает Эмерсона и с 18 метров пробивает под перекладину - Льорис в прыжке парирует угрозу!
  • 42'
    Кейн врывается в штрафную и пробивает по воротам с 14 метров - Габриэл блокирует попытку, а вторым темпом Эмерсон пытался в касание пробить после диагонали Сессеньона, но в створ не попал.
  • Травма, повреждение
    40'
    Эдегор, заваливаясь на газон, получил неприятный удар коленом в скулу от Дэвиса, но момент был игровым, потому нарушения не зафиксировано.
  • 39'
    Кулушевски добирается до мяча после классной диагонали от Сессеньона, ставит корпус сопернику и оказывается на газоне, но свисток арбитр молчит.
  • 2 гола - дубль!
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ГАРРИ КЕЙН!
    Сон подает угловой с правого фланга, Бентанкур скидывает мяч на дальнюю штангу, а Кейн, выскочив из-за спины Нкетии, в падении головой отправил снаряд в сетку!
  • 36'
    Еще один штрафной исполняют хозяева, после навеса Сона Кейн скидывал мяч головой на дальнюю штангу, но Томиясу обстановку разрядил, выбив снаряд на угловой.
  • 35'
    Кейн со штрафного исполнил заброс на левый край штрафной площади, однако Сессеньону не удалось в касание прострелить в центр.
  • Травма, повреждение
    34'
    Помощь врачей требуется Сону, Микел Артета же вынужден в срочном порядке готовить замену, выпуская другого центрального защитника.
  • Жёлтая и сразу красная
    33'
    "Арсенал" остается в меньшинстве! Холдинг получает вторую желтую карточку за попадание локтем в лицо Сону!
  • 32'
    Ошибся Эльнени на своей половине поля, Сон и Кулушевски пытались разрезать оборону "Арсенала", однако Эдегор помог в обороне.
  • 31'
    Интересно, что в последние 5 минут "Тоттенхэм" владеет мячом 70 процентов игрового времени, да и в общем у "шпор" есть преимущество.
  • 30'
    Эмерсон по флангу покатил мяч на Хёйбьерга, датчанин прострелил в штрафную в направлении Кейна, но Соареш в подкате выбил снаряд из-под ног Гарри.
  • 29'
    Джака завершает позиционную атаку "Тоттенхэма" дальним ударом из центральной зоны - мяч проходит мимо цели.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Кейн врывается в штрафную практически по центру, но удар Гарри в подкате заблокировал Томиясу, а удар Эмерсона с края штрафной получился неточным.
    • Желтая карточка
      26'
      Холдинг получает желтую карточку за фол против Сона, арбитр показывает, что нарушение со стороны защитника уже далеко не первое.
    • 25'
      Джака с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Льорис выронил мяч, но всё же накрыл его прямо в ногах у Эдегора.
    • 24'
      Естественно, "Тоттенхэм" инициативу сопернику отдает сразу же, и так команда Конте не претендовала на владение мячом.
    • 23'
      Несколько нелогичный гол забивает "Тоттенхэм", зато борьба за четвертую позицию в турнирной таблице разгорается с новой силой.
    • Пенальти
      22'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ГАРРИ КЕЙН!
      Уверенно реализует 11-метровый Кейн, пробивая впритирку с правой штанги, а Ремсдейл направление удара не угадывает!
    • Пенальти!
      21'
      Пенальти в ворота "Арсенала"! Кулушевски с правого фланга крутит мяч на дальнюю штангу, Сон в борьбе с Холдингом до мяча не добирается, но арбитр определил в действиях защитника гостей фол!
    • 19'
      Быстрый выход в атаку удается "Тоттенхэму", Сессеньон получил мяч на левом полуфланге и навесил в штрафную, но Габриэль вынес снаряд головой.
    • 18'
      Эдегор со штрафного исполняет подачу на ближний угол вратарской, где успешно сыграл головой Хёйбьерг.
    • Желтая карточка
      17'
      Дэвис неудачно принял мяч на фланге обороны, под прессингом Сака упустил владение и сфолил против соперника, получив желтую карточку.
    • 16'
      Мартинелли врывается в штрафную с левого края и простреливает на набегающего Эдегора, но Санчес опередил норвежца.
    • 14'
      И еще один вертикальный заброс в чужую штрафную исполняют хозяева поля - Ремсдейл без труда забирает мяч на выходе.
    • 13'
      Заброс на Кейна исполняют хозяева поля, но в итоге форварду "Тоттенхэма" не удается добраться до мяча.
    • 12'
      Небольшая стычка возникает после единоборства на половине поля "Тоттенхэма", успокаивает Пол Тирни страсти без желтых карточек.
    • Фол, нарушение
      10'
      Холдинг в центре поля встречает Сона, попутно еще и наступив на корейского игрока "Тоттенхэма", не сразу поднимается с газона бомбардир хозяев.
    • 9'
      Сака пытается пробить по воротам из-за пределов штрафной - рикошет смячгил и без того несильный удар, Льорис забирает мяч.
    • 7'
      Кулушевски простреливает в штрафную с правого фланга, Ремсдейл был готов забрать мяч, однако Габриэл опередил своего же голкипера, выбив снаряд.
    • 6'
      В матче первого круга "Арсенал" победил со счётом 3:1, причем к перерыву вёл 3:0. У победителей тогда забивали Смит-Роу, Обамеянг и Сака, а у "шпор" отличился Сон.
    • Фол, нарушение
      5'
      Кулушевски не сумел обыграть Габриэла на фланге, в итоге шведский форвард "Тоттенхэма" нарушает правила в атаке.
    • Дополнительное время
      5'
      2 минуты добавляет Пол Тирни к основному времени первого тайма.
    • 4'
      Ситуация в турнирной таблице вынуждает "Тоттенхэм" играть на победу, ведь отставание от "Арсенала" составляет 4 очка. В случае победы команда Микеля Артеты обеспечит себе место в Лиге чемпионов.
    • 3'
      Отобрали "канониры" мяч на чужой половине поля, Эдегор получил мяч от Соареша и пробил из-за пределов штрафной - снаряд после небольшого рикошета достается Льорису.
    • 2'
      Нкетиа ворвался в штрафную хозяев с правого края, но оказался на газоне после подката Дайера - свисток Пола Тирни молчит.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм 2:0 Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    37.1% (66)
    Ничья
    32.6% (58)
    Арсенал
    30.3% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (99)
    Нет
    8.33% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.7% (35)
    2:1 Тоттенхэм
    16.9% (30)
    1:2 Арсенал
    9% (16)
    2:2 Ничья
    3.9% (7)
    1:0 Тоттенхэм
    3.4% (6)
    3:2 Тоттенхэм
    1.7% (3)
    3:1 Тоттенхэм
    1.7% (3)
    0:1 Арсенал
    1.1% (2)
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    Тоттенхэм
    Арсенал
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