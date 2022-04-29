Стадион: Stadion Dyskobolii Зрители: 1489
2:3
Конец матча
0:1
17' Гол в свои воротаТралка Лукаш
26' Желтая карточкаГук Томаш
35' Желтая карточкаМосур Ариэль
1:1
35' ПенальтиКопчински Михал
37' Желтая карточкаКопчински Михал
45' Желтая карточкаКастаньеда Франк
1:2
66' ГолAlberto Toril
2:2
75' ГолЗреляк Адам
81' Желтая карточкаТралка Лукаш
2:3
82' ГолКончковски Мартин
Ход матча
17'
0:1
26'
35'
35'
1:1
37'
45'
66'
1:2
75'
2:2
81'
82'
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
28
Michal
Kaput
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Варта Познань
Пяст
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|9
|0.29
|Луиш Мигел
|3
|0.1
|Гжесик Ян
|3
|0.1
|Кастаньеда Франк
|3
|0.1
|Коррин Милан
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|2
|0.06
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Щепаньски Милош
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|6
|0.19
|Кадзиор Дамиан
|5 (1)
|0.16
|Соколовски Патрик
|5
|0.16
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.16
|Храпек Михал
|4
|0.13
|Червински Якуб
|3
|0.1
|Вида Кристофер
|3
|0.1
|Кончковски Мартин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Стоилькович Никола
|1
|0.03
|Голубек Якуб
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Michael Ameyaw
|1
|0.03
|Хэйтли Том
|0
|0
|Липски Патрик
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|7
|1
|Купчак Матеуш
|8
|0
|Папо Джейсон
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Якубовски Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Шелонговски Даниэль
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Гук Томаш
|5
|0
|Хэйтли Том
|4
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
28%
6
35%
31-45
3
17%
3
18%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
1
7%
5
25%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
5
25%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
4
27%
2
10%
76-90
Пропущено
16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
25%
3
15%
46-60
3
19%
5
25%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Забито
32
39
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
2
6%
6
15%
1-15
8
25%
5
13%
16-30
2
6%
8
21%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
7
22%
10
26%
61-75
7
22%
4
10%
76-90
Пропущено
34
37
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
2
6%
1
3%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
7
21%
10
27%
31-45
7
21%
6
16%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
9
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2
Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2
Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|30
|14
|3
|13
|45 - 44
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|0:0
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Гурник Забже
|0:0
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|9.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|10.
|Легия
|30
|11
|3
|16
|35 - 41
|36
|11.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|30
|8
|9
|13
|34 - 44
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|30
|7
|8
|15
|35 - 49
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|0:0
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|0:0
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|15.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|0:0
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|0:0
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Висла Плоцк
|15
|4
|1
|10
|21 - 33
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|15.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|16.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10