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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Гурник Забже
0:0
Второй тайм: 65'
Радомьяк Радом
0'
36' Желтая карточка
Jakub Nowakowski
41' Желтая карточка
Tiago Matos
51' Желтая карточка
Машаду Луиш
53' Желтая карточка
Dariusz Stalmach
62' Желтая карточка
 65'

Ход матча

36'
 
Jakub Nowakowski
41'
 
Tiago Matos
46'
 
Thabo Cele
Jakub Nowakowski
51'
 
Машаду Луиш
53'
Dariusz Stalmach
 
62'
 
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Радомьяк Радом
2.16
3.44
3.50
Все Коэффициенты
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
16
Павловски
Дариуш
22
Dariusz
Stalmach
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
1
Filip
Majchrowicz
22
Tiago
Matos
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
23
Нашименту
Филипе
35
Лукашик
Даниэль
90
Jakub
Nowakowski
9
Леандро
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Гурник Забже
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-3-3

История личных встреч

Гурник Забже
Радомьяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:0
ТМС
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 8 0.26
Хименес Хесус 8 (1) 0.26
Подольски Лукас 7 0.23
Кубица Кшиштоф 6 0.19
Кравчик Пётр 5 0.16
Дадок Роберт 2 0.06
Янжа Эрик 1 0.03
Павловски Дариуш 1 0.03
Манне Аласана 1 0.03
Холевяк Матеуш 1 0.03
Пачеко Даниэль 1 0.03
Яницки Рафал 1 0.03
Гришкевич Адриан 1 0.03
Висневски Пшемыслав 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 13 (8) 0.42
Мауридес Жуниор 5 0.16
Леандро 4 0.13
Абрамович Давид 3 0.1
Машаду Луиш 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Радецки Матеуш 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Богуш Артур 1 0.03
Dominik Sokol 1 0.03
Tiago Matos 1 0.03
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 9 0
Янжа Эрик 7 1
Манне Аласана 8 0
Подольски Лукас 7 0
Яницки Рафал 6 0
Дадок Роберт 5 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Кубица Кшиштоф 4 0
Баинович Филип 2 0
Павловски Дариуш 2 0
Dariusz Stalmach 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Мвондо Жан 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Нашименту Филипе 5 1
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 6 0
Бранко Рафаэл 5 0
Цихоцки Матеуш 4 0
Леандро 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Новаес Пальярес Луис Густаво 2 1
Meik Karwot 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Thabo Cele 2 0
Маркус Авраам 0 1
Рондон Марио 1 0
Лукашик Даниэль 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Жоалиссон Сантос 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
3
14%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
5
24%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
7
33%
2
15%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
5
26%
46-60
4
20%
1
5%
61-75
4
20%
4
21%
76-90

Забито

24
21
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
17%
1
5%
1-15
1
4%
5
24%
16-30
8
33%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
3
13%
6
29%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
13%
2
14%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Забито

45
34
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
7
16%
3
9%
1-15
2
4%
8
24%
16-30
13
29%
6
18%
31-45
9
20%
4
12%
46-60
4
9%
5
15%
61-75
10
22%
8
24%
76-90

Пропущено

44
33
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 23
6
14%
5
15%
1-15
6
14%
7
21%
16-30
6
14%
5
15%
31-45
6
14%
6
18%
46-60
11
25%
3
9%
61-75
9
20%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2
Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Гурник Забже - Лех 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Ракув 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Гурник Ленчна - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1
Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 30 14 3 13 45 - 44 45
7. Радомьяк Радом 0:0 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Гурник Забже 0:0 31 11 8 12 44 - 45 41
9. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
10. Легия 30 11 3 16 35 - 41 36
11. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 30 8 9 13 34 - 44 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 30 7 8 15 35 - 49 29
17. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 0:0 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 0:0 16 6 5 5 22 - 19 23
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 15 5 4 6 21 - 20 19
15. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 0:0 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 0:0 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Висла Плоцк 15 4 1 10 21 - 33 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 15 3 3 9 14 - 23 12
15. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
16. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Dariusz Stalmach получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jakub Nowakowski уходит с поля. Thabo Cele выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Tiago Matos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Jakub Nowakowski получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Радомьяк Радом
2.16
3.44
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 0:0 Радомьяк Радом онлайн

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