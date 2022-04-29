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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион: Зрители: 1489
Варта Познань
2:3
Конец матча
Пяст
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Тралка Лукаш
26' Желтая карточка
Гук Томаш
35' Желтая карточка
Мосур Ариэль
1:1
35' Пенальти
Копчински Михал
37' Желтая карточка
Копчински Михал
45' Желтая карточка
Кастаньеда Франк
1:2
66' Гол
Alberto Toril
2:2
75' Гол
Зреляк Адам
81' Желтая карточка
Тралка Лукаш
2:3
82' Гол
Кончковски Мартин
90'+5
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
28
Павловец
Александр
2
Гжесик
Ян
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
7
Кастаньеда
Франк
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
28
Michal
Kaput
2
Мосур
Ариэль
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
Варта Познань
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Пяст

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
FL
3:0
FL
1:3
FL
1:0
FL
4:0
ВД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 9 0.29
Луиш Мигел 3 0.1
Гжесик Ян 3 0.1
Кастаньеда Франк 3 0.1
Коррин Милан 2 0.06
Шимонович Давид 2 0.06
Тралка Лукаш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Щепаньски Милош 0 0
Папо Джейсон 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 6 0.19
Кадзиор Дамиан 5 (1) 0.16
Соколовски Патрик 5 0.16
Вильчек Камиль 5 (1) 0.16
Храпек Михал 4 0.13
Червински Якуб 3 0.1
Вида Кристофер 3 0.1
Кончковски Мартин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Хэйтли Том 0 0
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 7 1
Купчак Матеуш 8 0
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Копчински Михал 3 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Чиж Шимон 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Гук Томаш 5 0
Хэйтли Том 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
28%
6
35%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
1
7%
5
25%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
4
27%
2
10%
76-90

Пропущено

16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Забито

32
39
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
2
6%
6
15%
1-15
8
25%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
7
22%
10
26%
61-75
7
22%
4
10%
76-90

Пропущено

34
37
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
2
6%
1
3%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
7
21%
10
27%
31-45
7
21%
6
16%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
9
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 0:0 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 0:0 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Легия 30 11 3 16 35 - 41 36
11. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 0:0 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 0:0 16 6 5 5 22 - 19 23
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 0:0 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 0:0 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 15 3 3 9 14 - 23 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Кастаньеда Франк получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Копчински Михал получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Копчински Михал из команды Варта Познань забивает с точки!
    • Желтая карточка
      35'
      Ariel Mosor получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Тралка Лукаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Варта Познань 2:3 Пяст онлайн

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