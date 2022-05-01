Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:0
Первый тайм: 45+'
43' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
Ход матча
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
43
Шот
Давид
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
История личных встреч
Краковия
Висла Краков
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.26
|Ханка Серджу
|3
|0.1
|Мишор Якуб
|3
|0.1
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|Какабадзе Отар
|3
|0.1
|Ракочи Михал
|3
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пестка Камил
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.16
|Фрыдрых Михал
|4
|0.13
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.1
|Шкварка Михал
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Грушковски Конрад
|2
|0.06
|Климент Ян
|2
|0.06
|Ондрашек Зденек
|2
|0.06
|Форбс Браун
|2
|0.06
|Ману Элвис
|2
|0.06
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Яблонски Давид
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Ману Элвис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90
Пропущено
20
26
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
6
30%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Забито
34
37
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
8
22%
16-30
4
12%
6
16%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90
Пропущено
40
47
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
5
13%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
10
25%
9
19%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
10
25%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|31
|14
|3
|14
|45 - 45
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Краковия
|0:0
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|10.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11.
|Легия
|31
|11
|3
|17
|36 - 43
|36
|12.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|15.
|Заглембе Любин
|31
|9
|5
|17
|35 - 56
|32
|16.
|Висла Краков
|0:0
|31
|7
|9
|15
|35 - 49
|30
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|9.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|0:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|15.
|Висла Краков
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|0:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|15.
|Висла Краков
|0:0
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|16.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10