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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Варта Познань
1:1
Перерыв
Пяст
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Тралка Лукаш
26' Желтая карточка
Гук Томаш
35' Желтая карточка
Мосур Ариэль
1:1
35' Пенальти
Копчински Михал
37' Желтая карточка
Копчински Михал
45' Желтая карточка
Кастаньеда Франк

Ход матча

17'
0:1
Тралка Лукаш
26'
 
Гук Томаш
35'
 
Мосур Ариэль
35'
Копчински Михал
1:1
37'
Копчински Михал
 
45'
Кастаньеда Франк
 
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Пяст
3.00
3.10
2.73
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
28
Павловец
Александр
2
Гжесик
Ян
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
7
Кастаньеда
Франк
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
28
Michal
Kaput
2
Мосур
Ариэль
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
Варта Познань
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Пяст

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
FL
3:0
FL
1:3
FL
1:0
FL
4:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.26
Луиш Мигел 3 0.1
Гжесик Ян 3 0.1
Кастаньеда Франк 3 0.1
Коррин Милан 2 0.06
Шимонович Давид 2 0.06
Тралка Лукаш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадзиор Дамиан 5 (1) 0.16
Alberto Toril 5 0.16
Соколовски Патрик 5 0.16
Вильчек Камиль 5 (1) 0.16
Храпек Михал 4 0.13
Червински Якуб 3 0.1
Вида Кристофер 3 0.1
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Кончковски Мартин 1 0.03
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Хэйтли Том 0 0
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 8 0
Тралка Лукаш 6 1
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Копчински Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Гук Томаш 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
31%
5
36%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
2
14%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
7%
5
25%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
4
27%
2
10%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Забито

29
37
10 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
2
7%
6
16%
1-15
7
24%
5
14%
16-30
1
3%
8
22%
31-45
6
21%
6
16%
46-60
6
21%
9
24%
61-75
7
24%
3
8%
76-90

Пропущено

32
34
11 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
2
6%
1
3%
1-15
2
6%
4
12%
16-30
7
22%
9
26%
31-45
7
22%
6
18%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
8
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 1:1 31 13 9 9 40 - 33 48
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Варта Познань 1:1 31 9 10 12 29 - 34 37
11. Легия 30 11 3 16 35 - 41 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 1:1 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 1:1 16 4 7 5 14 - 18 19
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 1:1 16 6 6 4 19 - 14 24
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
7. Варта Познань 1:1 15 5 3 7 15 - 16 18
8. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 15 3 3 9 14 - 23 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кастаньеда Франк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Копчински Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Копчински Михал из команды Варта Познань забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Ariel Mosor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тралка Лукаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Пяст
3.00
3.10
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 1:1 Пяст онлайн

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