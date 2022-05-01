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Польша: Экстракласса

2021-2022

Стадион:
Краковия
0:0
Первый тайм: 45+'
Висла Краков
0'
43' Желтая карточка
Цитаишвили Георгий
45'+1

Ход матча

43'
 
Цитаишвили Георгий
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Висла Краков
2.30
3.40
3.19
Все Коэффициенты
31
Грошшо
Лукаш
85
Яблонски
Давид
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
80
Коноплянка
Евгений
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
4
Ханка
Серджу
38
Мишор
Якуб
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Кишек
Павел
43
Шот
Давид
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
8
Полетанович
Марко
22
Фазлагич
Энис
14
Цитаишвили
Георгий
28
Ману
Элвис
77
Савич
Стефан
V
13
Ондрашек
Зденек
Краковия
3-4-2-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Висла Краков

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

29 матчей

20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
OE
4:1
КЛ
0:0
КЛ
2:0
OE
1:1
OE
2:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.26
Ханка Серджу 3 0.1
Мишор Якуб 3 0.1
Рыпэ Корнел 3 0.1
Какабадзе Отар 3 0.1
Ракочи Михал 3 0.1
Родин Матай 2 0.06
Пестка Камил 2 0.06
Пищек Филип 2 0.06
Лосаж Флорьян 1 0.03
Альварес Маркос 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Балай Филип 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Karol Knap 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.16
Фрыдрых Михал 4 0.13
Фернандес Луис 3 (1) 0.1
Шкварка Михал 2 0.06
Савич Стефан V 2 0.06
Грушковски Конрад 2 0.06
Климент Ян 2 0.06
Ондрашек Зденек 2 0.06
Форбс Браун 2 0.06
Ману Элвис 2 0.06
Хуги Дор 1 0.03
Садлок Мацей 1 0.03
Ринг Себастьян 1 0.03
Жуков Георгий 1 0.03
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.03
Млыньски Матеуш 1 0.03
Шот Давид 1 0.03
Кувельич Никола 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Полетанович Марко 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родин Матай 9 0
Ханка Серджу 7 1
Ван Амерсфоорт Пелле 7 0
Сиплак Михал 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Лусюш Сильвестер 5 0
Пестка Камил 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Хебо Матиас 3 0
Karol Knap 3 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Ривалдиньо 2 0
Яблонски Давид 2 0
Роша Луиш 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдрых Михал 3 3
Грушковски Конрад 8 0
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 4 0
Фазлагич Энис 4 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Колли Джозеф 3 0
Кишек Павел 2 0
Ману Элвис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Фернандес Луис 1 0
Ондрашек Зденек 1 0
Шкварка Михал 1 0
Полетанович Марко 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Хуги Дор 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Сиссе Момо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90

Пропущено

20
26
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
6
30%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
3
15%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
30%
5
24%
76-90

Забито

34
37
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
8
22%
16-30
4
12%
6
16%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90

Пропущено

40
47
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
5
13%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
10
25%
9
19%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
10
25%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 31 19 8 4 56 - 28 65
2. Лех 31 19 8 4 61 - 21 65
3. Погонь Щецин 31 18 8 5 60 - 28 62
4. Лехия Гданьск 31 15 8 8 49 - 34 53
5. Пяст 31 14 8 9 42 - 34 50
6. Висла Плоцк 31 14 3 14 45 - 45 45
7. Радомьяк Радом 31 10 14 7 36 - 31 44
8. Краковия 0:0 31 11 9 11 36 - 38 42
9. Гурник Забже 31 11 8 12 44 - 45 41
10. Сталь Мелец 31 9 9 13 36 - 45 36
11. Легия 31 11 3 17 36 - 43 36
12. Варта Познань 31 9 9 13 30 - 36 36
13. Ягеллония 31 8 11 12 36 - 48 35
14. Шлёнск 31 7 12 12 37 - 46 33
15. Заглембе Любин 31 9 5 17 35 - 56 32
16. Висла Краков 0:0 31 7 9 15 35 - 49 30
17. Брук-Бет Термалица 31 7 9 15 33 - 52 30
18. Гурник Ленчна 31 6 9 16 26 - 54 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 12 3 1 38 - 6 39
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Погонь Щецин 16 11 2 3 39 - 17 35
4. Ракув 15 9 5 1 31 - 12 32
5. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Сталь Мелец 16 7 3 6 20 - 20 24
9. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
10. Гурник Забже 16 6 5 5 22 - 19 23
11. Краковия 0:0 16 6 5 5 21 - 19 23
12. Ягеллония 16 5 7 4 21 - 18 22
13. Заглембе Любин 16 6 3 7 24 - 28 21
14. Брук-Бет Термалица 16 5 5 6 19 - 25 20
15. Висла Краков 0:0 15 5 4 6 21 - 20 19
16. Варта Познань 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 16 7 5 4 21 - 15 26
5. Радомьяк Радом 16 4 7 5 15 - 17 19
6. Краковия 0:0 15 5 4 6 15 - 19 19
7. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
8. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
9. Лехия Гданьск 16 4 5 7 22 - 25 17
10. Шлёнск 16 4 5 7 23 - 26 17
11. Висла Плоцк 16 4 1 11 21 - 34 13
12. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
13. Сталь Мелец 15 2 6 7 16 - 25 12
14. Легия 16 3 3 10 15 - 25 12
15. Висла Краков 0:0 16 2 5 9 14 - 29 11
16. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
17. Гурник Ленчна 16 2 4 10 12 - 29 10
18. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Висла Краков
2.30
3.40
3.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Висла Краков онлайн

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