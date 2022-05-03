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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 51
Тоттенхэм 31.4% (16)
X 41.2% (21)
Арсенал 27.5% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
2.19
3.84
3.53
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 20 0.57
Кейн Гарри 13 (2) 0.37
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Сессеньон Райан 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.31
Смит-Роу Эмил 10 0.29
Эдегор Мартин 6 0.17
Мартинелли Габриэл 5 0.14
Ляказетт Александр 4 (2) 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.11
Нкетиа Эдди 4 0.11
Габриэль дос Сантос 4 0.11
Парти Томас 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Дэвис Бен 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 8 1
Габриэль дос Сантос 7 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Уайт Бен 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
26
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
22 Не забивали 24
2
7%
5
19%
1-15
4
14%
8
31%
16-30
5
17%
4
15%
31-45
7
24%
4
15%
46-60
7
24%
1
4%
61-75
4
14%
4
15%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
5
21%
6
23%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
5
19%
76-90

Забито

26
29
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 20
5
19%
6
21%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
6
21%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
27%
5
17%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
4
19%
4
24%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

55
55
24 В 1-м тайме 31
31 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 9
7
13%
11
20%
1-15
7
13%
12
22%
16-30
10
18%
8
15%
31-45
11
20%
10
18%
46-60
9
16%
5
9%
61-75
11
20%
9
16%
76-90

Пропущено

45
43
21 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 22
7
16%
5
12%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
8
18%
8
19%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
8
18%
9
21%
61-75
12
27%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 22 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Тоттенхэм 31.4% (16)
    X 41.2% (21)
    Арсенал 27.5% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Арсенал
    2.19
    3.84
    3.53
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

    Исход игры
    Тоттенхэм
    31.4% (16)
    Ничья
    41.2% (21)
    Арсенал
    27.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    95% (38)
    Нет
    5% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.5% (13)
    2:1 Тоттенхэм
    19.6% (10)
    1:2 Арсенал
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    9.8% (5)
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    Тоттенхэм
    Арсенал
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