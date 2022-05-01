Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 14191
0:0
Конец матча
43' Желтая карточкаЦитаишвили Георгий
60' Желтая карточкаГицэ Вирджил
84' Желтая карточкаПестка Камил
Ход матча
60'
84'
31
Грошшо
Лукаш
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
38
Мишор
Якуб
43
Шот
Давид
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
История личных встреч
Краковия
Висла Краков
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
29 матчей
20.7%
27.6%
51.7%
6 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.26
|Ханка Серджу
|3
|0.1
|Мишор Якуб
|3
|0.1
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|Какабадзе Отар
|3
|0.1
|Ракочи Михал
|3
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.06
|Пестка Камил
|2
|0.06
|Пищек Филип
|2
|0.06
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Альварес Маркос
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Балай Филип
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.16
|Фрыдрых Михал
|4
|0.13
|Фернандес Луис
|3 (1)
|0.1
|Шкварка Михал
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Грушковски Конрад
|2
|0.06
|Климент Ян
|2
|0.06
|Ондрашек Зденек
|2
|0.06
|Форбс Браун
|2
|0.06
|Ману Элвис
|2
|0.06
|Хуги Дор
|1
|0.03
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|Жуков Георгий
|1
|0.03
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.03
|Млыньски Матеуш
|1
|0.03
|Шот Давид
|1
|0.03
|Кувельич Никола
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родин Матай
|9
|0
|Ханка Серджу
|7
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|0
|Сиплак Михал
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Лусюш Сильвестер
|5
|0
|Пестка Камил
|3
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Хебо Матиас
|3
|0
|Karol Knap
|3
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Яблонски Давид
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдрых Михал
|3
|3
|Грушковски Конрад
|8
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|4
|0
|Фазлагич Энис
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Колли Джозеф
|3
|0
|Кишек Павел
|2
|0
|Ману Элвис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Фернандес Луис
|1
|0
|Ондрашек Зденек
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Полетанович Марко
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Хуги Дор
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Сиссе Момо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
8
40%
4
24%
76-90
Пропущено
20
26
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
10%
1
4%
1-15
5
25%
3
12%
16-30
6
30%
6
23%
31-45
1
5%
6
23%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
4
20%
5
19%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
6
30%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
4
29%
3
15%
46-60
2
14%
5
25%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
7
33%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Забито
34
37
11 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
3
9%
1
3%
1-15
4
12%
8
22%
16-30
4
12%
6
16%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
7
21%
8
22%
61-75
10
29%
29%
7
19%
76-90
Пропущено
40
47
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 22
5
13%
8
17%
1-15
6
15%
5
11%
16-30
10
25%
9
19%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
4
10%
7
15%
61-75
10
25%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Краковия - Лех 3:3 Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Шлёнск - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Краков - Пяст 2:2
Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Лех 1:1 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Олимпия Грудзёнз - Висла Краков 1:1 Легия - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Гурник Ленчна 0:0 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|31
|19
|8
|4
|56 - 28
|65
|2.
|Лех
|31
|19
|8
|4
|61 - 21
|65
|3.
|Погонь Щецин
|31
|18
|8
|5
|60 - 28
|62
|4.
|Лехия Гданьск
|31
|15
|8
|8
|49 - 34
|53
|5.
|Пяст
|31
|14
|8
|9
|42 - 34
|50
|6.
|Висла Плоцк
|31
|14
|3
|14
|45 - 45
|45
|7.
|Радомьяк Радом
|31
|10
|14
|7
|36 - 31
|44
|8.
|Краковия
|31
|11
|9
|11
|36 - 38
|42
|9.
|Гурник Забже
|31
|11
|8
|12
|44 - 45
|41
|10.
|Сталь Мелец
|31
|9
|9
|13
|36 - 45
|36
|11.
|Легия
|31
|11
|3
|17
|36 - 43
|36
|12.
|Варта Познань
|31
|9
|9
|13
|30 - 36
|36
|13.
|Ягеллония
|31
|8
|11
|12
|36 - 48
|35
|14.
|Шлёнск
|31
|7
|12
|12
|37 - 46
|33
|15.
|Заглембе Любин
|31
|9
|5
|17
|35 - 56
|32
|16.
|Висла Краков
|31
|7
|9
|15
|35 - 49
|30
|17.
|Брук-Бет Термалица
|31
|7
|9
|15
|33 - 52
|30
|18.
|Гурник Ленчна
|31
|6
|9
|16
|26 - 54
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|12
|3
|1
|38 - 6
|39
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Погонь Щецин
|16
|11
|2
|3
|39 - 17
|35
|4.
|Ракув
|15
|9
|5
|1
|31 - 12
|32
|5.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Сталь Мелец
|16
|7
|3
|6
|20 - 20
|24
|9.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|10.
|Гурник Забже
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|11.
|Краковия
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|12.
|Ягеллония
|16
|5
|7
|4
|21 - 18
|22
|13.
|Заглембе Любин
|16
|6
|3
|7
|24 - 28
|21
|14.
|Брук-Бет Термалица
|16
|5
|5
|6
|19 - 25
|20
|15.
|Висла Краков
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|16.
|Варта Познань
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|4
|7
|5
|15 - 17
|19
|6.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|7.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|8.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|16
|4
|5
|7
|22 - 25
|17
|10.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|23 - 26
|17
|11.
|Висла Плоцк
|16
|4
|1
|11
|21 - 34
|13
|12.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|13.
|Сталь Мелец
|15
|2
|6
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Легия
|16
|3
|3
|10
|15 - 25
|12
|15.
|Висла Краков
|16
|2
|5
|9
|14 - 29
|11
|16.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|17.
|Гурник Ленчна
|16
|2
|4
|10
|12 - 29
|10
|18.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10